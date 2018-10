Produkt-Präsentation Was von Apples Oktober-Event zu erwarten ist

Normalerweise startet sofort eine große Interpretationsmaschinerie, wenn Apple Einladungen zu einem seiner Events verschickt. Da wird die Farbigkeit analysiert, die grafische Gestaltung und jedes Wort der Einladung. Oft sind darin Hinweise auf die zu erwartenden neuen Gadgets versteckt. Dieses Mal ist das anders.

Immer wenn Apple seine Einladungen verschickt, posten viele der Eingeladenen Screenshots davon auf Twitter, so auch an diesem Donnerstagabend. Dabei fiel einigen schnell auf: Offenbar wurden die digitalen Einladungskarten für jeden Empfänger persönlich gestaltet.

Die Texte darauf sind identisch, doch jede Einladungsmail ist mit einer anderen Grafik verziert. Auch auf der Website, die Apple zu dem Event eingerichtet hat, erscheinen unterschiedliche Grafiken, wenn man die Seite mehrmals aufruft. Das macht die Interpretation schwer.

Oder doch nicht?

Is Apple dropping a major hint with its iPad event invitation designs? https://t.co/NTGhXtK1PE pic.twitter.com/tdifmpvpgT — Mashable (@mashable) 19. Oktober 2018

Jenen, die sich etwas intensiver damit beschäftigen, war längst klar, dass nach dem Event im September, auf dem Apple die neuen iPhones Xs, Xs Max und Xr vorgestellt hat, noch etwas kommen müsste. Darauf weist auch der Titel der Einladung hin: "Theres's more in the making". Frei übersetzt in etwa: "Da kommt noch was."

Was da kommt, ist zumindest in den Grundzügen klar: neue iPads. Und zwar neue Modelle der teuren "Pro"-Serie. Die sind zuletzt im Juni 2017 aktualisiert worden. Nachdem im Apple im April eine neues Mittelklasse-iPad auf den Markt gebracht hat, ist es jetzt an der Zeit, die Profi-Modelle zu erneuern.

Darauf deutet dann eben doch wieder die Gestaltung der digitalen Einladungskarten hin, denn die iPad-Pro-Serie richtet sich nicht nur an gut verdienende iPad-Fans, sondern vor allem an Künstler, Grafiker, Zeichner, Fotografen.

Zu erwarten sind daher neue iPad Pro mit 10,5- und 12,9-Zoll-Bildschirm. In denen könnte eine aufgebohrte Variante des iPhone-Prozessors A12 Bionic stecken. Vor allem aber wird vermutet, dass Apple auch bei den neuen Tablets auf einen Fingerabdrucksensor verzichtet und sich ganz auf seine Gesichtserkennung Face ID verlässt. Das hätte den Nebeneffekt, dass der Bildschirm größer und das Gehäuse kleiner werden könnte.

