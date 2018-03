iPads und mehr Das ist heute von Apple zu erwarten

Am 16. März hatte Apple Einladungen zu einer Veranstaltung verschickt, die auf vielerlei Weise ungewöhnlich ist. "Let's take a field trip", also, "Lasst uns einen Schulausflug machen", hieß es darin. Statt in Apples neues Hauptquartier in Cupertino lädt der Konzern in die Lane Tech Highschool in Chicago ein.

Damit ist auch der Fokus des Events klar: Apple wird über sein Engagement im Bildungssektor sprechen - und Produkte zeigen, die speziell für Schüler und Studenten gedacht sind.

Das dürften in erster Linie iPads sein. Apple bewirbt seine Tablets ohnehin schon als Werkzeug für Lehrer und Lernende. Für viele Schüler und vor allem für viele Schulen, sind sie aber zu teuer. Naheliegend wäre deshalb eine modernisierte und gleichzeitig abgespeckte Version. Derzeit kostet die günstigste iPad-Version 399 Euro, in Gerüchten ist von eine Schülerversion die Rede, die rund 100 Euro billiger sein könnte.

AP Apple Store in Chicago

Zudem könnte Apple das iPad mini wieder hervorholen, das der Konzern bis heute in einer Version anbietet, die schon 2015 vorgestellt wurde und technisch längst überholt ist. Mit einem Preis von 479 Euro für das billigste Modell ist es zudem viel zu teuer.

iPad statt Notebook

Apples Einladung deutet allerdings auch auf einen Zusammenhang der neuen iPads mit dem Apple Pencil hin. Den digitalen Zeichenstift gibt es für 109 Euro als Zubehör. Die aktuelle Version funktioniert nur mit den iPad-Pro-Modellen, die zwischen 729 und 1449 Euro kosten.

Das iPad Pro 10,5 im Test Der maximale Speicherplatz wurde beim iPad Pro 10,5 auf 512 Gigabyte erhöht. So viel steckt auch in meinem Testgerät. Die Frage, wie ich diese für ein Tablet gewaltige Menge füllen soll, ist noch ungeklärt. Wer große Bilder oder 4K-Videos bearbeitet, wird damit wohl keine Probleme haben. Das iPad Pro 10,5: Die seitlichen Ränder sind schmaler geworden als beim Vorgänger. Dadurch konnte das Display von 9,7 Zoll Diagonale auf 10,5 Zoll gestreckt werden. Die Auflösung wurde von 2048 x 1536 Pixel auf 2224 x 1668 Pixel erhöht. Im direkten Vergleich ist der Größenunterschied er beiden iPad-Pro-Modelle (links das 9,7-Zoll-Modell von 2016) klar zu erkennen. Apple wirbt mit 20 Prozent mehr Pixeln auf dem Bildschirm des 10,5 Zoll großen iPad Pro. Im Alltag macht sich der Zuwachs an realer Auflösung aber nur wenig bemerkbar. Links das iPad mit 9,7 Zoll, rechts das mit 10,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Zubehör, das man für das Vorgängermodell gekauft hat, passt aufgrund der Größenänderung nicht mehr auf das neue iPad Pro. Die alten Smart Cover etwa decken den größeren Bildschirm nicht komplett ab. Zum iPad Pro 10,5 bietet Apple nun auch neues und teures Zubehör an. So wie diese Lederhülle mit integrierter Halterung für den Apple Pencil, die es in vier Farben gibt und für die 149 Euro eingefordert werden. Ein Apple Pencil ist im Preis der Lederhülle freilich nicht enthalten, er kostet weitere 109 Euro Aufpreis. Beim Kauf der Lederhülle steckt allerdings ein recht aufwendig gemachter Pencil-Dummy aus Papier (im Bild oben) in der Halterung. Der Apple Pencil selbst wird unverändert angeboten, dürfte vor allem für Grafiker und Zeichner interessant sein. Wenn sich ein Mal-Amateur daran versucht, ist das den Ergebnissen deutlich anzusehen, wie dieses Bild zeigt. Die Kamera des iPad Pro 10.5 entspricht der des iPhone 7. Sie hat zwölf Megapixel, eine Blende von f/1.8 und einen optischen Bildstabilisator. Das Objektiv steht weit aus dem Gehäuse heraus. Die Fotoqualität der iPad-Kamera kann sich sehen lassen und auch Videos macht sie in sehr guter Qualität. Doch als Fotoapparat oder Videokamera scheint mir ein iPad immer noch zu sperrig. Die virtuelle Tastatur des iPad Pro 10,5 sei ebenso groß wie eine reale Tastatur, argumentiert Apple. Das mag auch durchaus sein, doch spürbar ist der Unterschied zur Tastatur des kleineren Vorgängermodells nicht. Wer das iPad Pro als Notebook-Ersatz verwenden will, sollte sich ohnehin lieber das Smart Keyboard kaufen. Dafür werden 179 Euro fällig. Die Anstecktastatur bewirbt Apple auch damit, dass man sie "zu einem dünnen, leichten Cover" zusammenklappen könne. So richtig superdünn ist sie allerdings nicht. Die Qualität des Bildschirms lässt keine Wünsche offen. Die hohe Auflösung lässt auch feine Details erkennen, Farben werden realistisch wiedergegeben. Beim Scrollen macht sich die hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz positiv bemerkbar. Spiele sind für den A10X-Prozessor des iPad Pro 10,5 offenbar nur eine Fingerübung, egal wie aufwendig die Grafik ist. Beim Testen gelang es mir mit keinen Spiel, einen Ruckler zu provozieren.

