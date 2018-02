Gefährliche Texteingabe Diese Zeichen bringen Apple-Geräte zum Absturz

Dieser Fehler hat es in sich: Ein bestimmtes Zeichen der indischen Sprache Telugu kann das Betriebssystem zahlreicher Apple-Geräte zum Absturz bringen. Wer das Symbol per Kurznachricht erhält oder in ein Textfenster einfügt, legt sein iPhone, iPad oder MacBook lahm.

Entdeckt hat den Fehler ein Autor des italienischen Techblogs "Mobile World". Betroffen sind zahlreiche Anwendungen auf den Betriebssystemen MacOS, iOS und watchOS. Dazu zählen unter anderem die Notizen-App, WhatsApp, der Facebook-Messenger und Browser wie Safari, Firefox und Chrome. Das fragliche Zeichen der Sprache Telugu ist im europäischen Raum zwar nicht weit verbreitet, weltweit aber sprechen immerhinknapp 80 Millionen Menschen Telugu.

In unserem Test zeigt sich, dass ein Apple-Gerät bereits einfrieren kann, wenn man das fragliche Zeichen per Copy-and-Paste in ein Textfeld einfügt. Das gilt nicht nur für Apps auf den Mobilgeräten, sondern auch für Desktopanwendungen auf dem MacBook. Es genügt beispielsweise, das indische Zeichen aus der Zwischenablage im Browser einzufügen, etwa in die Adresszeile oder das Google-Suchfenster. Sofort taucht der Ladekringel auf, der Rechner arbeitet ein paar Sekunden, dann stürzt das Programm ab.

Einige Benutzer berichten beim aktuellen Bug sogar davon, dass es bei ihnen nicht beim Absturz alleine bleibt. Wer das Zeichen per iMessage verschickt oder als Nachricht erhält, landet möglicherweise in einer Absturz-Endlosschleife. Dann hilft demnach nur noch, zunächst eine andere Kurznachricht zu bekommen, um die Unterhaltung mit der Textbombe zu löschen. In einigen Fällen lässt sich das Problem offenbar nur lösen, wenn man das iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzt.

Apple arbeitet an Update zur Fehlerbehebung

Apple hat von dem Bug wohl erst vor wenigen Tagen erfahren. Auf eine Anfrage von SPIEGEL ONLINE teilt das Unternehmen mit, den Fehler noch vor dem großen Frühlingsupdate auf die iOS-Version 11.3 mit einem anderen, schnelleren Update zu beheben, möglicherweise mit der Version 11.2.6. Die derzeitigen Beta-Versionen der Apple-Betriebssysteme sind nach Angaben des Konzerns aus Cupertino bereits immun gegen den Fehler.

Die Telugu-Textbombe ist nicht der erste kleine Fehler mit großer Wirkung auf Apple-Geräten. Immer wieder muss das Unternehmen nachjustieren, weil es zu Problemen mit Zeichenketten und fehlerhaften Link-Vorschauen kommt. Erst vor knapp vier Wochen sorgte eine HTML-Seite für Probleme, die Nachrichten-Apps auf dem iPhone einfrieren ließ. Im Jahr 2015 brachte eine per Kurznachricht verschickte Zeichenkette zahlreiche iPhones zum Absturz.

Aufgrund der vielen kleinen Nachbesserungen plant Apple nun offenbar, bei künftigen Betriebssystemupdates mehr Wert auf Qualität zu legen. Laut einem "Bloomberg"-Bericht sollen die Entwickler künftig weniger unter Zeitdruck gestellt werden und die Veröffentlichung von Software verschieben dürfen.