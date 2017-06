Intelligente Boombox Apple baut angeblich Siri-Lautsprecher

Apples Einstieg ins Geschäft mit vernetzten intelligenten Lautsprechern steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar bevor. Der iPhone-Konzern lasse bereits Lautsprecher produzieren, die mit seiner virtuellen Assistentin Siri ausgestattet sind, schrieb der Finanzdienst "Bloomberg" am Mittwoch. Das Gerät werde möglicherweise am kommenden Montag auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC präsentiert werden, auch wenn es erst später im Jahr in den Handel kommen solle.

Amazon hat derartige Produkte mit dem Echo populär gemacht. Das ist ein vernetzter Lautsprecher, der per Sprache gesteuert werden und diverse Aufgaben erfüllen kann. Er ist an Amazons virtuellen Assistentin Alexa angebunden. Inzwischen ist Echo zu einer ganzen Produktfamilie ausgebaut worden, zu der auch eine vernetzte Kamera und ein Lautsprecher mit Bildschirm für Videochats gehören.

Google folgte Amazon mit dem Google Home, einem WLAN-Lautsprecher, über den man den Google Assistant nutzen kann. Microsoft brachte seine digitale Assistentin Cortana in einem Lautsprecher des Hifi-Spezialisten Harman/Kardon unter. Und erst diese Woche kündigte auch der Erfinder des Mobil-Betriebssystems Android, Andy Rubin, einen Smart-Home-Lautsprecher von seinem Start-up Essential an.

"Miezekatze, Miezekatze, Miezekatze" Das Krümelmonster lässt grüßen: Siri erklärt anhand von Keksen, dass es Unsinn ist, null durch null zu teilen. Auf diese technische Frage hat der Assistent eine schnippische Antwort parat. Anspielungen auf die Konkurrenz wie den Google-Sprachassistenten beantwortet Siri ziemlich nüchtern. Manchmal lobt die Software aber auch: Einen Vergleich mit der Microsoft-Sprachsoftware bezeichnet Siri als witzig. Siri weiß viel, kann den Nutzern aber leider kein Essen zubereiten. Keine Lust auf Spielchen: Siri lehnt eine Runde "Schere, Stein, Papier" mit einem Nerdwitz ab. Musikalische Einlage: Auf Befehl beginnt Siri, einen Beatbox-Rhythmus anzustimmen. Sie hat Raptexte wie "Beiß und Chips und beiß und Chips" und "Miezekatze, Miezekatze, Miezekatze" auf Lager. Auch ein Kinderlied stimmt Siri an, wenn man darum bittet. Der Wunsch nach einem Gedicht wird auch nicht abgelehnt. Der Nerdhumor ist dem Sprachassistenten bei vielen Antworten anzumerken. Mit Science-Fiction-Filmen kennt sich Siri auch aus. Hier reagiert der Assistent gekonnt auf das berühmte Zitat von Darth Vader. Auf die Frage, wie man das iPhone mit einem Jailbreak knacken könne, antwortet Siri mit einem Roboterzitat aus der Weltraumserie "Lost in Space" aus den Sechzigern. Fragen zu Apple-Produkten beatwortet Siri gerne mit Eigenwerbung. Beim direkten Vergleich mit dem Konkurrenz-Smartphone "Samsung Galaxy" hat Siri auch eine deutliche Antwort im Repertoire. Der iPad-Assistent hat gleich mehrere Lieblingstiere. Neben dem Wolpertinger zählt auch die Zeichentrick-Ente Alfred Jodocus Kwak dazu. Manchmal reagiert Siri ein wenig zickig. Bei einigen Fragen wird Siri richtig philosophisch. Die Antwort ist dann entweder "42" wie in den Douglas-Adams-Büchern "Per Anhalter durch die Galaxis" oder die Software versucht sich wirklich an einem guten Ratschlag für den Nutzer. Siri kontert auch mit Kinderreimen auf philosophische Fragen. Der iPhone-Assistent kennt so einige berühmte Zitate. Mit YouTube-Hits kennt sich Siri auch aus. Seit das Lied "The Fox" von Ylvis mehr als eine halbe Milliarde Klicks gesammelt hat, gibt es auf diese Frage nur noch eine Antwort.

Sprache gilt als immer wichtigerer Weg, mit Computern zu kommunizieren. Apple war mit Siri, die bereits 2011 in die iPhones kam, ein Vorreiter des Konzepts. Doch die Qualität der Spracherkennung und der Antworten ließ anfangs oft zu wünschen übrig, wodurch die Software von vielen als Spielerei abgetan wurde.

