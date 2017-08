Gerüchte zu iPhone 8 und Galaxy Note 8 "Bessere Werbung kann es nicht geben"

Voraussichtlich im September zeigt Apple sein nächstes iPhone, bereits am 23. August stellt Samsung das Galaxy Note 8 vor. Die nächste übertrieben inszenierte Produktpräsentation, könnte man sagen, oder: Da kommt mehr vom Selben, schließlich sind beide Geräte nur die neuesten Ableger von Serien, die nunmehr seit mehr als zehn beziehungsweise sechs Jahren laufen.

Wer sich die Vorabberichterstattung in Blogs und Tech-Websites anschaut, bekommt einen anderen Eindruck. Kaum ein Produkt weltweit scheint so wichtig zu sein, wie das nächste Smartphone-Spitzenmodell. Seit Monaten kann man sich durch Gerüchte und Spekulationen zu beiden Geräten klicken, derzeit stößt man fast täglich auf angeblich echte neue Informationen und Produktfotos. Selbst über ein angebliches iPhone 9, das erst in einem Jahr vorgestellt werden soll, wird auf mancher Seite schon berichtet, wie unsere Fotostrecke zeigt:

Zum Durchklicken: Ein Streifzug durch die Welt der Online-Gerüchte Die Berichterstattung über Smartphone-Gerüchte lohnt sich für viele Medien, weil sie ihnen hohe Klickzahlen beschert: Die Website der "Computer Bild" zum Beispiel bietet ihren Nutzern die Möglichkeit, sich unter der Überschrift "Exklusive Bilder: Sieht so das iPhone 8 aus?" durch 50 Bilder zu klicken. Betextet ist die Galerie nur bis zum siebten Bild. Danach kann der Nutzer in Ruhe selbst darüber nachdenken, ob das nächste Apple-Handy wohl wirklich so oder doch anders aussehen wird. Der Hype um zukünftige Smartphones wird von einigen Medien kräftig mitangeheizt. "Darüber tuschelt die Tech-Szene", schreibt "Computer Bild" wenige Tage nach dem Erscheinen des Galaxy S8 von Samsung auf Facebook. "Kaum ist das Galaxy S8 auf dem Markt, machen sich schon die Gerüchte zum Nachfolgemodell S9 breit." Auf der "Computer Bild"-Website gibt es seit mehreren Wochen auch schon eine Gerüchtesammelseite zum iPhone 9. "Auf Computer Bild gibt es schon jetzt alle Infos zur Ausstattung", heißt es dort, was natürlich übertrieben ist. Am Textende steht: "Ganz klar, die in diesem Artikel behandelten Gerüchte zum iPhone 9 befinden sich in einem frühen Stadium. Mit großer Wahrscheinlichkeit weiß nicht einmal Apple selbst, wie genau der iPhone-8-Nachfolger aussehen soll." Wie gut Vorabinformationen oder selbst Gerüchte zu Smartphones bei den Lesern ankommen, wissen natürlich auch wir bei SPIEGEL ONLINE - deswegen finden Sie hin und wieder auch bei uns solche Artikel. Was wir aber nicht bieten, ist eine Seite wie bei "Yahoo! Tech" mit Informationen dazu, was wir angeblich schon über das iPhone 9 wissen. Dort stehen dann Allgemeinplätze wie "Apple wird mit großer Sicherheit 2018 ein iPhone veröffentlichen". Informationen zum iPhone 9 findet man auch schon auf der "Chip"-Website: "Erste Leaks zum iPhone 9: Es wird das größte iPhone aller Zeiten", heißt es dort bereits seit März. Und: "Vergessen Sie Gerüchte zum iPhone 8 - wir haben die aktuellsten Gerüchte zum iPhone 9!" Der Artikel zitiert einen Bericht von "MacRumors", in dem wiederum auf einen Artikel von "The Investor" verlinkt wird, der sich seinerseits auf einen Bericht von "The Bell" beruft. Zum iPhone 8 bietet "Chip" derweil einen ganzen "News-Ticker", garniert mit einem Video "Hier kommen die heißesten Gerüchte zum iPhone 8". Darin werden vor allem in Form von Texteinblendungen und Symbolbildern Spekulationen präsentiert, unterlegt von fröhlicher, etwas vor sich hin plätschernder Musik, die auch Firmen-Imagefilme schmücken würde. Einen "News-Ticker" zum nächsten iPhone gibt es auch bei "Focus Online". Darin finden sich auf mittlerweile neun Seiten Meldungen wie "Es wäre für Apple eine Katastrophe: Apple-Jünger weltweit warten auf das neue iPhone 8 und werden mit sehr langen Wartezeiten bitter enttäuscht." Weil manchmal auch Fachredakteure nur mutmaßen können, welche Gerücht stimmt und welches nicht, sind Fragezeichen in der Überschrift nicht ungewöhnlich, um sich abzusichern. Hier fragt Bild.de seine Leser: "Sehen wir hier das Galaxy Note 8"? Es gab auf der Seite zuletzt außerdem Artikel wie "Sieht so das nächste Smartphone von Google aus?", "Sieht das iPhone 8 so aus?", "Probleme bei der Entwicklung des iPhone 8?" und "Lädt das iPhone 8 kabellos?". Die Gerüchte zu Modellen von Samsung und Apple sind für viele Nutzer die interessantesten. Manchmal wird aber auch über die Produkte anderer Firmen berichtet. Hier etwa fragt Bild.de "Sehen wir hier das nächste Smartphone von Nokia?". Auch das kommende Note 8 war bei Bild.de schon Thema, mit Fragen wie "Kommt das Galaxy Note 8 im August?" und dann "Zeigt Samsung das Galaxy Note 8 am 23. August?". Wie transparent Medien damit umgehen, was sie wissen und was nicht, variiert. Im Juni titelte die US-Seite "Mashable": "Das ist nicht das iPhone 8. Aber es ist ihm wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich." Der Autor beginnt seinen Text dazu mit dem Satz: "Es wird schwieriger und schwieriger, sich Anfangssätze für all diese iPhone-8-Gerüchte zu überlegen." Je nachdem, was der thematische Schwerpunkt einer Tech-Seite ist, sind schon kleine Details spannend: Hier berichtet "Sammobile" über die angeblich ersten Aufnahmen des Displaystifts des Galaxy Note 8. Dazu zeigt man oben ein schönes Stift-Bild, eine Bildschirmlänge tiefer taucht dann das pixelige Netzfoto auf, um das es wirklich geht. Ein wichtiges Thema vor jeder großen Smartphone-Präsentation ist auch die Frage, in welchen Farben es das neue Gerät geben wird. Hier berichtete "Mashable" im März, kurz vor der Präsentation des Geräts, welche Varianten des Samsung Galaxy S8 in den Handel kommen könnten. Viel spekuliert wird auch über die Erscheinungsdaten neuer Handys. Hier berichtet "Futurezone" über Gerüchte zur nächsten Apple-Präsentation, so wirklich fundiert wirkt das alles aber nicht. Der Text beginnt mit dem Satz: "Apple wird das iPhone 8 am 6. September vorstellen. Das berichtet der Blog PhoneArena, der sich dabei aber nicht auf Insiderinformationen, sondern Tradition beruft." Leaks zu Smartphones können natürlich nicht nur wiedergegeben, sondern auch kommentiert werden: Hier fleht ein "Giga"-Autor "Bitte, Samsung: Lass das Galaxy Note 8 nicht so hässlich werden!". "Während wir bisher ein ähnliches Design wie beim Galaxy S8 erwartet haben, treibt uns ein neuer Case-Leak jetzt die Sorgenfalten auf die Stirn", heißt es weiter. "Könnte Samsung das Note 8 tatsächlich so verhunzen?" Die große Nachfrage nach Smartphone-Gerüchten decken nicht nur zahlreiche Tech-Websites und Blogs ab. Findige Netznutzer registrierten sich frühzeitig Internetadressen mit Begriffen wie iPhone 9 oder iPhone 10 im Namen, um Nutzer zu erreichen, die Suchmaschinen wie Google zum Thema befragen. Auf der Seite iphone9releasedate.com finden sich Sätze wie "Apples iPhone 9 wird das fortschrittlichste Smartphone der iPhone-Serie sein", garniert mit Werbeanzeigen.