Denkbar wäre nun eine günstigere Schulversion des Pencil, die nur mit den neuen Schüler-iPads zusammenarbeitet. Oder ein Bündelangebot, das iPad, Pencil und eine Schutzhülle mit integrierter Tastatur zu einem günstigen Preis umfasst. Damit würde Apple seinem eigenen Anspruch genügen, das iPad als vollwertigen Computer und damit auch als Ersatz für ein Notebook anzusehen.

ClassKit

Doch bei Hardware wird es nicht bleiben. Apples Stärke besteht darin, Hard- und Software aus einer Hand liefern zu können. Was das hier bedeuten könnte, lässt ein Artikel von "9to5mac" vermuten. Darin wird erklärt, dass es in einer Betaversion des zukünftigen iOS 11.3 Hinweise auf eine Technologie Namens ClassKit gibt.

Die soll es Entwicklern leichter machen, Apps für den Einsatz im Klassenraum zu programmieren. Typisch für Apple wäre es, diese Technologie bereits ein paar Entwicklern bereitgestellt zu haben, damit diese auf dem Event bereits fertige oder fast fertige Apps zeigen können.

Und was noch?

Darüber hinaus dürfte Apple noch ein paar weitere Neuheiten präsentieren. So ist in manchen Gerüchten von einem neuen MacBook Air die Rede, doch das dürfte eher Wunschdenken sein. Wahrscheinlicher ist, dass es eine neue Version der iBooks-App für macOS geben wird. Die nämlich ist aus der aktuellen Betaversion von macOS verschwunden und könnte nun in neuer Version per Update an die Nutzer verteilt werden.

Möglich auch, dass Apple vor der Präsentation der Schul-iPads noch einen Schlenker macht, um im vergangenen Jahr angekündigte Hardware zu zeigen. So könnte beispielsweise die AirPower genannte Ladestation zum kabellosen Aufladen von iPhones auf dem Programm stehen. Ebenso erwarten manche Beobachter die Einführung einer kabellos aufladbaren Version der AirPods-Kopfhörer.

Die Auflösung für diese ungeklärten Fragen wird es am Dienstagabend geben. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr deutscher Zeit. SPIEGEL ONLINE wird zeitnah berichten.