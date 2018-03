Für Mobilgeräte sind Bildschirme immer ein Problem. Nachteile wie eine zu niedrige Auflösung oder eine flaue Farbwiedergabe haben die Hersteller zwar längst im Griff. Der Stromverbrauch der Displays aber macht Smartphones und Smartwatches immer noch zu schaffen. Keine andere Komponente saugt den Akku im Alltag so schnell leer wie der Bildschirm. Genau dieses Problem scheint Apple nun mit einer neuen Technologie beheben zu wollen.

Das jedenfalls legt ein Bericht des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg nahe, demzufolge der US-Konzern im Geheimen an einer eigenen Bildschirmfertigung arbeitet. Sie soll auf einer gänzlich neuen Technologie basieren: Micro-LEDs. Die sollen Bildschirme künftig nicht nur dünner und heller, sondern vor allem sparsamer machen.

Entwickelt und hergestellt werden die neuen Micro-LED-Bildschirme Bloomberg zufolge in einer kleinen Fabrik im kalifornischen Santa Clara. Das ist weit genug weg von Apples Hauptquartier in Cupertino, um nicht direkt mit dem Konzern in Verbindung gebracht zu werden - aber nah genug, dass Manager des Unternehmens schnell zwischen der Kleinfabrik und dem Firmensitz pendeln können.

Es wird noch Jahre dauern

Dass Apple Interesse an der Micro-LED-Technik hat, ist nicht neu. Bereits 2014 kaufte der Konzern die Firma LuxVue, die zu dieser Zeit bereits intensiv an der Technik forschte und einige wichtige Patente gesichert hatte. Schon kurz darauf wurde die Entwicklung bei Apple fortgeführt. Vor etwa einem Jahr soll das Projekt mangels Erfolgs vor dem Aus gestanden haben.

Mittlerweile seien aber entscheidende Fortschritte gelungen. Unter anderem seien erste Prototypen von Apple-Watch-Bildschirmen mit Micro-LED-Technik gelungen. Die befänden sich freilich noch in einem frühen Stadium, seien weit von der Serienreife entfernt. Frühestens in drei bis fünf Jahren können man damit rechnen, solche Bildschirme in echten Produkten zu finden.

Samsung arbeitet auch daran

Stimmt der Bloomberg-Bericht, müssen bis dahin aber noch einige Hürden bei der Herstellung überwunden werden. Denn Micro-LEDs sind im Grunde so etwas wie miniaturisierte Versionen von Stadionbildschirmen: Jeder Bildpunkt wird von drei LEDs in den Grundfarben, Rot, Grün und Blau erzeugt. Diese LEDs sind allerdings mikroskopisch klein und müssen samt Steuerelektronik millionenfach auf das Trägermaterial des Bildschirms aufgebracht werden. Es ist ein Vorgang, der höchste Präzision erfordert.

Und viele Firmen beißen sich daran die Zähne aus. Auf der Hightech-Messe CES kündigte Samsung im Januar einen Fernseher auf Basis der Micro-LED-Technik an. Wohl, weil sich die winzigen LEDs nur auf kleinen Displays anbringen lassen, wird der aus einer Vielzahl kleiner Bildschirmmodule zusammengesetzt sein. Der gezeigte Prototyp beeindruckte. Doch die Koreaner wollten sich weder auf einen Zeitpunkt für die Markteinführung, noch auf einen Preis für das Gerät festlegen.

