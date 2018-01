Siri-Lautsprecher Apple kündigt Verkaufsstart des HomePod an

Mitte November hatte Apple erklärt, man brauche noch "ein wenig mehr Zeit", um den HomePod fertigzustellen. Die geplante Markteinführung des smarten Lautsprechers war deshalb von der Vorweihnachtszeit auf Anfang 2018 verschoben worden. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, dass das mit Sprachbefehlen steuerbare Gerät ab dem 9. Februar erhältlich sein wird. Kaufen kann man den HomePod zunächst in den USA, in Großbritannien und in Australien.

In Deutschland und Frankreich werde der HomePod hingegen erst "in diesem Frühjahr" erhältlich sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Von weiteren Ländern ist bisher nicht die Rede. Möglicherweise plagen den Konzern bei der Lokalisierung seiner sprachbasierten Angebote dieselben Probleme, die auch schon bei Amazon und Google dazu geführt hatten, dass deren Smarthome-Lautsprecher hierzulande erst mit reichlich Anstand zum US-Start eingeführt werden konnten.

HomePods auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC im Juni 2017

Wie Amazons Echo-Lautsprecher und die Geräte der Google-Home-Serie ist auch Apples HomePod mehr als nur ein kabellos vernetzter Lautsprecher. Über Apples Siri-Technologie soll er auch als digitaler Assistent einsetzbar sein und als Basis für die Steuerung von Smarthome-Geräten per Sprache dienen.

Wie bei den Konkurrenzmodellen soll man Siri Wissensfragen stellen, aber auch nach aktuellen Nachrichten, Wettervorhersagen und Verkehrsprognosen fragen können. Über Apples Homekit-Technik lassen sich beispielsweise vernetzte Lampen und die Raumtemperatur steuern, sofern man entsprechende Geräte installiert hat.

Apple selbst betont vor allem die klanglichen Vorzüge des HomePod. Ähnlich wie manche Heimkinosysteme soll sich der Aktivlautsprecher an den Gegebenheiten im jeweiligen Raum orientieren und seinen Klang an Geometrie und Möblierung automatisch anpassen können. Ein ähnliches System hat die Firma Sonos unter der Bezeichnung TruePlay bereits im Angebot.

Primär sieht Apple den HomePod als Möglichkeit, sein Musikangebot Apple Music und ergänzende Angebote, wie etwa Podcasts, zu nutzen. Ein Abo von Apple Music brauchen HomePod-Kunden aber nicht unbedingt. Gekaufte Musik, Podcasts und Apples Onlineradiosender sind auch ohne monatliche Verpflichtung abspielbar. Andere Musikdienste, wie Deezer oder Spotify, sollen über die Airplay-Funktion von Apple-Gadgets auf den Lautsprecher gestreamt werden können.

Ganz abgeschlossen ist zumindest die Entwicklung der HomePod-Software aber noch nicht. So kündigt Apple an, dass die Funktionen zur Kopplung zweier HomePods zu einem Stereopaar sowie die Multiroom-Funktionen erst später in diesem Jahr nachgeliefert werden.

Mit einem Nettopreis von 349 Dollar ist der HomePod erheblich teurer als die smarten Lautsprecher der Konkurrenz. Amazons Echo und Echo Plus etwa kosten 100 beziehungsweise 150 Euro, ein Google Home ist für 150 Euro zu bekommen. Bestellungen für den HomePod nimmt Apple ab dem 26. Januar entgegen.