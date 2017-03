Mobil-Betriebssystem Google zeigt erste Vorschau auf Android O

Google will bei der nächsten Version des dominierenden Smartphone-Systems Android einmal mehr für längere Akkulaufzeiten sorgen. Dafür werde unter anderem eingeschränkt, was im Hintergrund laufende Apps machen können, erklärt Google-Manager Dave Burke in einem Blogeintrag zur Veröffentlichung der ersten Vorabversion von Android O. Außerdem sollen Nutzer genauer anpassen können, wie ihnen Benachrichtigungen angezeigt werden.

Android führt im Smartphone-Geschäft mit einem Marktanteil von über 80 Prozent. Der Rest wird überwiegend von Apples iOS ausgefüllt, andere Smartphone-Betriebssysteme sind inzwischen bedeutungslos geworden.

Jedes Jahr gibt es eine neue Android-Version; allerdings erreicht diese die breite Masse von Nutzern immer nur langsam: Das im Herbst 2016 eingeführte Android 7.0 Nougat etwa läuft bisher auf weniger als drei Prozent der Geräte im Markt, zumeist auf den neuesten.

Das ist Android 7.0 Nougat Das Update auf Android 7.0 ist da: vorerst allerdings nur auf Pixel-C- und Nexus-Geräten von Google. Nutzer anderer Android-Smartphones und Tablets müssen abwarten, ob ein Update für ihr Gerät bereitgestellt wird. Ein bisschen Eyecandy ist auch dabei: Wenn man bei entsperrtem Tablet durch einen Wisch vom oberen Bildschirmrand die Schnelleinstellungen öffnet, werden die zunächst nur fünf angezeigten Symbole hübsch animiert zu insgesamt bis zu neun Elementen umsortiert. Welche Einstellungen man im Schnellzugriff haben möchte, lässt sich leicht festlegen, indem man die entsprechenden Symbole verschiebt. Wenn der Bildschirm es hergibt, lässt sich über die Einstellung "Anzeigegröße" festlegen, wie groß Schrift und Symbole angezeigt werden. So kann man wahlweise virtuelle Bildschirmfläche oder Lesbarkeit gewinnen. Das Menü "Einstellungen" hat, zumindest auf unserem Nexus 9, eine neue Seitenleiste für den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Untermenüs bekommen. Die Möglichkeit mehrere Apps gleichzeitig zu nutzen, wird mit Android 7.0 Standard. Auf Smartphones erscheinen die Fenster der Apps übereinander, auf Tablets ist die Nutzung im Querformat sinnvoller. Eine der Apps, die parallel laufen, kann auch der Homescreen sein, auf dem in diesem Beispiel die Multitasking-Ansicht der aktiven Apps angezeigt wird. Per Fingerwisch lässt sich der Bildschirm auch asymmetrisch teilen. In diesem Bild ist außerdem noch ein Videofenster zu sehen, in dem rechts unten ein YouTube-Video läuft. In der Multitasking-Ansicht lässt sich durch wiederholtes Tippen auf den Multitasking-Button zwischen den beiden zuletzt benutzten Apps wechseln. Mitteilungen können in Android Nougat durch leichtes Ziehen nach unten erweitert werden. So bekommt man weitere Informationen aus dem Inhalt der jeweiligen Nachricht angezeigt. Zieht man den Text einer Mitteilung etwas nach rechts, erscheint ein Einstellungen-Symbol. Tippt man darauf, lässt sich für die jeweilige Datenquelle vorgeben, wie deren Mitteilungen angezeigt werden sollen. In den App-Einstellungen kann man zudem weitere Parameter festlegen, mit denen gesteuert wird, wie aufdringlich eine App sein darf. Noch erheblich erweiterte Optionen werden freigelegt, wenn man den sogenannten System UI Tuner aktiviert. Dessen Optionen können allerdings bei manchen Apps Probleme bereiten. Wer es trotzdem riskieren will, muss in den Schnelleinstellungen einige Sekunden auf das Einstellungen-Symbol drücken, um den Tuner zu aktivieren. Mit 72 neuen Symbolen erweitert Google die Emoji-Palette von Android 7.0. Insgesamt sollen fortan 1500 Emojis bereitstehen.

Das liegt vor allem daran, dass Android-Geräte von vielen verschiedenen Herstellern gebaut werden und diese Zeit benötigen, die jeweils neue Android-Version an ihre Produkte anzupassen. Für etliche Modelle erscheint sogar niemals ein Update. Bei Apple laufen dagegen rund 80 Prozent der iPhones mit der neuesten iOS-Generation.

O wie Oreo?

Als weitere Neuerung bei Android O soll die Tonausgabe an drahtlose Bluetooth-Kopfhörer verbessert werden. Videos wird man in einem Bild-in-Bild-Modus laufen lassen können, während man eine andere App nutzt. Wesentlich mehr Details zu dem Update dürfte es bei der jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O, die am 17. Mai beginnt, geben.

Google geht bei den Namen seiner Android-Versionen traditionell in alphabetischer Reihenfolge verschiedene Süßigkeiten durch. Aus O könnte also zum Beispiel "Oreo" werden - für K stand seinerzeit "Kit Kat".