Welchen Einfluss haben die zahlreichen Spekulationen auf die Erfolgschancen der Geräte? Darüber haben wir mit Wafa Moussavi-Amin, einem Experten des international aktiven Marktforschungs- und Beratungsunternehmens International Data Corporation (IDC) gesprochen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Moussavi-Amin, gefühlt weiß man schon jetzt alles über das Galaxy Note 8 und das iPhone 8. Ist die ständige Berichterstattung über angebliche Leaks und Gerüchte gut oder schlecht für die Hersteller?

Moussavi-Amin: Aus Marketingsicht ist diese Berichterstattung sehr wichtig für die Unternehmen. Eine bessere Werbung als diese Gerüchteküche seit dem letzten Modell, also im Zweifel über zwölf Monate hinweg, kann es nicht geben.

SPIEGEL ONLINE: Wird die Gerüchteküche auch von den Herstellern selbst befeuert?

Moussavi-Amin: Zugeben werden das die Hersteller nicht. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es insbesondere von den großen Anbietern gezielt Gerüchte gestreut werden. Der Markt wird quasi angetestet.

SPIEGEL ONLINE: Das müssen Sie erklären.

Moussavi-Amin: Die Unternehmen können ausprobieren, wie die Leute auf eine bestimmte Ankündigung reagieren würden und dann entscheiden, ob sie zum Beispiel ein bestimmtes Feature letztlich in ihr Produkt einbauen oder lieber doch nicht.

Zur Person IDC Wafa Moussavi-Amin, 48, hat Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Frankfurt am Main studiert, seit 2004 kümmert sich er sich als Geschäftsführer um die Strategie und Geschäftsentwicklung der IDC in Deutschland und der Schweiz. Seit 2016 ist Moussavi-Amin auch für die gesamte Region Nordeuropa zuständig. Den IT-Markt analysiert Moussavi-Amin nunmehr seit über 20 Jahren.

