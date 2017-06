Apple-Tablet im Test Das kann das neue iPad Pro 10,5

Als ich mit diesem Test begann, war mein erster Gedanke: "Jetzt habe ich ein Problem." Erstens, weil mein ganzes Zubehör für das vorherige iPad Pro nicht mehr an das neue, jetzt etwas größere Modell passt. Zweitens machte mir der Speicherplatz Sorgen. Apple hatte mir das Top-of-the-line-Modell zum Test zur Verfügung gestellt. Mit 512 Gigabyte (GB) Speicherplatz. Das ist doppelt so viel, wie in meinem Notebook steckt. Wie sollte ich den bloß sinnvoll ausfüllen?

Aber es gibt ja Wege und Möglichkeiten, dachte ich. Also erstellte ich in Apples Musik-App eine neue Playlist, die ich als "Alles von allen" titulierte. Kurz gefasst ist das eine Liste aller Songs, die in meiner Musik-Mediathek stecken. Nachdem das iPad sich über Nacht daran abgearbeitet hatte, zeigte es 13.473 Titel an. Dazu kamen noch 278 Videos, 11.230 Fotos und 152 Apps. Man sollte meinen, das würde reichen, um einen Mobilcomputer voll zu kriegen, der nur 6,1 Millimeter dick ist. Reicht aber nicht.

Selbst nach dieser Druckbetankung mit Daten zeigte mir das iPad Pro 10,5 noch 338 GB freien Speicherplatz an. Ich habe es also nicht einmal geschafft, den Speicher zur Hälfte auszulasten. Aber es ist eben ein "Pro"-Modell. Profis, die mit dem neuen iPad 4K-Videos, hochauflösende Fotos, 3D-Animationen oder große Musikprojekte bearbeiten wollen, dürften den großen Speicher besser ausnutzen als ich. Ihnen wird es wahrscheinlich auch leichter fallen, dafür die 200 Euro Aufpreis zu zahlen, die gegenüber dem Modell mit 256 GB Speicher fällig werden.

Das neue iPad in Bildern Der maximale Speicherplatz wurde beim iPad Pro 10,5 auf 512 Gigabyte erhöht. So viel steckt auch in meinem Testgerät. Die Frage, wie ich diese für ein Tablet gewaltige Menge füllen soll, ist noch ungeklärt. Wer große Bilder oder 4K-Videos bearbeitet, wird damit wohl keine Probleme haben. Das neue iPad Pro 10,5: Die seitlichen Ränder sind schmaler geworden als beim Vorgänger. Dadurch konnte das Display von 9,7 Zoll Diagonale auf 10,5 Zoll gestreckt werden. Die Auflösung wurde von 2048 x 1536 Pixel auf 2224 x 1668 Pixel erhöht. Im direkten Vergleich ist der Größenunterschied er beiden iPad-Pro-Modelle (links das 9,7-Zoll-Modell von 2016) klar zu erkennen. Apple wirbt mit 20 Prozent mehr Pixeln auf dem Bildschirm des 10,5 Zoll großen iPad Pro. Im Alltag macht sich der Zuwachs an realer Auflösung aber nur wenig bemerkbar. Links das iPad mit 9,7 Zoll, rechts das mit 10,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Zubehör, das man für das Vorgängermodell gekauft hat, passt aufgrund der Größenänderung nicht mehr auf das neue iPad Pro. Die alten Smart Cover etwa decken den größeren Bildschirm nicht komplett ab. Zum iPad Pro 10,5 bietet Apple nun auch neues und teures Zubehör an. So wie diese Lederhülle mit integrierter Halterung für den Apple Pencil, die es in vier Farben gibt und für die 149 Euro eingefordert werden. Ein Apple Pencil ist im Preis der Lederhülle freilich nicht enthalten, er kostet weitere 109 Euro Aufpreis. Beim Kauf der Lederhülle steckt allerdings ein recht aufwendig gemachter Pencil-Dummy aus Papier (im Bild oben) in der Halterung. Der Apple Pencil selbst wird unverändert angeboten, dürfte vor allem für Grafiker und Zeichner interessant sein. Wenn sich ein Mal-Amateur daran versucht, ist das den Ergebnissen deutlich anzusehen, wie dieses Bild zeigt. Die Kamera des neuen iPads entspricht der des iPhone 7. Sie hat zwölf Megapixel, eine Blende von f/1.8 und einen optischen Bildstabilisator. Das Objektiv steht weit aus dem Gehäuse heraus. Die Fotoqualität der iPad-Kamera kann sich sehen lassen und auch Videos macht sie in sehr guter Qualität. Doch als Fotoapparat oder Videokamera scheint mir ein iPad immer noch zu sperrig. Die virtuelle Tastatur des iPad Pro 10,5 sei ebenso groß wie eine reale Tastatur, argumentiert Apple. Das mag auch durchaus sein, doch spürbar ist der Unterschied zur Tastatur des kleineren Vorgängermodells nicht. Wer das iPad pro als Notebook-Ersatz verwenden will, sollte sich ohnehin lieber das Smart Keyboard kaufen. Dafür werden 179 Euro fällig. Die Anstecktastatur bewirbt Apple auch damit, dass man sie "zu einem dünnen, leichten Cover" zusammenklappen könne. So richtig superdünn ist sie allerdings nicht. Die Qualität des Bildschirms lässt keine Wünsche offen. Die hohe Auflösung lässt auch feine Details erkennen, Farben werden realistisch wiedergegeben. Beim Scrollen macht sich die hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz positiv bemerkbar. Spiele sind für den A10X-Prozessor des iPad Pro 10,5 offenbar nur eine Fingerübung, egal wie aufwendig die Grafik ist. Beim Testen gelang es mir mit keinen Spiel, einen Ruckler zu provozieren.

Wer mit dem iPad Pro 10,5 professionell arbeiten will, wird sich auch über die zusätzliche Leistung freuen, die der neue A10X-Prozessor liefert. Apple spricht von 30 Prozent mehr Prozessorleistung und 40 Prozent mehr Grafikleistung. Die Testsoftware Geekbench 4 zeigte sogar eine noch größere Leistungssteigerung an, sieht das neue iPad auf einer Höhe mit einem MacBook Pro und weit mehr als 30 Prozent schneller als seinen Vorgänger.

Allerdings ist die Testsoftware auch noch nicht an Apples neuen Prozessor angepasst. Wenn das geschehen ist, muss dieser Leistungstest wiederholt werden und könnte dann auch andere Resultate erbringen. Schnell ist das neuen iPad Pro trotzdem. So schnell, dass ich keine App gefunden habe, die es auch nur ansatzweise an seine Grenzen bringen konnte. Aber das gelingt bis heute auch mit dem Vorgängermodell nicht. Das neue Modell hat also noch reichlich Reserven.

Das Display variiert seinen Rhythmus

Während die Leistungssteigerung des Prozessors also nur wenig spürbar ist, macht sich das neue Display deutlicher bemerkbar. Nicht so sehr, weil es größer ist, 20 Prozent mehr Pixel hat als sein Vorgänger. Das ist - man sieht es in der Fotostrecke - nur marginal sichtbar. Den Unterschied macht nicht die Größe, sondern die Geschwindigkeit aus. Die Bildwiederholfrequenz wurde auf bis zu 120 Hz gesteigert.

