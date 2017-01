Zehn Jahre iPhone Das Oh-und-ah-Phone

"Wir werden das Telefon neu erfinden." Kleiner ging es nicht, als Steve Jobs einem staunenden Publikum im Moscone Center in San Francisco am 9. Januar 2007 das iPhone präsentierte. Bei Apples erstem Smartphone war alles anders, als man es von den erfolgreichen Mobiltelefonen der damaligen Marktführer gewöhnt war: Es hatte keine Tastatur und auch nicht den damals üblichen Stift, mit dem man auf den Screen tippte.

Stattdessen hatten Apples Entwickler ein System von Gesten erdacht, mit dem sich das Gerät bedienen lassen sollte, direkt mit dem Finger auf dem Bildschirm, dem Touchscreen. So etwas hatte es bis dahin nicht gegeben. Das neue Interface sorgte für Staunen und Verwirrung.

Wie das alles funktionieren sollte, war damals kaum jemandem klar. "Mit einer Berührung wird die Verbindung aufgebaut, das Menü soll sich sofort anpassen. Wer mit einer Tastatur unbedingt arbeiten will, der kann sich eine auf dem Bildschirm einblenden lassen", versuchte SPIEGEL ONLINE damals, das erste iOS zu beschreiben.

Zehn Jahre iPhones Sichtlich stolz präsentierte der damalige Apple-Chef Steve Jobs am 9. Januar 2007 auf der Macworld Conference in San Francisco das erste iPhone. Die Konkurrenz belächelte das Produkt damals noch, betrachtete Apple als unerfahrenen Neuling im Mobilfunkbereich. Das Betriebssystem iOS war in seiner ersten Fassung noch sehr einfach ausgestattet. Es gab nur wenige sogenannte Web-Apps, die nur mit aktiver Internetverbindung funktionierten. Die Musik-App war noch nach dem damals erfolgreichen Musikplayer iPod benannt, der Webbrowser hieß schlicht "Web". Anfangs konkurrierten die iPhones noch mit den iPods. Mit zunehmender Popularität und Verbreitung der Smartphones verloren die Musikplayer jedoch an Bedeutung. Heute sind sie nur noch eine Randnotiz in Apples Produktpalette. So sahen die Smartphones der Konkurrenz aus, als die ersten iPhones in den Handel kamen: Mini-Bildschirm, große Tastatur. Technisch waren solche Geräte dem ersten iPhone aber durchaus überlegen. Dieses Nokia E61 beispielsweise nutzte bereits damals das schnelle UMTS-Netz, das den iPhones zunächst verschlossen blieb. Als die Einführung des App Stores die Möglichkeit eröffnete, iPhones mit zusätzlicher Software zu bestücken, war das Rätselraten erst einmal groß: Welche Apps wollen die Nutzer eigentlich haben? Es war die Zeit, als blödsinnige Gratis-Apps wie "iBeer" Karriere machten. Rund um neue iPhones inszeniert Apple seit jeher einen Hype, der dazu führt, dass sich iPhone-Käufer anfangs wie Helden fühlten, wenn sie zu den ersten gehörten, die ein neues Modell erwerben konnten. So wie dieser Mann in New York 2009. Nur einmal wurde ein neues iPhone-Modell mit einem "Punkt-null"-Zusatz beworben. Es war die Vorstellung des iPhone 3G auf der Entwicklerkonferenz WWDC in San Francisco im Juni 2008, auf der Steve Jobs die Bezeichnung "iPhone 2.0" benutzte. Erst zweieinhalb Jahre nach der ersten Präsentation in San Francisco konnte Apple seine iPhones ganz offiziell auch im Wachstumsmarkt China verkaufen. Hier zeigt Apple-Manager Greg Joswiak 2009 in Peking, wie man auf einem iPhone E-Mails mit chinesischen Schriftzeichen schreiben kann. Über die Jahre entwickelten sich rund um den Produktionszyklus von iPhones regelrechte Traditionen: So wird schon Monate vor der erwarteter Vorstellung eines neuen Modells wild über Design und Funktionen spekuliert. Ist das Gerät schließlich verfügbar, machen sich die Reparaturexperten, zum Beispiel von iFixt, flink daran, das neue Modell in seine Einzelteile zu zerlegen. Wie hier beim iPhone 4 im Jahr 2010. Immer wieder gab es auch Pannen. So hatte die neuartige Antennenkonstruktion des iPhone 4 zur Folge, dass die Geräte unter bestimmten Bedingungen den Kontakt zum Mobilfunknetz verlieren konnten. Das Problem wurde als "Antennagate" bekannt. Den Erfolg des Apple-Smartphones konnten solche Rückschläge nicht bremsen. Die Verkaufszahlen und Gewinne stiegen jahrelang so steil wie der hier im Hintergrund abgebildete Aktienkurs des Unternehmens. Man sollte meinen, er würde das neuste Modell stets frei Haus geliefert bekommen, doch Steve Wozniak ließ sich auch gerne beim Kauf des jeweils neuen Modells fotografieren. Wozniak äußert sich allerdings regelmäßig auch kritisch zu Produkten der Firma, die er gemeinsam mit Steve Jobs und Ron Wayne 1976 gegründet hat. Dass nicht alles von Erfolg gekrönt wurde, was Apple mit seiner iPhone-Reihe versuchte, zeigt das iPhone 5c. Der Versuch, ältere Hardware in einem bunten Gehäuse zu einem marginal geringeren Preis zu verkaufen, wurde nach nur einem Modell eingestellt. Mit der Einführung des Fingerabdruckscanners "Touch ID" machte Apple das iPhone nicht nur sicherer vor missbräuchlicher Nutzung. Der Konzern legte damit auch den Grundstein dafür, das Gerät später mit Apple Pay als Kreditkartenersatz zu vermarkten. Mit dem iPhone SE, links im Bild, machte Apple nur scheinbar einen Rückschritt. Tatsächlich erfüllte das Gerät den Wunsch vieler Anwender nach einem kleineren Apple-Handy mit aktueller Technik. Die Präsentation des iPhone 7 sorgte wieder einmal für eine Welle der Kritik, weil Apple bei diesem Modell den Kopfhöreranschluss weggelassen hat. Kopfhörer sollen künftig per Bluetooth mit Apples iPhones verbunden werden. Passend dazu kündigte der Konzern das drahtlose Airpod-Headset an, das nach langer Verzögerung erst kurz vor Weihnachten 2016 in den Handel kam. Diese Gebäude dürfte eine wichtige Rolle in Apples Zukunftsplänen spielen: Das neue Firmenhauptquartier in Cupertino - hier eine Aufnahme der Baustelle aus 2016. Künftig sollen hier auch Produktneuvorstellungen möglich sein, was dem Unternehmen eine bessere Geheimhaltung als bisher ermöglichen soll.

