Neue Preise, neue Farbe Apple stellt aufgerüstete iPads und knallrotes iPhone vor

Das neue iPad heißt jetzt wieder so wie das erste Apple-Tablet, nämlich einfach iPad. Damit verschwindet die Bezeichnung iPad Air, die auf das geringe Gewicht des Geräts hinweisen sollte, wieder aus dem Programm des Konzerns. Das Vorgängermodell iPad Air 2 war im Oktober 2014 auf den Markt gekommen.

Gegenüber dem nun ausgemusterten Modell ist das neue iPad 32 Gramm schwerer und 1,4 Millimeter dicker. Der 9,7 Zoll große Bildschirm hat dieselbe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln. Auch diese Kameras haben mit acht Megapixeln und 1,2 Megapixeln die gleichen Werte wie beim iPad Air 2.

Neu ist der dem iPhone 7 und 7 Plus entliehene A9-Prozessor. Er löst den alten A8X ab und soll deutlich mehr Leistung bieten. Außerdem wurde der eingebaute Speicher aufgestockt, so dass das Grundmodell nun über 32 Gigabyte verfügt. Zusätzlich wird eine Variante mit 128 Gigabyte angeboten. Erweiterbar ist der Speicher nicht. Dafür ist, anders als bei den iPhones der 7-Serie, eine Kopfhörerbuchse eingebaut.

Abgesehen von den maßvollen technischen Neuerungen ist in erster Linie der Preis der neues iPads bemerkenswert. Das Grundmodell mit 32 GB Speicher und Wi-Fi kostet 399 Euro. Es ist damit 90 Euro günstiger als die Einstiegsvariante des iPad Air 2. Für die Top-Ausstattung mit 128 GB Speicher und LTE verlangt Apple 659 Euro.

Nur wenige Worte ist Apple das gleichzeitig eingeführte iPad mini 4 wert. Im Grunde handelt es sich dabei um ein iPad mini 3, das es nun nur noch mit 128 GB Speicherplatz gibt. Auch hier wurde allerdings der Preis gesenkt, auf 479 Euro für die Wifi-Version und 629 Euro für die Variante mit Wi-Fi und LTE.

Neue Farbe fürs iPhone 7 und 7 Plus

Eine kosmetische Neuerung gibt es für das iPhone 7 und 7 Plus. Beide Modelle gibt es ab dem 24. März auch in einer "Product Red Special Editon", also in Knallrot. Die Preise sind identisch mit denen der gleich ausgestatteten Modelle in Standardfarben. Allerdings werden die roten iPhones nur mit 128 Gigabyte und 256 Gigabyte angeboten, der Einstiegspreis liegt deshalb bei 869 Euro.

Zehn Jahre iPhones Sichtlich stolz präsentierte der damalige Apple-Chef Steve Jobs am 9. Januar 2007 auf der Macworld Conference in San Francisco das erste iPhone. Die Konkurrenz belächelte das Produkt damals noch, betrachtete Apple als unerfahrenen Neuling im Mobilfunkbereich. Das Betriebssystem iOS war in seiner ersten Fassung noch sehr einfach ausgestattet. Es gab nur wenige sogenannte Web-Apps, die nur mit aktiver Internetverbindung funktionierten. Die Musik-App war noch nach dem damals erfolgreichen Musikplayer iPod benannt, der Webbrowser hieß schlicht "Web". Anfangs konkurrierten die iPhones noch mit den iPods. Mit zunehmender Popularität und Verbreitung der Smartphones verloren die Musikplayer jedoch an Bedeutung. Heute sind sie nur noch eine Randnotiz in Apples Produktpalette. So sahen die Smartphones der Konkurrenz aus, als die ersten iPhones in den Handel kamen: Mini-Bildschirm, große Tastatur. Technisch waren solche Geräte dem ersten iPhone aber durchaus überlegen. Dieses Nokia E61 beispielsweise nutzte bereits damals das schnelle UMTS-Netz, das den iPhones zunächst verschlossen blieb. Als die Einführung des App Stores die Möglichkeit eröffnete, iPhones mit zusätzlicher Software zu bestücken, war das Rätselraten erst einmal groß: Welche Apps wollen die Nutzer eigentlich haben? Es war die Zeit, als blödsinnige Gratis-Apps wie "iBeer" Karriere machten. Rund um neue iPhones inszeniert Apple seit jeher einen Hype, der dazu führt, dass sich iPhone-Käufer anfangs wie Helden fühlten, wenn sie zu den ersten gehörten, die ein neues Modell erwerben konnten. So wie dieser Mann in New York 2009. Nur einmal wurde ein neues iPhone-Modell mit einem "Punkt-null"-Zusatz beworben. Es war die Vorstellung des iPhone 3G auf der Entwicklerkonferenz WWDC in San Francisco im Juni 2008, auf der Steve Jobs die Bezeichnung "iPhone 2.0" benutzte. Erst zweieinhalb Jahre nach der ersten Präsentation in San Francisco konnte Apple seine iPhones ganz offiziell auch im Wachstumsmarkt China verkaufen. Hier zeigt Apple-Manager Greg Joswiak 2009 in Peking, wie man auf einem iPhone E-Mails mit chinesischen Schriftzeichen schreiben kann. Über die Jahre entwickelten sich rund um den Produktionszyklus von iPhones regelrechte Traditionen: So wird schon Monate vor der erwarteter Vorstellung eines neuen Modells wild über Design und Funktionen spekuliert. Ist das Gerät schließlich verfügbar, machen sich die Reparaturexperten, zum Beispiel von iFixt, flink daran, das neue Modell in seine Einzelteile zu zerlegen. Wie hier beim iPhone 4 im Jahr 2010. Immer wieder gab es auch Pannen. So hatte die neuartige Antennenkonstruktion des iPhone 4 zur Folge, dass die Geräte unter bestimmten Bedingungen den Kontakt zum Mobilfunknetz verlieren konnten. Das Problem wurde als "Antennagate" bekannt. Den Erfolg des Apple-Smartphones konnten solche Rückschläge nicht bremsen. Die Verkaufszahlen und Gewinne stiegen jahrelang so steil wie der hier im Hintergrund abgebildete Aktienkurs des Unternehmens. Man sollte meinen, er würde das neuste Modell stets frei Haus geliefert bekommen, doch Steve Wozniak ließ sich auch gerne beim Kauf des jeweils neuen Modells fotografieren. Wozniak äußert sich allerdings regelmäßig auch kritisch zu Produkten der Firma, die er gemeinsam mit Steve Jobs und Ron Wayne 1976 gegründet hat. Dass nicht alles von Erfolg gekrönt wurde, was Apple mit seiner iPhone-Reihe versuchte, zeigt das iPhone 5c. Der Versuch, ältere Hardware in einem bunten Gehäuse zu einem marginal geringeren Preis zu verkaufen, wurde nach nur einem Modell eingestellt. Mit der Einführung des Fingerabdruckscanners "Touch ID" machte Apple das iPhone nicht nur sicherer vor missbräuchlicher Nutzung. Der Konzern legte damit auch den Grundstein dafür, das Gerät später mit Apple Pay als Kreditkartenersatz zu vermarkten. Mit dem iPhone SE, links im Bild, machte Apple nur scheinbar einen Rückschritt. Tatsächlich erfüllte das Gerät den Wunsch vieler Anwender nach einem kleineren Apple-Handy mit aktueller Technik. Die Präsentation des iPhone 7 sorgte wieder einmal für eine Welle der Kritik, weil Apple bei diesem Modell den Kopfhöreranschluss weggelassen hat. Kopfhörer sollen künftig per Bluetooth mit Apples iPhones verbunden werden. Passend dazu kündigte der Konzern das drahtlose Airpod-Headset an, das nach langer Verzögerung erst kurz vor Weihnachten 2016 in den Handel kam. Diese Gebäude dürfte eine wichtige Rolle in Apples Zukunftsplänen spielen: Das neue Firmenhauptquartier in Cupertino - hier eine Aufnahme der Baustelle aus 2016. Künftig sollen hier auch Produktneuvorstellungen möglich sein, was dem Unternehmen eine bessere Geheimhaltung als bisher ermöglichen soll.

Wie immer bei "Product Red"-Produkten geht ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf dieser Sondermodelle an die Aids-Forschung des Global Fund. Wie viel genau, verrät Apple nicht. Wohl aber, dass der US-Konzern der größte Spendengeber der Organisation ist. Bisher habe das Unternehmen 130 Millionen Dollar an Spenden beispielsweise aus dem Verkauf roter iPods und Beats-Kopfhörer überwiesen.

Das iPhone SE gibt es hingegen weiterhin nur in den bereits bekannten Farben. dafür wird der eingebaute Speicher bei gleichbleibenden Preisen auf 32 beziehungsweise 128 GB erweitert.

Und was kommt noch?

Ungewöhnlich ist, dass Apple diese Vielzahl neuer iPhone- und iPad-Modelle nur per Pressemitteilung ankündigt, statt, wie sonst üblich, dafür eine eigene Veranstaltung anzuberaumen. Ein Grund dafür könnte sein, dass man sich das große Medieninteresse für andere Ankündigungen im Laufe des Jahres aufsparen will.

Zudem sind die heute angekündigten Upgrades eher kosmetischer und weniger technischer Natur. In der Autoindustrie nennt man so etwas Modellpflege und Facelift. Ein naheliegender Grund für Neuerungen: Mit der neuen Gehäusefarbe der iPhones, den verschiedenen Speicher-Upgrades und gleichzeitig gesenkten Preisen könnte Apple versuchen, seine Verkäufe über die kommenden Monate stabil zu halten - bis die wirklich neuen Modelle vorgestellt werden können. Mit einem iPhone 8 etwa rechnen viele Beobachter erst wieder turnusmäßig im September.