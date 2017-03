Reaktion auf WikiLeaks-Enthüllung CIA-Angriff funktionierte nur bei Uralt-iPhones

Die am Donnerstag von WikiLeaks enthüllten mutmaßlichen CIA-Werkzeuge zum Hacken von Apple-Geräten sind nach Angaben des Konzerns seit Jahren veraltet. "Unserer vorläufigen Analyse zufolge betraf die angebliche iPhone-Schwachstelle nur das iPhone 3G und wurde bei Erscheinen des iPhone 3GS im Jahr 2009 geschlossen", erklärte Apple am Freitag. Die von WikiLeaks publizierten Sicherheitslücken bei Mac-Computern seien in allen Geräten ab dem Jahr 2013 gestopft.

Die von Wikileaks veröffentlichten Dokumente stammten aus den Jahren 2008 bis 2012. In ihnen wird beschrieben, wie Agenten - zu dieser Zeit - eine für den Nutzer nicht sichtbare Überwachungs-Software auf Apple-Geräten installieren konnte. Die Technik verlangte allerdings aufwendige Spionagetechniken.

Um die Software etwa auf einem iPhone installieren zu können, hätte das fabrikneue Gerät der Zielperson auf dem Versandweg vom Hersteller zum Empfänger abgefangen, ausgepackt, mit der Software infiziert und dann wieder eingepackt und weitergeschickt werden müssen.

Ebenfalls aufwendig ist die beschriebene Methode, mit der die CIA einzelne Apple-MacBooks infiziert haben soll. Auch hierfür war es notwendig, Zugriff auf das Notebooks selbst zu haben - und Zeit. Denn, um die Spionagsoftware etwa von einem USB-Stick aus installieren zu können, musste zunächst der Passwortschutz des Geräts durch einen manipulierten Ethernet-Adapter ausgehebelt werden. Auch diese Methode braucht Zeit und verlangt mindestens einen Neustart des Zielgeräts.

Keine Verhandlungen mit WikiLeaks

Apple stellte am Freitag auch erstmals die Position gegenüber WikiLeaks klar. Der Gründer der Enthüllungsplattform, Julian Assange, hatte angeboten, betroffenen Unternehmen detaillierte technische Informationen aus den CIA-Dokumenten zur Verfügung zu stellen, damit sie Schwachstellen in ihren Programmen und Diensten stopfen können. Laut Medienberichten stellte WikiLeaks aber zugleich einige Bedingungen, unter anderem zum Zeitplan.

"Wir haben mit WikiLeaks nicht über Informationen irgendeiner Art verhandelt", erklärte Apple dazu am Freitag. Stattdessen habe man die Enthüllungsplattform gebeten, jegliche Informationen nur über die dafür bereits eingerichteten Kommunikationswege an das Unternehmen zu übermitteln. "Bisher haben wir von ihnen keine Informationen erhalten, die nicht öffentlich zugänglich wären", heißt es von Apple weiter.

Der Konzern verteidige zwar die Sicherheit seiner Kunden, "aber wir dulden keinen Diebstahl und kooperieren nicht mit denjenigen, die drohen, unseren Nutzern zu schaden". Auch bei anderen Tech-Unternehmen war WikiLeaks mit seinem Hilfs-Angebot auf Zurückhaltung gestoßen. Experten haben bereits darauf hingewiesen, dass es für US-Unternehmen rechtlich problematisch sein könnte, mit entwendetem CIA-Material zu hantieren.