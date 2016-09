iPhone-Update Das müssen Sie über Apples iOS 10 wissen

Am Dienstagabend hat Apple iOS 10 freigegeben. Das kostenlose Update war im Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt worden. Seither konnten Entwickler und freiwillige Tester verschiedene Vorabversionen ausprobieren.

Trotzdem verlief der Start holprig. Kurz nachdem Apple am Dienstagabend das Update auf iOS 10 freigegeben hatte, tauchten im Netz die ersten Klagen enttäuschter Anwender auf. Die neue Software hatte ihre Geräte unbrauchbar gemacht. Statt des Homescreens erschienen auf ihren iPhones und iPads nach dem Neustart nur das iTunes-Symbol und das Bild eines Anschlusskabels. Die Geräte befanden sich im sogenannten Wartungsmodus, nahmen keine Eingaben mehr an.

Betroffen waren offenbar nur Anwender, die das Update "Over the Air", also per WLAN einspielten. Apple reagierte schnell, konnte den Fehler beheben und entschuldigte sich: "Eine kleine Zahl von Nutzern war von dem Problem in der ersten Stunde nach Verfügbarkeit betroffen", heißt es von dem Unternehmen.

Welcher Art das Problem war, teilte der Konzern nicht mit. Kunden, bei denen der Fehler aufgetreten ist, empfiehlt Apple, das Handy an einen Computer anzuschließen und das Update mit iTunes fortzusetzen. Wichtig ist es dabei, iTunes vorher auf die neue Version 12.5.1 zu aktualisieren. Wenn das nicht gelingt wird empfohlen, den Kundendienst AppleCare anzurufen (0800 6645 451).

Chats mit Geheimtinte, Musik nach Wochentagen

Einige der markantesten Neuerungen in iOS 10 betreffen die Chat-App Nachrichten. Darin können jetzt beispielsweise YouTube-Videos direkt im Chatfenster abgespielt werden. Außerdem zeigt sie eine kleine Vorschau von im Chat verlinkten Webseiten. Außerdem kann man Mitteilungen hinter virtueller Geheimtinte verstecken und Chats mit Animationen, großen Emojis und Stickern bunter gestalten.

Auch die Karten-App wurde überarbeitet und weist jetzt darauf hin, wie lange man für den Nachhauseweg brauchen wird, und merkt sich, wo man sein Auto geparkt hat. Die Fotos-App wurde um ähnliche Funktionen erweitert wie ihr Gegenstück auf dem Mac. Sie stellt Fotos beispielsweise zu thematisch passenden Sammlungen - Andenken genannt - zusammen, wie das folgende Bild zeigt:

SPIEGEL ONLINE Fotosammlung in iOS 10

Die Musik-App wurde nicht nur optisch aufgefrischt, sondern auch funktionell überarbeitet. So liefert Apple darin auf den jeweiligen Wochentag abgestimmte Playlisten. Sehr praktisch ist der neue Menüpunkt Geladene Musik. Klickt man ihn an, wird nur noch Musik angezeigt, die auf dem iPhone gespeichert ist. So wird verhindert, dass man unterwegs Songs per Streaming abzuspielen versucht.

Wer ein iPhone ab der Sechs-S-Serie besitzt, wird außerdem bemerken, dass die 3D-Touch-Funktion nun viel intensiver vom System und auch von Drittanbieter-Apps genutzt wird.

SPIEGEL ONLINE 3D Touch in iOS 10

Ohnehin spielen sich viele Neuerungen von iOS 10 unter der Haube ab. Apple hat viele seiner Technologien geöffnet, sodass sie auch von externen Entwicklern für ihre Apps genutzt werden können. In den USA beispielsweise kann man direkt aus der App Fahrzeuge des Fahrdienstes Lyft bestellen.

Das Update auf iOS 10 ist für folgende Apple-Geräte verfügbar:

Alle iPhones ab dem iPhone 5,

die iPads mini 2, 3 und 4

das iPad der vierten Generation

das iPad Air und iPad Air 2

die beiden iPad Pro

den iPod touch der sechsten Generation

In der folgenden Fotostrecke haben wir die wichtigsten Neuerung von iOS 10 zusammengefasst: