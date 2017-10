Apples Jubiläums-Handy Der erste Tag mit dem iPhone X

Knapp sechs Wochen nach den iPhones 8 und 8 Plus geht am kommenden Freitag Apples Jubiläumsmodell, das iPhone X, an den Start. Bestellungen nimmt der Konzern seit vergangener Woche an. Wer jetzt ein Gerät ordert muss mit fünf bis sechs Wochen Lieferzeit rechnen. Ob das an einer enormen Nachfrage liegt oder doch eher an Produktionsproblemen, wie manche Analysten immer wieder vermuten, lässt sich nicht abschließend klären. Mein Testgerät jedenfalls kam ungewöhnlich spät, erst einen Tag vor dem Ende der Sperrfrist am Dienstagvormittag. Ab diesem Termin darf die Presse über die Apple-Testgeräte schreiben.

Was sofort ins Auge sticht: Das iPhone X ist vergleichsweise klein. Zumindest, wenn man es neben ein iPhone 8 Plus legt. Dabei hat der Bildschirm eine größere Diagonale - 5,8 statt 5,5 Zoll - und eine höhere Auflösung - 2436 x 1125 Pixel statt 1920 x 1080. Was trotz dieser Zahlen den erstaunlichen Größenunterschied möglich macht, ist der fast randlose Bildschirm des iPhone X.

Dabei liegt die Betonung klar auf dem fast, denn wirklich randlos ist das neue Apple-Display nicht. Ein paar Millimeter Rand bleiben an allen vier Seiten übrig. Damit unterscheidet es sich beispielsweise von Samsungs Galaxy Note 8, dessen Bildschirm wirklich ein Stück weit um den Rand herum reicht. Aber es reicht aus, um das Gehäuse insgesamt deutlich kleiner zu machen als bei anderen iPhones.

Das iPhone X in der Praxis Keine Überraschungen: Auch beim neuen Top-iPhone, dem iPhone X mit 256 GB, liuegt im Karton dasselbe Zubehör wie bei allen anderen iPhones. Angesichts des Premium-Preises würde man sich über eine besonderes Extra freuen. Das iPhone X: Der Bildschirm ist es, was das Gerät auf den ersten Blick besonders macht. In der Aussparung am oberen Rand stecken die Selfie-Kamera und diverse Sensoren, etwa für Face ID. Zwischen iPhone 8 (links) und iPhone 8 Plus eingereiht, ist das iPhone X kaum größer als das kleine iPhone 8. Trotzdem ist der Bildschirm besonders groß. Mit einer Diagonale von 5,8 Zoll ist es das größte Display, dass Apple bisher in ein iPhone eingebaut hat. Im direkten Vergleich weitgehend weißer Flächen zeigt sich klar, dass im iPhone X eine andere Technik eingebaut ist, als in bisherigen iPhones. Statt auf LCD-Technik basiert das Display im neuen Smartphones auf der OLED-Technologie. Dieser Bergleich gibt einen groben Eindruck vom Unterschied der Bildschirme. Das OLED-Display des iPhone X wirkt schärfer, detaillierter und liefert spürbar kräftigere Kontraste. In der Praxis hat der keine Zugewinn an Bildschirmfläche gegenüber dem iPhone 8 Plus (rechts) beim iPhone X kaum merkliche Auswirkungen. Verglichen mit dem iPhone 8, passt etwas mehr Text auf die Seite. Das gehört bei Apple jetzt zum Standard: Auch das iPhone X lässt sich kabellos aufladen. Mit bloßem Auge ist das nicht zu sehen: In diesem Schnappschuss ist oben links über dem Bildschirm der Infrarotsensor zu erkennen, der offenbar nach einem ihm bekannten Gesicht Ausschau hält. Der Infrarotsensor gehört zur Face-ID-Technik, die dazu dient das iPhone X gegen unerlaubte Zugriffe zu sperren - und nur von seinem Besitzer entsperren zu lasen. Einige Entwickler haben Face ID bereits in ihre Apps integriert. So lässt sich beispielsweise der Passwort-Safe 1Password per Gesichtserkennung entsperren. Das wird iPhone-X-Nutzern besonders viel Spaß machen: In der Nachrichten-App benutzt Apple die Technik der Face-ID-Sensoren, um sogenannte Animojis zu erzeugen. Bis zu zehn Sekunden lange Nachrichten lasen sich damit versenden, in denen das Animoji mit Stimme und Mimik des Nutzers Mitteilungen überbringt.

Weil der Bildschirm fast die gesamte Vorderseite einnimmt, bleibt vorne kein Platz mehr für eine Home-Taste. Damit fällt auch der Fingerabdruckscanner, Apple nennt ihn Touch ID, weg. Statt den nun in die Rückseite einzubauen, wie es beispielsweise LG, Google und Huawei tun, hat sich Apple zu einem radikalen Schritt entschlossen: Statt per Fingerabdruck identifiziert man sich am iPhone X per Gesichtserkennung. Apple nennt die neue Technik Face ID.

Anders als die Konkurrenz nutzt Apples System kein zweidimensionales Foto des Nutzers und vergleicht es mit einem zuvor gespeicherten Referenzbild. Diese Methode, die bei manchen Android-Geräten verwendet wird, lässt sich leicht mit einem gedruckten Bild des Nutzer austricksten.

30.000 Punkte im Gesicht

Apples Face ID legt stattdessen zusätzlich zu einer Infrarotaufnahme des Nutzers eine Art Höhenkarte seines Gesichts an, erzeugt aus 30.000 Datenpunkten. Die so gewonnenen Daten werden wiederum in ein mathematisches Modell umgewandelt und in einem besonders geschützten Bereich auf dem Handy gespeichert. Ins Internet wird dabei nichts übertragen. Face ID funktioniert auch offline, wie ich ausprobiert habe.

Wer Apples Gesichtserkennung trotzdem nicht benutzen will, kann sie auch abschalten. Dann muss man das Handy eben immer durch Eingabe eines Tastencodes entsperren.

Abzuwarten bleibt noch, wie gut das System Apples Versprechen einlöst, sich an Veränderungen im Gesicht des Nutzers anzupassen. Dass es mich sowohl mit als auch ohne Lesebrille erkennt, war noch keine Kunst. In den kommenden Tagen werde ich versuchen, es mit Sonnenbrillen, Mützen, Schals und Kapuzen aufs Glatteis zu lotsen und mit verschiedenen Lichtsituationen zu verwirren.

In den ersten Stunden jedenfalls, funktionierten Face ID bei mir problemlos, erkannte mich immer sofort und entsperrte mein Testgerät ebenso schnell wie ein Fingerabdruckscanner.

Wischen statt drücken

Der Wegfall der Home-Taste bedeutet aber auch, das man sich bei der Bedienung des iPhones umgewöhnen muss. Als Ersatz hat Apple einige neue Gesten eingeführt. Die werden dem Anwender bei der Erstinstallation des iPhone X auch auf einer Reihe von Schautafeln auch erklärt. Wer, wie ich, solche Erklärungen bei einem neuen Gadget erstmal überspringt, um zum Homescreen zu gelangen, hat davon freilich wenig. Gut also, dass man sich die Gesten auch auf dieser Apple-Seite nochmal vorführten lassen kann.

iPhone 8 und iPhone 8 Plus im Test iPhone 8 (rechts) und iPhone 8 Plus: Durch die Vorderseite sind die Geräte nicht von den Vorgängermodellen zu unterscheiden. Der Rücken allerdings zeigt deutlich, dass man es hier mit Apples Achtern zu tun hat. Das Alu-Gehäuse wurde durch eine Rückseite aus Glas ersetzt, neue Farben entwickelt. Hier zu sehen sind das iPhone 8 in Weiß (links) und das 8 Plus in Gold. Die gläserne Rückseite sei aus dem "ausdauerndsten Glas, das jemals an einem Smartphone verwendet wurde" gebaut, sagt Apple. Sicher ist, dass es gut spiegelt. Vor manchen Schäden bewahren lassen sich die Geräte, wenn man eine der neuen Schutzhüllen von Apple über die Rückseite zieht. Nur sieht man dann nichts mehr vom teuren Glas. Eine neue Funktion von iOS 11 macht den Umstieg von einem Alt-iPhone komfortabel. Indem man die Handys nebeneinanderlegt, kann man eine Kopplung der Geräte in Gang setzen. Über eine kryptische Codegrafik wird sichergestellt, dass die Verbindung gewollt ist. Ist das erledigt, werden Accounts, Daten und Apps vom alten auf das neue Gerät kopiert. Die Positionen der Taste zum Stummschalten sowie der Lautstärkeregler wurden nicht verändert. Ebenso findet man Einschalttaste und Sim-Schublade an den gewohnten Positionen. Zwar kann man die neuen iPhones drahtlos aufladen: Auf eine Lightning-Buchse hat Apple aber dennoch nicht verzichtet. Der Fingerabdrucksensor Touch ID ist derselbe wie beim iPhone 7 und arbeitet ohne mechanische Taste. Die Intensität des Druckpunkts lässt sich variieren. Die neuen iPhones haben eine Metallschublade für Nano-Sim-Karten. Für Speicherkarten ist kein Einschub vorhanden. Die Verarbeitung der Apple-Handys wirkt perfekt. An unseren Testgeräten war keine noch so kleine Macke zu finden. Die Selfie-Kamera an der Vorderseite entspricht mit sieben Megapixeln dem Modell, das Apple im iPhone 7 verwendet hat. Die 12-Megapixel-Kamera im iPhone 8 wurde unter anderem mit einen neuen Fotosensor mit größeren Pixeln sowie mit einem neuen Bildprozessor verbessert. Auch die beiden Kameras im iPhone 8 Plus haben dieselben Neuerungen erfahren. Durch die Kombination von Weitwinkel- und Teleobjektiv ermöglichen sie aber mehr fotografische Variationen, wie etwa Porträtaufnahmen mit unscharfem Hintergrund (Bokeh). Unsere Testaufnahmen zeigen nur geringe Unterschiede bei der Bildqualität von iPhone 8 Plus und iPhone 7 Plus. Hier sehen Sie eine Makroaufnahme des iPhone 8 Plus. Und hier dasselbe Motiv, aufgenommen mit einem iPhone 7 Plus. Die Unterschiede sind marginal, lassen sich aber zum Beispiel in der Textur der Blütenblätter erkennen. Neue ist die Porträtlichtfunktion, die sich allerdings noch in der Betaphase befindet. Sie ermöglicht es, die Belichtungssituation von Porträts nachträglich zu ändern. Wie gut das klappt, hängt extrem vom Motiv und dem Hintergrund ab. Sehr spannend sind die neuen Augmented-Reality-Apps (AR-Apps), die im Fahrwasser der neuen iPhones erscheinen werden. Sie funktionieren allerdings auch mit älteren iPhones, sofern auf ihnen iOS 11 installiert ist. Die Möglichkeiten von AR müssen viele Entwickler allerdings erst ausloten. Hier ist das Spiel "Thomas Minis" zu sehen, in dem man kleine Modelleisenbahnstrecken entwirft.