Apples Fans jubelten natürlich. Sie waren von den jahrelangen Gerüchten um ein Apple-Handy aufgestachelt worden und enttäuscht von Motorolas Versuch, ein iTunes-kompatibles Handy zu bauen.

Die Handybranche gab sich weniger beeindruckt. Auf der parallel zu Apples Veranstaltung stattfindenden Unterhaltungselektronikmesse CES erklärte der Nokia-Sprecher Kari Tuuti, man respektiere Apple, doch gelte Nokia "unter allen Handyherstellern als derjenige mit der einfachsten Benutzerführung". Das iPhone sei dagegen chancenlos, schließlich habe sein Unternehmen 2006 "fast 70 Millionen Musik-Handys verkauft. So viele iPods hat Apple in etwa fünf Jahren abgesetzt."

So haben sich iPhones verändert Familienfoto: Vom originalen iPhone, unten links zu sehen, bis zum aktuellen iPhone 7 Plus hat sich nicht nur die Technik stark verändert, sondern auch der Preis. So kostete das erste iPhone bei seiner Deutschland-Einführung im Herbst 2007 noch 399 Euro. Es war mit 8 oder 16 GB Speicher erhältlich, beherrschte noch nicht mal UMTS. Statt echter Apps gab es damals nur sogenannte Web-Apps. Trotzdem wurde das erste Modell zum Wegbereiter für die folgenden Generationen. Das geschundene Aluminiumgehäuse dieses Exemplars lässt ahnen, wie intensiv es genutzt wurde. Für heutige Verhältnisse scheint der 3,5-Zoll-Bildschirm winzig, 2007 war er Stand der Technik und ermöglichte mit 480 mal 320 Pixeln ein vergleichsweise angenehmes Interneterlebnis. Gut ein Jahr nach dem ersten iPhone folgte das iPhone 3G. Der Name war Programm, es war das erste iPhone, das 3G-Technologie, also UMTS, unterstützte und einen GPS-Empfänger hatte. Kritik erntete Apple für die Rückseite des iPhone 3G und des Nachfolgers 3GS. Statt aus Aluminium wurde sie aus Kunststoff hergestellt, der für Antennensignale durchlässig ist. Auf das iPhone 3GS folgte das iPhone 4, dessen vergleichsweise kantiges Design über Jahre beibehalten wurde, vielen heute als typisch für Apples Handys gilt. Die neue Konstruktion sorgte allerdings für Empfangsprobleme beim Mobilfunk, die als das sogenannte Antennagate bekannt wurden. Die Probleme des iPhone 4 wurden beim 4S abgestellt. Beide Modelle hatten einen 3,5-Zoll-Bildschirm mit 960 mal 640 Pixeln, mit dem Apple die Bezeichnung "Retina Display" einführte. Mit dem Modell 4S führte Apple zudem die Sprachsteuerung Siri ein, die heute auch in iPads, iPods und Mac-Computern zum Einsatz kommt. Erstmals wurden 64 GB Speicherplatz angeboten. Der Preis für die günstigste Ausführung mit 8 GB war bis hierhin allerdings auch schon auf 629 Euro gestiegen. Die nächste Evolutionsstufe war das iPhone 5. beim Design blieb Apple dem kantigen Äußeren des iPhone 4 treu, verlängerte den Bildschirm aber ein wenig nach oben, machte das Gehäuse einen Hauch dünner. Die auf den ersten Blick sichtbare Veränderung gegenüber den iPhones der 4er-Serie war, dass nun eine Reihe App-Icons mehr auf den Bildschirm passte. Technisch waren die Integration von LTE und die Einführung der bis heute verwendeten Lightning-Buchse wichtige Neuerungen. Mit dem iPhone 5s führte Apple den Fingerabdrucksensor "Touch ID" ein. Ein Ableger der