SPIEGEL ONLINE: Samsungs letztes Note-Smartphone, das Note 7, hatte ein massives Überhitzungsproblem. Macht das die Situation für Samsung diesmal besonders?

Moussavi-Amin: Ich kann mir vorstellen, dass Samsung beim Note 8 versucht, die Gerüchte so zu steuern, dass sie positiv sind. Allerdings hat der Konzern auch schon das S8 rausgebraucht, ein gutes und sicheres Gerät, das vor allem nicht brennt. Das Problem hat man also ganz gut überstanden. Durch die permanente Gerüchteküche werden solche Themen schnell vergessen. Es geht immer nur um das Neue.

SPIEGEL ONLINE: Können Gerüchte einer Marke schaden, wenn sie sich später als Quatsch entpuppen?

Moussavi-Amin: Man muss aufpassen, dass die Gerüchte nicht überhandnehmen und Funktionen erwartet werden, die noch nicht oder nicht rentabel auf den Markt gebracht werden können. Vom iPhone 8 zum Beispiel wird mittlerweile einiges gefordert: OLED-Display, Fingerabdruck-Scanner auf dem Display, 4K-Aufnahmen, 3D-Kameras und so weiter. Ich wage zu bezweifeln, dass es das alles ins Gerät schafft, nicht nur wegen der Kosten. Man will sich ja auch noch etwas fürs Folgemodell aufheben.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern lähmt der Jahrestakt bei Smartphones die Innovation?

Moussavi-Amin: Es gibt Dinge, wie eine 4K-Kamera, die kann man schnell umsetzen. Anderes dauert länger, für große Innovationen wie etwa ein flexibles oder ein faltbares Display braucht man mindestens drei Jahre.

SPIEGEL ONLINE: Erwarten, erträumen sich die Leute von neuen Smartphones zu viel?

Moussavi-Amin: Vor zehn Jahren und einige Zeit danach hatte man als Unternehmen noch die Chance, den Markt mit neuen Funktionen zu überraschen. Mittlerweile ist das schwierig. Große Wow-Effekte, à la "Wow, das Telefon kann jetzt für mich kochen und bügeln", wird es nicht geben, davon sind wir noch ein oder zwei Jahrzehnte entfernt.

SPIEGEL ONLINE: Wie schlimm ist es denn nun, wenn das Telefon nachher gar nicht all das kann, was im Vorfeld durch Gerüchte angedeutet wurde?

Moussavi-Amin: Bislang waren die Spekulationen vorab offenbar kein Problem. Wenn es einen Negativeinfluss übertriebener Gerüchte auf die Verkaufszahlen geben würde, hätte man ihn beim iPhone 7 sehen müssen. Das Gerät hatte ja letztlich kaum andere Funktionen als das 6er-Modell und fast dasselbe Design.

SPIEGEL ONLINE: Unternehmen wie Apple und Samsung reagieren vor ihren Präsentationen meistens gar nicht auf Leaks und Gerüchte - warum nicht?

Moussavi-Amin: Je länger es kleine klaren Ansagen gibt, desto länger bleiben die Gerüchte spannend. Zudem wäre es naiv, wenn zum Beispiel Apple weit vor der offiziellen Präsentation sagen würde "Unser nächstes iPhone hat kein OLED-Display". Dann nutzt die Konkurrenz das für ihr Marketing und sagt "Wartet nicht aufs iPhone 8, wir haben OLED".

SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle spielen die Medien, die manche Gerüchte über die Geräte erst wirklich bekannt machen?

Moussavi-Amin: Wenn eine Nachfrage besteht und die Leute Informationen wollen, dann ist das alles ein Geben und Nehmen. Apple und Samsung profitieren von den vielen Berichten, die Medien profitieren aber genauso, etwa durch hohe Klickzahlen bei solchen Artikeln. Es gibt für Medien doch kaum ein anderes Thema, das sich über so lange Zeit so aktuell hält und bei dem die Nachfrage so groß ist wie Gerüchte zu neuen Smartphones.

SPIEGEL ONLINE: Wofür interessieren sich die Menschen Ihrer Meinung nach besonders?

Moussavi-Amin: Bilder sind bei der Gerüchteberichterstattung das Highlight. Die meisten Nutzer wissen doch gar nicht, was sie zum Beispiel mit einem 4K-Video machen sollten oder was überhaupt ein OLED-Display ist. Denen geht es vor allem um den Lifestyle-Faktor des Telefons, gerade bei Apple-Produkten.

SPIEGEL ONLINE: Was schätzen Sie, was für einen Werbewert hat die Berichterstattung insgesamt für die Tech-Firmen?

Moussavi-Amin: Das ist eigentlich unbezahlbar. Sagen wir mal in jedem Land gibt es zehn Publikationen, sei es online oder Print, in denen über das nächste Telefon gesprochen wird: So viel Geld für normale Anzeigen oder Advertorials könnten Apple und Samsung nicht auf den Tisch legen.