Das sind die spannendsten Neuheiten Apple steigt ins Geschäft mit vernetzten Lautsprechern ein. Der Konzern kündigte ein Gerät mit dem Namen HomePod an, in das auch die Assistenzsoftware Siri integriert ist. Der Lautsprecher hat die Form eines Zylinders. In der Mitte steckt ein Tieftöner für den Bass. Der Safari-Browser hat nun unter anderem die Option, das automatische Abspielen von Video und Musik beim Websurfen zu unterbinden. Beim neuen iPad Pro ist der Bildschirm von 9,7 auf 10,5 Zoll vergrößert worden. Das soll laut Apple 20 Prozent mehr Pixel ergeben. Gleichzeitig wurde der seitliche Rahmen kleiner. Apple stellt immer wieder heraus, dass das neue iPad Pro durch den größeren Bildschirm eine virtuelle Tastatur in der Größe einer PC-Tastatur anzeigen kann. Abzuwarten bleibt, ob sich der Unterschied wirklich bemerkbar macht. Die Kamera im neuen iPad Pro entspricht der des iPhone 7, mit einer Auflösung von 12 Megapixeln. Neu in iOS 11 ist, dass nun rechts unten die drei am häufigsten verwendeten Apps zum Schnellzugriff bereitstehen. Die Screenshot-Funktion bietet nun die Möglichkeit, ein Bildschirmfoto gleich nach der Aufnahme zu bearbeiten. Neu ist das Drag-and-drop in iOS 11. Damit lassen sich Fenster zweier Apps per Fingerwisch verschieben und übereinanderlegen. Für Anwender, denen kein Rechner schnell genug ist, soll zum Jahresende der iMac Pro kommen. In ihm werkeln Intel-Xeon-Prozessoren mit bis zu 18 Rechnerkernen. Der iMac Pro wird in der Farbe Space-Grau geliefert, kann mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher und bis zu 4 TB SSD bestückt werden. Das klingt nicht nur teuer, das ist es auch. Das Einstiegsmodell kostet 5000 Dollar. Den 27-Zoll-iMac kann man sogar mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher bestücken. Sein Bildschirm bietet 5K-Auflösung. Auch die Tastatur wurde für die neuen iMacs überarbeitet. Beim 27-Zoller kommt sie mit integriertem Ziffernblock. Einzeln kostet sie 149 Euro. Neu an den iMacs sind die beiden schmalen Thunderbolt-3-Buchsen, rechts im Bild. Sie sind kompatibel zu USB-C. Die neue iMacs wurden technisch komplett überarbeitet. Sie haben jetzt neue Intel-Prozessoren und hellere Bildschirme. Das 21,5-Zoll-Modell kann mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher bestellt werden. Homepod Die neue Version der Fotos-App für Macs enthält ein paar neue Bildbearbeitungsfunktionen. Die bereits bekannten Funktionen wurden übersichtlicher angeordnet. Und schließlich lässt sich Live-Fotos auch der Anschein geben, sie seien mit langer Belichtung aufgenommen worden. Dazu werden alle bewegten Objekte einer Aufnahme überlagert. In Fotos lassen sich nun auch Live-Fotos bearbeiten. So kann man einen definierbaren Ausschnitt eines solchen Kurzvideos beispielsweise zu einer Endlosschleife verknüpfen. Files heißt eine neue App von iOS 11, mit der man lokal gespeicherte Dateien sowie diverse Cloud-Speicherdienste verwalten kann. Das neue Control Center ist stark überarbeitet worden. Sie zeigt neben oft genutzten Funktionen wie den Reglern für Lautstärke und Helligkeit auch die zuletzt benutzten Apps an. Diese >Augmented-Reality-Demonstration versucht ein 3D-Schach nachzubilden, das aus den "Star Wars"-Filmen bekannt ist. Beim Ausprobieren wirkte sie sehr schnell und realistisch. Mit einer Demo-App zeigte Apple, wozu seine neue Augmented-Reality-Software in der Lage ist. Hier wird eine 3D-Kaffeetasse in Echtzeit ins Realbild eingeblendet. Sie kann von allen Seiten betrachtet und bewegt werden. Das Design des App Store wird für iOS 11 zum ersten Mal überhaupt überarbeitet. Der neue Look erinnert mit seinem vielen Weißraum an die Musik-App.

"Bis zu" ist hier eine wichtige Angabe, denn die hohe Frequenz verbraucht auch mehr Strom. Deshalb regelt der Bildschirm seine Bildwiederholfrequenz herunter, wenn gerade keine Höchstleistung gebraucht wird. Filme etwa zeigt er mit nur 24 oder 25 Bilder pro Sekunde an.

Die vollen 120 Hz machten sich im Test vor allem beim Scrollen in einer Textverarbeitung und auf Webseiten bemerkbar. Die angezeigten Inhalte wirken selbst bei schnellem Scrollen immer noch scharf. Auch bei Actionspiele wie "AG Drive" und "Real Racing 3" dürfte die hohe Bildwiederholfrequenz einsetzen, einen deutlichen Unterschied zum Vorgängermodell konnte ich dabei aber nicht feststellen.