Samsungs neue Fernseher So demonstriert TV-Hersteller Samsung auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas den Unterschied zwischen herkömmlichen LEDs und Micro-LEDS: Hier sind die LEDs zu sehen, wie sie bisher verwendet werden. Das nächste Bild verdeutlicht, wie anders die Oberfläche mit den neuen Micro-LEDs aussieht. Diese Kachel ist aus den neuen Micro-LEDs aufgebaut. Auf den ersten Blick ist das deutlich feinere Muster zu erkennen. So sieht ein TV mit Micro-LEDs dann in der Realität aus. Das erste Modell, "The Wall", hat eine Diagonale von 146 Zoll. Künftig sollen mit der Modultechnik aber auch andere Bildschirmformen möglich werden. Samsung zeigt sein Herz für Spieler. Neue TV-Modelle sollen eine angeschlossene Spielkonsole automatisch erkennen und in einen speziellen Spielmodus umschalten. Um die Fähigkeiten der neue Bildaufbereitung durch künstliche Intelligenz (KI) zu zeigen, wurde der neue 8K-TV mit einem älteren Modell verglichen. Der Unterschied in der PR-Demonstration war deutlich: Das neue Gerät ist schärfer, kontrastreicher und heller als das alte. Allerdings wurden auch speziell für diesen Vorführungszweck optimierte Videos vorgeführt und ein drei Jahre altes Modell zum Vergleich herangezogen. Fair war das nicht. Mit vielen Vergleichsbildern wurde demonstriert, um wie viel besser die Bildaufbereitung per KI ist. Wie die KI im konkret funktionieren soll, konnte aber niemand schlüssig erklären. Mit Bixby soll bei Samsung nun auch ein digitaler Assistent auf dem Fernseher arbeiten. Amazons Alexa und Googles Assitant erteilte der Konzern eine Absage. Nebenbei wurde auch dieses Gerät gezeigt: ein extrem breiter, gebogener Bildschirm, speziell für Computerspieler. Gegen Ende der Präsentation wurde darauf auch heftig gezockt. Mit diesem digitalen Flipboard will Samsung künftig auch in Klassenzimmern und Konferenzräumen präsent sein.

Apple entwickelt, andere produzieren

Doch auch wenn Samsung an einer ähnlichen Technik arbeitet, dürfte Apple sich vorerst nicht von seinen Plänen abbringen lassen, eine eigenen Displaytechnik zu entwickeln. Das passt zur Strategie des Konzerns, mehr und mehr Komponenten selbst zu entwickeln, um sich damit unabhängiger vom Entwicklungsstand seiner Zulieferer zu machen. Das beste Beispiel dafür sind die Smartphone-Prozessoren, die Apple längst selbst entwickelt. Die Leistung des aktuellen A11-Bionic-Prozessors übertraf die der Konkurrenz bei seiner Einführung deutlich.

Der Schritt zu einer eigenen Display-Fertigung würde Apple allerdings substanzielle Investitionen abverlangen. Bildschirm-Fabriken sind ähnlich teuer wie Prozessor-Fabriken, verlangen nach speziell konstruierten Gebäuden mit hermetisch vor Staub und Schmutz geschützten Produktionsbereichen und maßgefertigten Herstellungsmaschinen. Ein paar Milliarden sind da schnell ausgegeben.

Das kann das iPhone X Der Bildschirm des Phone X ist mit 5,8 Zoll sehr groß, das Gerät selbst wegen des schmalen Rahmens aber vergleichsweise klein. Farbtreue und Kontrastumfang sind sehr gut. Keine Überraschungen: Auch beim neuen Top-iPhone, dem iPhone X mit 256 GB, liegt im Karton das gleiche Zubehör wie bei allen anderen iPhones. Angesichts des Premium-Preises würde man sich über ein Extra freuen. Das iPhone X: Der Bildschirm ist es, der das Gerät auf den ersten Blick besonders macht. In der Aussparung am oberen Rand stecken die Selfie-Kamera und diverse Sensoren, etwa für Face ID. Mangels Home-Taste führt eine neue Geste in die Multitasking-Ansicht von iOS 11. Dazu wischt man von unten ein paar Zentimeter hoch und dann nach rechts. Ebenso gut kann man aber auch einfach von App zu App wechseln, indem man am unteren Bildschirmrand entlang wischt. Das Kontrollzentrum erreicht man beim iPhone X durch eine Wischbewegung von rechts oben. Zwischen iPhone 8 (links) und iPhone 8 Plus eingereiht, ist das iPhone X kaum größer als das kleine iPhone 8. Trotzdem ist der Bildschirm besonders groß. Mit einer Diagonale von 5,8 Zoll ist es das größte Display, das Apple bisher in ein iPhone eingebaut hat. Der Rahmen des bisher teuersten iPhones wird aus Edelstahl gefertigt. Offenbar derselbe Stahl, der auch bei der Apple Watch verwendet wird. Im direkten Vergleich weitgehend weißer Flächen zeigt sich klar, dass im iPhone X eine andere Technik eingebaut ist als in bisherigen iPhones. Statt auf LCD-Technik basiert das Display im neuen Smartphone auf der OLED-Technologie. Dieser Vergleich gibt einen groben Eindruck vom Unterschied der Bildschirme. Das OLED-Display des iPhone X wirkt schärfer, detaillierter und liefert spürbar kräftigere Kontraste. In der Praxis hat der Zugewinn an Bildschirmfläche gegenüber dem iPhone 8 Plus (rechts) beim iPhone X kaum merkliche Auswirkungen. Verglichen mit dem iPhone 8 passt etwas mehr Text auf die Seite. Das gehört bei Apple jetzt zum Standard: Auch das iPhone X lässt sich kabellos aufladen. Am oberen Bildschirmrand befinden sich mittig die Selfiekamera und diverse Sensoren, die für die Gesichtserkennung Face ID benötigt werden. Deshalb hat das Display hier eine charakteristische Aussparung. In diesem Bild ist oben links über dem Bildschirm der Infrarotsensor zu erkennen, der offenbar nach einem ihm bekannten Gesicht Ausschau hält. Der Infrarotsensor gehört zur Face-ID-Technik, die dazu dient, das iPhone X gegen unerlaubte Zugriffe zu sperren. Nur das Gesicht des Besitzers soll den Zugriff ermöglichen. Zum Einrichten von Face ID wählt man in den Einstellungen einfach den entsprechenden Menüeintrag aus, woraufhin man in diesen Bildschirm gelangt. Um das Gesicht des Nutzers zu erfassen, tasten die Sensoren daraufhin den Kopf ab. Die Software leitet dabei dazu an, den Kopf kreisen zu lassen, damit das Gesicht aus verschiedenen Blickwinkeln registriert werden kann. Der ganze Vorgang dauert nur ein paar Augenblicke, ist ebenso schnell abgeschlossen wie die Eingabe von Fingerabdrücken. Einige Entwickler haben Face ID bereits in ihre Apps integriert. So lässt sich beispielsweise der Passwort-Safe 1Password per Gesichtserkennung entsperren. Auf dem Sperrbildschirm werden die Inhalte von Mitteilungen so lange verborgen, bis Face ID das Gesicht des iPhone-X-Besitzers erkennt. Es reicht dann aus, auf den Bildschirm zu schauen, schon klappen die Texte zu den Mitteilungen auf. Das wird iPhone-X-Nutzern besonders viel Spaß machen: In der Nachrichten-App benutzt Apple die Technik der Face-ID-Sensoren, um sogenannte Animojis zu erzeugen. Bis zu zehn Sekunden lange Nachrichten lassen sich damit versenden, in denen das Animoji mit Stimme und Mimik des Nutzers Mitteilungen überbringt. Man kann ahnen, auf welche Weise sich Apps die Fähigkeiten der neuen Selfiekamera künftig zunutze machen werden. Die japanische App Pitu gibt einen Ausblick darauf. Man kann aber auch einfach den neuen Porträtmodus der Selfiekamera benutzen, um hochwertiger wirkende Selbstbildnisse mit computergeneriertem Bokeh-Effekt zu knipsen. Auf der Rückseite ist ein ähnliches Kameradoppel wie beim iPhone 8 eingebaut, nur vertikal statt horizontal. Das Teleobjektiv des iPhone X hat eine etwas größere Blendenöffnung als die des iPhone 8 Plus und ermöglicht deshalb bei wenig Licht etwas bessere Aufnahmen. Wie viele andere iPhones beherrscht auch das iPhone X Apples neue Augmented-Reality-Technologie ARKit. In diesem Beispiel ist die App MeasureKit zu sehen, mit der sich per Kamera reale Gegenstände vermessen lassen.

Zwar könnte der Konzern sich das locker leisten, Apple-Style wäre das jedoch nicht. Die Kalifornier lagern die Fertigung von allem, was sie brauchen, lieber an Dienstleister aus. So können sie das Produktionsvolumen jederzeit flexibel an den Markt anpassen, ohne sich Gedanken um die Auslastung der Fabriken machen zu müssen. Das gilt auch für Bildschirme. So kommen etwa die OLED-Displays des iPhone X von Samsung. LCD-Displays lässt sich der Konzern auch von LG und Sharp zuliefern.

Die Nachricht, dass Apple wohl an einer neuen Bildschirmtechnik arbeitet, ließ die die Aktienkurse dieser Unternehmen zunächst einbrechen. Doch früher oder später könnten die Kalifornier sich an ebendiese Firmen wenden, um sie als Lohnlieferanten für die eigenen Technik zu beschäftigen. Lukrativ wäre das für beide Seiten. Die einen würden gut am Geschäft mit Apple verdienen. Apple selbst könnte seine Mobilgeräte mit einer Bildschirmtechnologie bestücken, die - zumindest aus heutiger Sicht - gegenüber der Konkurrenz viele Vorteile bietet.