Wie komplex es ist, eine anspruchsvolle Sprachsteuerung am Markt zu platzieren, erfährt gerade auch Smartphone-Marktführer Samsung. Bei den Südkoreanern verzögert sich der Start seines im Frühjahr vorgestellten Assistenten Bixby für das Smartphone Galaxy S8 in den USA seit Wochen.

Räumlicher Sound

Apple-Manager hatten in der Vergangenheit angedeutet, dass die Vision des Konzerns eher sei, die Nutzer mit Siri über Geräte wie das iPhone oder die Apple Watch kommunizieren zu lassen, statt mit einem Lautsprecher einen festen Anlaufpunkt zu schaffen. Jetzt will sich Apple den Bloomberg-Informationen zufolge bei seinem smarten Lautsprecher unter anderem mit räumlichem Sound von der Konkurrenz abheben.

Hauseigene Dienste wie Apple Music oder die Smart-Home-Plattform Homekit würden eingebunden. Das ist wichtig für Apple, denn die anderen Lautsprecher unterstützen Services der Konkurrenz wie Spotify oder Amazon Music und verschaffen ihnen so einen Brückenkopf in den Haushalten.

Die Series 2 im Test Das haben Sie sofort erkannt, dass auf diesem Foto eine Apple Watch Series 2 zu sehen ist, oder? Scherz beiseite: Tatsächlich können auch Experten das neue Modell von außen nicht von seinem Vorgänger unterscheiden. Nur wenn man die Smartwatch auf den Rücken dreht und das Kleingedruckte auf ihrem Metallbauch liest, stellt man fest, dass dort vermerkt ist, dass es sich um ein Modell der Serie 2 handelt. Im strahlenden Sonnenschein des Hamburger Spätsommers lässt sich im direkten Vergleich jedoch erkennen, dass das Display der neuen Apple-Watch (l.) etwas heller strahlt als das des Vorgängermodells. Apple gibt die Helligkeit des neuen Bildschirms mit 1000 Nits an, so viel wie moderne HDR-Fernseher aufbringen. In der Praxis kann man sagen, dass es ganz schön hell ist. Als Betriebssystem läuft auf der neuen Apple Watch watchOS 3, das auch für ältere Apple-Smartwatches als Update bereitsteht. Eine der besten Neuerungen von watchOS 3 ist das Dock. Apps die man hier abgelegt hat, werden nach einem Neustart automatisch in den Arbeitsspeicher geladen. Dadurch starten sie quasi augenblicklich. Wichtige Einstellungen wie etwa der Flugmodus lassen sich über dieses Menü aktivieren, das man durch einen Fingerwisch von unten öffnet. Rechts unten ist der neue Unterwassermodus durch einen Tropfen symbolisiert. Ist er aktiv, nimmt das Display keine Touch-Befehle mehr an. Diese Einstellung gibt es nur auf der neuen Apple Watch: Nach einem Bad oder wenn die Smartwatch auf andere Weise sehr nass geworden sein sollte, kann man den Lautsprecher durch einen Dreh an der Lünette dazu bringen, Wasser durch eine Serie lauter Töne aus dem Gehäuse zu pusten.

Apple lasse die Lautsprecher bei der Firma Inventec aus Taipeh fertigen, die auch die drahtlosen AirPods-Ohrhörer produziere, hieß es. Bloomberg hatte bereits im vergangenen Jahr über Tests der Apple-Lautsprecher berichtet.

Entgegen früheren Spekulationen habe das Gerät kein Display, hieß es unter Berufung auf Leute, die es gesehen hätten. Apple habe auch erwogen, in den Lautsprecher Sensoren einzubauen, die die Raumakustik vermessen und mit den so gesammelten Daten den Klang des Lautsprechers an die jeweilige Umgebung anpassen.

Schon im Jahr 2006 hatte Apple einen Lautsprecher vorgestellt. Auf das Gerät mit dem Namen iPod Hifi konnten die iPod-MP3-Player aufgesteckt werden. Es hatte jedoch wenig Erfolg, der Verkauf wurde nach etwas mehr als einem Jahr eingestellt.

REUTERS Steve Jobs mit dem iPod HiFi

Bloomberg zufolge könnten auf der Entwicklerkonferenz WWDC auch neue iPads sowie aufgefrischte Macbook-Pro-Notebooks mit schnelleren Prozessoren präsentiert werden. Apple bietet das große iPad Pro mit 12,9 Zoll Bildschirmdiagonale seit Herbst 2015 und das kleinere Pro-Modell seit Frühjahr vergangenen Jahres unverändert an.