Nichts Neues beim Akku

Deutlicher macht sich die neue Kamera bemerkbar. Wobei die so neu eigentlich nicht ist. Apple baut hier dieselbe Fototechnik ein wie ins iPhone 7, also eine 12-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator. Die Testfotos, die ich damit gemacht habe, waren gut bis sehr gut. Trotzdem würde ich ein iPad immer noch nicht als Fotoapparat benutzen, dafür ist es zu groß und unhandlich.

Die Abmessungen haben sich gegenüber dem iPad Pro 9,7 nur um wenige Millimeter verändert, das Gewicht ist mit 477 Gramm gut tragbar. Das kann man immer mit in die Tasche stecken, ohne dass es stört. Auch die Akkuleistung hat sich gegenüber dem Vormodell nicht spürbar verändert. Ein Video in Dauerschleife spielte mein Testgerät mehr als achteinhalb Stunden lang ab, bevor es sich wegen Energiemangels selbst abschaltete. Bei anspruchsvolleren Apps, die Prozessor und Bildschirm stärker fordern, muss man da allerdings deutlich Abstriche machen.

Vorteile und Nachteile Sehr guter Bildschirm Sehr gute Kamera Sehr gut verarbeitet Umfangreiche technische Ausstattung Sehr hohe Leistung Hohe Aufpreise für mehr Speicher Zubehör teuer

Fazit

Das iPad Pro 10,5 ist für die Zukunft gebaut. Apple selbst wird nicht müde zu erklären, dass es seine volle Leistung erst mit iOS 11 entfalten wird, also Ende des Sommers. Aber auch dann dürfte es noch Jahre dauern, bis Prozessor und Grafikchip an ihre Grenzen kommen. Einen besseren Tablet-Computer wird man derzeit nicht bekommen.

Das kann iOS 11 Das ist iOS 11: Im neuen Kontrollzentrum sind rechts einige Abkürzungen zu sehen. Links sind die zuletzt geöffneten Apps untergebracht. Indem man auf einzelnen Symbole tippt, öffnet man die verschiedenen Einzelsymbole, die zu bestimmten Funktionen gehören - etwa zur Lautstärkeregelung. Über eine eigene Kontrollleiste lässt sich die Reihenfolge der Apps festlegen, die in einer Übersicht auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden sollen. Der App Store wurde optisch komplett überarbeitet. Er erinnert mit viel Weißraum und großer Schrift nun sehr an die iTunes-App. Funktionell hat sich am App Store dagegen kaum etwas getan. In der Fotos-App sind diverse neue Filter hinzugekommen. Im Kontrollfeld "Cloud" gibt es nun eine Option, den Cloudspeicher mit seiner Familie zu teilen. In der App Files verwaltet man künftig sowohl online wie auch offline gespeicherte Dateien. In den Speichereinstellungen lässt sich unter iOS 11 festlegen, ob selten genutzte Apps automatisch aus dem Speicher entfernt werden sollen. Für den Safari-Browser gibt es nun auch die Möglichkeit, dem Browser den Zugriff auf Mikrofon und Kamera zu verbieten. Der Umgang mit Screenshots wird in iOS 11 grundlegend geändert. Zwar kann man Bildschirmfotos weiter unverändert sichern, man kann sie aber auch mit Anmerkungen versehen und zurechtschneiden, bevor man sie speichert oder weitergibt. Die Spracheingabe von Siri wird um die Möglichkeit ergänzt, vom System falsch erkannten Text per Hand mit der virtuellen Tastatur zu korrigieren. Wer Siri nutzt, wird das sofort merken: Die Qualität der Stimme des virtuellen Assistenten ist erheblich verbessert worden, sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Variante. Das Multitasking wird mit iOS 11 grundlegend verändert, da man künftig bis zu drei Fenster neben- und übereinander ablegen kann.

Preiswertere dagegen schon. In der Grundausstattung mit 64 GB kostet das neue Apple-Tablet 729 Euro. Durch Speicher-Upgrades und LTE-Funktion kann man den aber noch kräftig in die Höhe treiben. Voll bestückt mit 512 GB und LTE-Chips werden 1209 Euro fällig. Gönnt man sich dann auch noch einen Apple Pencil und das Smart-Keyboard (siehe Fotostrecke), stehen fast 1500 Euro auf der Rechnung.