Das ist neu in iOS 12 Für Anwender unsichtbar steckt in iOS 12 das sogenannte ARKit 2. Die neue Software soll es Entwicklern ermöglichen, bessere Augmented-Reality-Apps zu entwickeln. Lego beispielsweise hat eine App, die aus Bausteinen gebastelte Objekte auf dem Bildschirm mit virtuellen Objekten ergänzt. In der Foto-App wurde die Suchfunktion erheblich aufgewertet. Auf Basis der Bilder, die man in seinen Alben gesammelt hat, schlägt sie zu bestimmten Orten, Momenten oder Personen passende Zusammenstellungen vor. Sucht man per Texteingabe nach Bildern, schlägt das System ebenfalls verschiedene zum Begriff passende Ergebnislisten vor. Zudem sucht die Software automatisch nach bemerkenswerten Aufnahmen, die man in sozialen Netzwerken teilen könnte. Ein separate App zum Scannen von QR-Codes braucht man längst nicht mehr. Sobald man die Kamera auf einen solchen Code richtet, wird dieser hervorgehoben und angeboten, die in dem Code verlinkte Webseite in Safari zu öffnen. Die sogenannten Animojis werden um vier neue Figuren erweitert. Eine davon ist ein Dinosaurierkopf, den man mit seinen Gesichtszügen animieren kann - wenn man ein iPhone X hat. Neu hinzugekommen sind in iOS 12 die Memojis. Im Grunde sind das Animojis, die man mithilfe eines digitalen Baukastens selbst basteln kann. Sowohl in der Chat-App Nachrichten als auch in den FaceTime-Videochats kann man sein Selbstbildnis in iOS 12 mit einer Vielzahl von Kameraeffekten verfremden. Ein Maßband als App: Statt mit dem Lineal oder einem Zollstock lassen sich Objekte und Räume jetzt auch mit der App "Maßband" vermessen. Mithilfe künstlicher Intelligenz schlägt das System Befehle vor, die man auf Wunsch als neue Siri-Kurzbefehle abspeichern kann. Als Basis hierfür dienen häufig genutzte Funktionen und Abläufe. Siri-Kurzbefehle können künftig auch komplexe Aktionen steuern, die mehrere Apps involvieren. Mit iOS 12 stellt Apple dafür eine eigene App bereit, in der alle auf diese Art zusammengestellten Kurzbefehle gezeigt werden. Auch auf dem Sperrbildschirm zeigt sich die neue Funktionalität von Siri. Apples Assistenzfunktion erinnert dort beispielsweise automatisch an Geburtstage und schlägt auch gleich vor, das Geburtstagskind anzurufen. Ursprünglich hatte Apple für seine FaceTime-Videotelefoniesoftware auch Gruppen-Chats mit bis zu 32 Teilnehmern angekündigt. Anfang August teilte das Unternehmen dann aber mit, dass diese Funktion erst "später im Herbst" nachgeliefert werden wird. Komplett überarbeitet wurde die Lese-App "iBooks". Sie heißt nun "Bücher", hat ein modernes Design bekommen und soll es leichter machen, neue Bücher und Hörbücher zu finden. Unter der Überschrift "Bildschirmzeit" sind in iOS 12 Funktionen zusammengefasst, die es Nutzern leichter machen sollen, sich zu visualisieren, wofür und wie intensiv man sein iPhone nutzt. Bei Bedarf lässt sich die Nutzungszeit auch einschränken. Das überarbeitete "Batterie"-Kontrollfeld zeigt detaillierter als zuvor an, wann und für welche Apps Energie gebraucht wurde. Ist man von der Mitteilungsflut einer bestimmten App genervt, lassen sich deren Nachrichten in iOS 12 stumm stellen oder gleich ganz deaktivieren. Sehr nützlich: Die Funktion "Nicht stören", die eingehende Anrufe und Mitteilungen stumm schaltet, kann jetzt auch für bestimmte Zeiträume oder etwa für einen Ort aktiviert werden. So kann man etwa dafür sorgen, dass das iPhone so lange still hält, bis eine Konferenz beendet oder man ein Restaurant verlassen hat.

Gemutmaßt wird auch, dass Apple die neuen iPads mit USB-C-Anschlüssen anstelle seiner eigenen Lightning-Buchsen bestücken würde. Das hätte möglicherweise technische Vorteile und würde es leichter machen, kompatible Netzteile und -kabel von Drittanbietern zu bekommen.

Nicht ausgeschlossen, aber auch nicht übermäßig wahrscheinlich, ist außerdem, dass Apple auf dem Event auch neue MacBooks vorstellen wird, die das in die Jahre gekommene MacBook Air ersetzen sollen. Ein solcher Ersatz für das zehn Jahre alte Computermodell steht allerdings schon lange auf der Wunschliste vieler Apple-Nutzer.

Ob Apple diesen Wunsch ausgerechnet jetzt erfüllen wird, wird man am 30. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit erfahren. Anders als gewohnt findet die Veranstaltung nicht in Apples Hauptquartier im kalifornischen Cupertino statt, sondern in New York. Der SPIEGEL ist vor Ort dabei und wird Sie natürlich mit allen News versorgen.