Das kann Apples XL-Tablet Das macht stark: Mit 713 bis 723 Gramm ist das iPad Pro rund 30 bis 40 Gramm schwerer als das Ur-iPad. Einhändig kann man es nur benutzen, wenn man intensives Hanteltraining betreibt. Selfies wie dieses werden daher die Ausnahme bleiben. Die iPad-Familie: Mit dem neuen Modell führt Apple eine weitere Variante seiner Tablets ein - es ist die bislang größte. Den zusätzlichen Platz nutzt Apple unter anderem, um vier Lautsprecher in das Gehäuse einzubauen. Gesteuert durch die Lagesensoren werden dabei jeweils die unteren als Basslautsprecher verwendet. iPad Pro, iPad Air 2 und iPad mini 3 im Größenvergleich: Um dieselbe Pixeldichte zu erreichen wie beim iPad Air 2, wurde die Auflösung beim neuen Modell auf 2732 x 2048 Pixel erhöht. Mit dem optionalen Smart Keyboard wird das iPad Pro zur Reiseschreibmaschine. Schade nur, dass sich der Winkel des Bildschirms nicht verändern lässt. Die Qualität der flachen Apple-Tastatur ist gut. Allerdings ist der Anschlag recht hart und das Geräusch beim Tippen vergleichsweise laut. Eine Alternative zur Apple Tastatur ist Logitechs Create-Keyboard. Auch hier ist der Winkel nicht veränderbar. Die Logitech-Tastatur ist deutlich weicher und leiser als Apples Tastenfeld. Im Test überzeugte das Create-Keyboard mit einem guten Schreibgefühl. Die Logitech-Tastatur ist in ein Gehäuse verbaut, das offenbar einiges aushalten kann. Der robusten Hülle trauen wir zu, Apples Mega-iPad auch bei einem Sturz vom Tisch gut zu schützen. Mit der Hülle wird das iPad Pro einem Notebook sehr ähnlich - nicht nur was die Außenmaße angeht. Das eigentlich schlanke Tablet wird durch Logitechs Hülle nicht nur viel dicker, sondern auch schwerer. Ungefähr 1480 Gramm wiegen Tablet und Tastaturhülle zusammen. Der große Bildschirm ermöglicht es Apples iOS auch, mehr Informationen gleichzeitig anzuzeigen. Hier etwa werden Symbole in sechs Spalten nebeneinander angezeigt. Auf einem iPhone sind es nur vier. Auch die Tagesübersicht hat auf dem iPad Pro mehr Platz, sich auszubreiten. Für das große Apple-Tablet müssen viele Apps angepasst werden. Erst nach einer solchen Anpassung werden die Vorzüge des hochauflösenden Bildschirms nutzbar - so wie hier in der Layout-App Canva. Grafiker und Designer werden sich über den Apple Pencil freuen, mit dem man auf dem Bildschirm malen und zeichnen kann. Aufgeladen wird der Digitalstift am Lightning-Anschluss des Tablets. Wer mit Stift und Papier zeichnen kann, kann das auf dem iPad Pro auch. Die App Paper bemüht sich, dabei möglichst genau die Eigenschaften von Papier und verschiedenen Malwerkzeugen nachzuahmen. Manche Apps versuchen auch, die Möglichkeiten des zweidimensionalen Zeichnens mit 3D-Funktionen zu verknüpfen. UMake beispielsweise ermöglicht es vergleichsweise leicht, digitale 3D-Modelle zu erzeugen. Ein Beispiel dafür, welche Anwendungen mit dem iPad Pro noch vorstellbar sind, ist C. Anatomy. Die App soll dazu dienen, die menschliche Anatomie zu studieren. Sie bietet etwa die Möglichkeit ein Quiz zu erstellen. Die iOS-9-Funktion Split View ermöglicht es, den Bildschirm für zwei parallel laufende Apps aufzuteilen. Erst auf dem großen Display des iPad Pro ist die Split-View-Funktion wirklich sinnvoll nutzbar. Die zur Verfügung stehende Fläche entspricht nahezu der von zwei iPad-Air-Bildschirmen.

Bei den aktuellen Macbook-Pro-Geräten konnte der Konzern im vergangenen Jahr noch nicht die neuesten Intel-Prozessoren verbauen, weil diese zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht fertig waren. Der Konzern musste sich Kritik gefallen lassen, zu wenig auf die Bedürfnisse professioneller Nutzer einzugehen.