Fünfer-iPhones war das iPhone 5c. Technisch basierte es auf dem iPhone 5, wurde aber gleichzeitig mit dem 5s eingeführt. Es war zwar günstiger als das iPhone 5s, mit einem nur um 100 Euro niedrigeren Einstiegspreis von 599 Euro aber alles andere als billig. Erkennbar war das iPhone 5c durch sein Kunststoffgehäuse, das in fünf knalligen Farben angeboten wurde. Der bunte Look hatte zwar eine gewisse Lockwirkung, konnte die technischen Nachteile gegenüber dem iPhone 5s aber kaum ausgleichen. Mit dem iPhone 6 verabschiedete sich Apple vom kantigen Design der vorigen Jahre. Alle Ecken wurden abgerundet, das Gehäuse insgesamt schlanker, der Bildschirm größer. Waren beim iPhone 5 noch 4 Zoll das Maximum, waren es beim iPhone 6 und 6s 4,7 Zoll. Zudem wurde mit den Sechser-iPhones ein neuer Farbton eingeführt: Roségold. Zunächst von vielen belächelt, scheint er sehr populär geworden zu sein. Er wird jetzt auch für iPads und MacBooks angeboten und ist von vielen anderen Herstellern übernommen worden. Parallel zum iPhone 6 brachte Apple seine ersten XL-Smartphones, das iPhone 6 Plus und später das 6s Plus heraus. Auf 5,5 Zoll großen Bildschirmen zeigen diese Geräte 1920 x 1080 Bildpunkte an, also fast 14-mal so viele wie auf dem Bildschirm des ersten iPhones. Neben dem größeren Bildschirm ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Plus-Modelle die gegenüber den kleineren iPhones aufgewertete Kamera. Beim iPhone 6 Plus und beim 6s Plus etwa verfügte sie zusätzlich über einen optischen Bildstabilisator. Ansonsten sind die großen iPhones technisch mit den kleineren Modellen weitgehend identisch aufgebaut. Mit einem Einstiegspreis von 479 Euro ist das iPhone SE seit März 2016 das günstigste iPhone in der Modellpalette. Statt dafür ein neues Design zu entwickeln nahmen Apples Ingenieure das Gehäuse des iPhone und bestückten es mit aktueller Technik. Tatsächlich stecken im iPhone SE fast alle Bauteile, die man auch im iPhone 6s findet. Nur auf die sogenannte 3D-Touch-Technologie wurde verzichtet. Im Herbst 2016 folgte schließlich das iPhone 7, bei dem es sich optisch um ein nur marginal verändertes iPhone 6s handelt, das technisch aber einige Neuerungen aufweist. Unter anderem verfügt nun auch die Kamera im 4,7-Zoll-Modell über einen optischen Bildstabilisator. Auch neue Farbtöne wurden mit den Siebener-iPhones eingeführt. Dieses Hochglanz-Schwarz etwa, das durch intensives maschinelles Polieren des Gehäusekörpers erzeugt wird. Neu ist auch, dass man das iPhone 7 und das hier abgebildete 7 Plus mit bis zu 256 GB Speicher bestellen kann. Der Preis dafür ist allerdings ebenfalls bemerkenswert: 1119 Euro kostet ein iPhone 7 Plus mit einer solchen Speicherbestückung. Das ist fast dreimal so viel, wie man für das erste iPhone hinblättern musste. Der deutlichste Unterschied zwischen iPhone 7 Plus und dem iPhone 7 ist seine Doppelkamera. Ein Objektiv ist als Weitwinkel ausgelegt, das zweite als Zoom. Die iPhones 7 und 7 Plus sind zudem die ersten Apple-Geräte, die wasserdicht konstruiert wurden. Um das zu erreichen, strichen Apples Entwickler allerdings die Kopfhörerbuchse aus der Teileliste.

