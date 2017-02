Google-Update Diese Smartwatches bekommen Android Wear 2.0

Google hat am Mittwoch neben zwei neue Smartwatches vorgestellt, die der Konzern zusammen mit LG entwickelt hat. Außerdem wurden alle Uhren-Modelle genannt, die ein Betriebssystem-Update auf Android Wear 2.0 erhalten werden.

Die LG Watch Sport und Watch Style werden die ersten Modelle sein, die mit der im Mai 2016 vorgestellten Smartwatch-Software laufen sollen. Beide werden vorerst nicht in Deutschland auf den Markt kommen. Im Laufe des Februar sollen aber zahlreiche schon erhältliche ältere Smartwatch-Modelle das Update erhalten.

Die Liste der Kandidaten ist relativ lang, jedoch werden die Android-Wear-Smartwatches der ersten Generation nicht mehr aktualisiert. Zu ihnen gehören die erste Moto 360, die LG G Watch, die erste Zenwatch von Asus und Samsungs Gear Live. Samsung setzt bei Wearables mittlerweile ausschließlich auf das Betriebssystem Tizen. Offenbar bleibt auch Sonys Smartwatch 3 außen vor.

Google Android-Smartwatches

Folgende Smartwatch-Modelle erhalten das Update auf Android Wear 2.0:

ASUS ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Casio Smart Outdoor Watch

Casio PRO TREK Smart

Fossil Q Founder

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Huawei Watch

LG G Watch R

LG Watch Urbane

Watch Urbane LTE (2. Generation)

Michael Kors Access

Moto 360 (2. Generation)

Moto 360 für Damen

Moto 360 Sport

New Balance RunIQ

Nixon Mission

Polar M600

Tag Heuer Connected

Das bringt das Update auf Android Wear 2.0

Mit Android Wear 2.0 erhalten aktuelle Smartwatches zahlreiche neue Funktionen. Unter anderem lassen sich damit manche Apps unabhängig vom Smartphone nutzen - bisher war stets eine Verbindung mit dem Smartphone notwendig. Ferner erhalten die smarten Uhren den neuen Google Assistant, mit dem die Smartwatches "smarter" werden sollen. Der Google Assistant ist schon auf den neuen Pixel-Smartphones, Google Home und dem Allo-Messenger zu finden.

Google Das Update auf Android Wear 2.0 bringt unter anderem Stand-alone-Apps

Auf der neuen Android-Wear-Version sollen zudem Buchstaben auf dem Smartwatch-Display per Handschrift geschrieben werden können - per OCR-Verfahren wird dann das Handschriftliche in digitalen Text umgewandelt. Darüber hinaus wird eine Bildschirmtastatur zur Texteingabe eingeführt - wie gut die Eingabe auf diesem Weg funktionieren wird, bleibt abzuwarten.

Laut Google soll auch das Bezahlsystem Android-Pay auf einigen Geräten funktionieren. Diese Bezahlfunktion ist in Deutschland aber noch nicht eingeführt worden. Weiter wird die Unterstützung für Geräte mit Apples iOS verbessert. Der Funktionsumfang auf iOS bleibt aber offenbar immer noch etwas eingeschränkt. Alle weiteren Details zu den Neuerungen finden Sie im Google-Blog.

Google Android Wear 2.0 bringt auch eine neue Art der Authentifizierung per Uhr.

Noch mehr Lesestoff von t3n.de: