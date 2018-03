Eine kleine US-Firma hat angeblich einen Generalschlüssel zu allen iPhones. Den IT-Sicherheitsexperten von Malwarebytes zufolge kann das Start-up den Passwortschutz der Geräte knacken - auch den des iPhone 8 und des iPhone X mit dem aktuellen Betriebssystem iOS 11. Interessant ist das vor allem für Strafverfolgungsbehörden, die gesperrte oder ausgeschaltete iPhones von Verdächtigen durchsuchen wollen.

Grayshift nennt sich die Firma, ihr Produkt ist ein kleines Gerät mit dem Namen GrayKey. Das US-Magazin "Forbes" hatte als erstes über die Existenz der Firma und ihr Geräts berichtet, "Motherboard" hatte anschließend eine Quittung einer Polizeibehörde zugespielt bekommen.

Beste Vorsichtsmaßnahme: Langes Passwort statt PIN

Malwarebtyes hat nun weitere Details veröffentlicht, basierend auf Screenshots und Angaben eines anonymen Informanten. Demnach können bis zu zwei iPhones an die etwa zehn mal zehn Zentimeter große Box angeschlossen werden. Nach zwei Minuten werden sie wieder davon getrennt. Danach müsse man eine Weile warten, bis die iPhones auf einem schwarzen Hintergrund den Zugangscode und andere Daten anzeigen, heißt es. Je länger und komplexer der Code oder das Passwort sei, desto länger dauere der Vorgang - mitunter sollen es mehrere Tage sein.

Wird der auf diesem Weg gefundene Code ins iPhone eingegeben, muss es offenbar erneut an den kleinen GrayKey-Kasten angeschlossen werden, der dann das komplette Dateisystem des iPhones ausliest - inklusive der entschlüsselten Passwörter aus Apples Passwortaufbewahrung Keychain. Ermittler bekommen die Daten auf einem internetbasierten System eines angeschlossenen Computers zu sehen.

Malwarebytes geht davon aus, dass GrayKey eine von Apple noch nicht entdeckte Software-Schwachstelle nutzt und einen Weg gefunden hat, Apples Schutzvorkehrungen vor dem Erraten des Entsperrcodes durch massenhafte Eingabeversuche zu umgehen, per sogenannter Brute-Force-Attacke.

Konkurrent Cellebrite aus Israel ist angeblich teurer

Die Schilderung des Vorgangs legt nahe, dass eine Software von Grayshift auf das Zielgerät gespielt und dort ausgeführt wird. Die Brute-Force-Attacke wäre demnach auf die Rechenkraft eines iPhones beschränkt. Als bester Schutz gilt deshalb die Wahl eines langen Passworts anstelle eines nur sechsstelligen Codes aus Ziffern. Darauf weist auch Apple stets hin.

Sobald Apple die ausgenutzte Schwachstelle entdeckt und mit einem Update für iOS ausbessert, könnte das Gerät von Grayshift nutzlos sein - jedenfalls solange, bis die Firma eine andere, vergleichbare Sicherheitslücke findet.

Grayshift wurde erst 2016 gegründet und sitzt in Atlanta, Georgia. Den Recherchen von "Forbes" zufolge arbeiten dort mehrere IT-Sicherheitsexperten, die schon zuvor Hackingwerkzeuge für US-Behörden entwickelt haben. Auch ein ehemaliger Sicherheitsforscher von Apple soll zu Grayshift gehören.

30.000 Dollar für unbegrenzte Nutzung von GrayKey

Bisher wurde vor allem der Firma Cellebrite aus Israel die Fähigkeit zugeschrieben, den Passwortschutz von iPhones aushebeln zu können. Auch in ihrem Fall ist unklar, wie genau ihre Methode funktioniert.

Der für potenzielle Kunden wichtigste Unterschied dürfte der Preis sein. Während Cellebrite laut Medienberichten 5000 Dollar pro Entsperrung verlangt und man die iPhones der Firma zuschicken muss, gibt Grayshift die Technik direkt seinen Kunden in die Hand.

15.000 Dollar soll eine Version der GrayKey-Box kosten, die lediglich mit Internetanbindung funktioniert und nur eine bestimmte Anzahl von Telefonen entsperren kann. Für 30.000 Dollar dagegen bekommen Behörden angeblich ein GrayKey-Gerät ohne Einschränkungen, das auch keinen Internetzugang braucht.

Apple stritt mit der US-Regierung

Vor zwei Jahren wollte die US-Regierung Apple vor Gericht dazu zwingen, Software zum Entsperren des iPhones eines toten Attentäters zu schreiben. Der Konzern weigerte sich unter Hinweis darauf, dass dies am Ende weniger Sicherheit für alle bedeuten könne. Die US-Ermittler knackten das Telefon am Ende auch ohne Apple mit Hilfe eines externen Dienstleisters - dessen Name nie offiziell bekannt wurde.

Thomas Reed von Malwarebytes warnt nun, GrayKey könne in falsche Hände geraten und zum Beispiel von Kriminellen zum Entsperren gestohlener iPhones verwendet werden. Das sei schon früher mit vergleichbarer Technik passiert.