Andy Rubin Android-Erfinder entwickelt Super-Smartphone

Andy Rubin will sich mit den ganz Großen anlegen. Das jedenfalls legt ein "Bloomberg"-Bericht nahe. Mit Bezug auf mit den Plänen vertraute Personen schreibt der Finanznachrichtendienst, Rubin arbeite an einer Serie neuer Hightech-Gadgets, die Funktionen künstlicher Intelligenz bereitstellen sollen. Das erste davon sei ein Oberklasse-Smartphone.

Rubin hat die Smartphone-Branche geprägt wie kaum sonst jemand. Mit dem Ziel, ein offenes Betriebssystem für Mobilgeräte zu entwickeln, gründete der ehemalige Apple-Mitarbeiter 2003 die Firma Android. Zwei Jahre später übernahm Google Android für 50 Millionen Dollar. Rubin wurde Chefentwickler, verließ das Unternehmen aber 2014, um sich eigenen Projekten zu widmen.

Eines davon ist die 2015 gegründete Essential Inc., die sich beim US-Patentamt als Hersteller von Smartphones, Tablets, Zubehör und "Computer-Betriebssystemen für Mobiltelefone" registrieren ließ. Insgesamt 40 Angestellte soll das junge Unternehmen derzeit haben. Viele davon seien von Apple und Google rekrutiert worden. Als Pressesprecher wurde offensichtlich Andy Fouché engagiert, der zuvor für Magic Leap tätig war, einem Unternehmen, das sich auf Augmented Reality spezialisiert hat.

Laut "Bloomberg" will Rubin mit dem neuen Essential-Smartphone gleich in der Oberklasse angreifen, sich also gegen Apples iPhones und das Google Pixel positionieren. Die Beschreibung des Designs erinnert ans das Xiaomi Mix: Der Bildschirm soll die Vorderseite nahezu randlos einnehmen, der Korpus selbst aus Keramik hergestellt werden.

Eine bemerkenswerte Besonderheit erwähnt "Bloomberg" nur am Rande: Das Gerät solle über die Möglichkeit verfügen, im Laufe der Zeit mit neuer Hardware bestückt zu werden. Demnach könnte es sich also um ein modular erweiterbares Smartphone handeln.

Andere Unternehmen sind an solchen Konzepten bereits grandios gescheitert. So hat Google ein jahrelang entwickeltes Project Ara im vergangenen September eingestellt. Das finnische Puzzlephone ist auch nach zwei Jahren nicht über das Entwicklungsstadium hinaus gekommen. Für das erste modular erweiterbare Serien-Smartphone wiederum, das LG G5, gibt es ein Jahr nach dessen Markteinführung immer noch nur die wenigen beim Start angekündigten Module.

Offenbar plant Essential Inc. allerdings, Module nur von außen aufzustecken, so wie etwa beim Moto Z Play. Hierzu soll das Gerät mit einem magnetischen Anschluss bestückt sein. Die Markteinführung sei für Mitte des Jahres geplant.

Geheimgespräche in Las Vegas

Viel mehr als diese mageren Infos gibt es zu dem Smartphone, das Andy Rubin mit Essential Inc. entwickelt, bisher nicht. Und das wenige ist nach Gesprächen mit Mobilfunkanbietern durchgesickert, die Rubin am Rande der Hightech-Messe CES, Anfang Januar in Las Vegas, geführt hat.

So viel scheint allerdings klar zu sein: Das ominöse Super-Smartphone soll nur der Anfang sein. Geplant sei eine ganze Reihe von Gadgets, die nicht nur für unterwegs, sondern auch für das Smarthome gedacht sein sollen. Sie alle soll ein Element verbinden: Eine künstliche Intelligenz, die dem Nutzer Arbeit und Routineaufgaben abnehmen soll.

Und ein weiteres Detail lässt vermuten, dass den etablierten Handyherstellern hier ein ernstzunehmender neuer Gegner entsteht: Neben Hewlett Packard und Google ist auch die chinesische Hon Hai Precision Industry Co. an Essential Inc. beteiligt. Letztere ist besser bekannt als Foxconn - Apples Haus- und Hoflieferant für iPhones und iPads.