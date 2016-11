Smartphone-Systeme Auf neun von zehn Handys läuft Android

Dass Google den Smartphone-Markt dominiert, ist nicht neu. Schon seit vielen Jahren wird das Betriebssystem des kalifornischen Konzerns auf mehr Handys installiert als alle Konkurrenzsysteme zusammengenommen. Doch aktuellen Zahlen der Marktforscher von Strategy Analytics zufolge ist Googles Dominanz in diesem Markt im vergangenen Jahr noch größer geworden als bisher.

Demnach wurden 88 Prozent der im dritten Quartal 2016 verkauften Smartphones mit Android ausgeliefert. Grob gerechnet läuft also auf neun von zehn neuen Handys die Google-Software. Insgesamt seien in diesem Zeitraum 375,4 Millionen Geräte ausgeliefert worden, was laut Strategy Analytics einem Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Treiber dieses Wachstums seien Schwellenländer in Asien und dem Nahen Osten, konkret werden Indien und Südafrika genannt. In Ländern wie diesen sei das Wachstum so groß, weil Smartphones noch nicht sehr weit verbreitet seien, die Nachfrage danach aber groß ist.

Genau diese Ländern sind es demnach aber auch, die dafür sorgen, dass der Marktanteil von Apples iOS trotz des Gesamtwachstums des Markts weltweit um zwölf Prozent zurückgegangen ist. Während Apples Produkte stets im Premiumbereich angesiedelt sind, ermöglichen Googles kostenloses Betriebssystem und die damit verbundenen Internetdienste es Hardwareherstellern, auch sehr billige Smartphones zu bauen, die dem Einkommensniveau in Schwellenländern besser angepasst sind.

Googles Marktführerschaft erscheine deshalb derzeit "unanfechtbar", kommentiert Strategy-Analytics-Manager Woody Oh die aktuellen Zahlen. Ein Selbstgänger sei Android deswegen aber nicht. Hunderte von Herstellern würden den Markt übersättigen, nur wenige könnten mit ihren Produkten wirklich Gewinne erzielen. Zudem mache Google seinen Hardwarepartnern mit seinen Pixel-Smartphones seit Kurzem selbst Konkurrenz.

Echte Alternativen zu Android und iOS gibt es den Marktforschern zufolge im Augenblick nicht. Insgesamt seien im vergangenen Quartal nur 1,3 Millionen Geräte mit Systemsoftware ausgeliefert worden, die nicht von Apple oder Google stammt. Das entspricht einem Marktanteil von 0,3 Prozent, den sich Systeme wie Blackberry OS, Windows und Tizen teilen müssen.