Tuutis Urteil damals: "Ich bin mir sicher, dass wir der Marktführer bleiben." Eine krasse Fehleinschätzung. Etwas näher an dem, was dann wirklich geschah, lag Stanford-Analyst Michael Nelson. Er glaubte: "Obwohl es nicht auf den Massenmarkt zielt, hat das iPhone das Potentzial, die Branche durcheinanderzuwirbeln." Heute wird wohl niemand daran zweifeln, dass das iPhone ein Massenprodukt geworden ist.

"Ein kompliziertes Gerät"

Eine vorsichtigere Einschätzung lieferte Molly Wood vom Technikportal "Cnet". Sie urteilte, das iPhone sei "ein kompliziertes Gerät", das Technik nutze, "die zuvor noch niemand eingesetzt hat". Weitsicht bewies die Expertin mit der Vermutung, das große Display "könnte permanent mit Fingerabdrücken bedeckt sein, es könnte auch leicht zerbrechen."

Und dann gab es da noch den Ärger wegen des Namens: Lange vor Apple hatte sich der Netzwerkausrüster Cisco die Namensrechte an der Bezeichnung iPhone für eines seiner Internettelefone gesichert. Zwar habe Apple Verhandlungen über eine Nutzung der Bezeichnung geführt, doch die seien ergebnislos verlaufen, sagte damals Cisco-Justiziar Mark Chandler. Also klagte man gegen Apple. Ein paar Wochen später einigten sich die Unternehmen außergerichtlich. Details über den Deal wurden nicht genannt.

Apples Mitarbeiter

Nach Steve Jobs Ankündigung im Januar dauerte es jedoch noch Monate, bis die ersten iPhones in den USA ausgeliefert wurden. Genug Zeit für Nachahmer, schnell die ersten billigen Kopien zu bauen und auf den nach der Neuheit gierenden Markt zu werfen.

Als dann am Abend des 29. Juni 2007 in den USA der Verkauf begann, war der Ansturm gewaltig. Apple-Fans campierten schon Tage vorher vor den Apple-Stores. Ein Bild, das sich seither regelmäßig wiederholt hat.

REUTERS Warteschlange vor dem Apple Store in New Yorks 5th Avenue

Tausende Mitarbeiter wurden zusätzlich eingestellt, um die iPhones möglichst schnell aus den Regalen in die Einkaufstüten der Käufer umzuschichten. Wegen der großen Nachfrage mussten sich sogar Apples Angestellte in Geduld üben. Zwar war jedem von ihnen ein kostenloses iPhone versprochen worden, doch mussten sie darauf einen Monat länger warten, die zahlende Kundschaft hatte Priorität.

"Ein iParadies - mit Fallgruben"

Weil man Apples Handy damals noch nicht in Deutschland kaufen konnte, versuchten wir uns an einem Vergleich der wichtigsten iPhone-Funktionen mit denen anderer damals aktueller Geräte. Das Ergebnis lässt sich knapp zusammenfassen: Zwar gab es damals Mobiltelefone, die das eine oder andere iPhone-Feature auch boten, doch keines konnte mehrere oder alle vorweisen, vom Design gar nicht zu reden.

Gleichzeitig besorgte sich unser US-Korrespondent Marc Pitzke in New York ein iPhone. In seinem Test bescheinigte er dem Touchscreen-Handy, dass es "trotz seiner diversen Macken" ein revolutionäres Gerät sei, "nicht nur für Mac-Fans". Mit seiner Einschätzung, Apple läute damit "eine neue Ära der Kommunikation ein", lag er aus heutiger Sicht goldrichtig. Sein Fazit: Das iPhone sei ein "iParadies - mit Fallgruben."

Der Druck steigt

Seit der Vorstellung des ersten Modells am 9. Januar 2007 wurden mehr als eine Milliarde Apple-Handys verkauft. Laut Statista fast die Hälfte davon in den vergangenen zwei Jahren. Das spült Milliardengewinne in Apples Kassen, setzt den Konzern aber auch unter Druck: Jedes neue Modell muss ein Erfolg werden.