Ich hatte erwartet, die Gewöhnung an die neuen Gesten würde mich zumindest mehrere Tage, wenn nicht Wochen kosten. Immerhin bin ich seit zehn Jahren an eine Home-Taste gewöhnt. Zum meinem Erstaunen dauerte es dann aber tatsächlich nur wenige Minuten, bis ich die Gesten verinnerlicht hatte. Ein Highlight ist dabei eindeutig die Möglichkeit, durch einen Wisch am unteren Bildschirmrand von App zu App zu wechseln. Leider funktioniert das nur in eine Richtung.

Gemeinsamkeiten

Ansonsten teilt das iPhone X seine Technik zu großen Teilen mit dem iPhone 8 Plus. Es hat denselben A11-Bionic-Prozessor, kann Kabellos aufgeladen werden und wird wahlweise mit 64 oder 256 GB Speicher geliefert. Auch gegen Staub und Spritzwasser sind beide gleichermaßen geschützt, können also auch mal im Regen benutzt werden ohne kaputt zu gehen. Und auch was die Ausstattung mit Mobilfunktechnik, Bluetooth und WLAN angeht, sind sie Identisch.

Drahtlose Ladegeräte für Smartphones Schon fast ein Klassiker ist dieses Ladekissen, dass es in vier Farben gibt. Nokia hat es schon 2012 eingeführt, doch weil es dem Qi-Standard folgt, funktioniert es auch mit den neuen iPhones.

Der Preis: 20 Euro, mit Netzteil. Die Firma Fonesaleman hat gleich mehrere drahtlose Ladegeräte im Angebot. So zum Beispiel das MusiQi, eine Kombination aus Ladegerät, Bluetooth-Lautsprecher und Freisprecheinrichtung. Sehr merkwürdig am MusiQi: Die Bedientasten für die Musiksteuerung sind an der Unterseite angebracht. Der Hersteller geht davon aus, dass man sie nur braucht, wenn das Handy nicht auf der Ladestation liegt. Ansonsten können man ja die entsprechenden Funktionen des Smartphones benutzen. Bei MusiQi soll das Smartphone von einer griffigen Kunststoffmatte festgehalten werden. Ist die verstaubt, klappt das leider nicht mehr. Der Hersteller empfiehlt dann, den Staub mit Klebeband zu entfernen. Beim Test mussten wir das täglich tun, sonst rutschte das Handy herunter.

Der Preis: 40 Euro, ohne Netzteil. Weil Apple selbst noch keine eigene Ladestation am Start hat, wird iPhone-Käufern zum Beispiel die Mophie Wireless Ladestation angeboten. Mit ihrer Gummioberfläche hält sie das Smartphone gut fest, lädt den Akku vergleichsweise schnell auf.

Der Preis: 65 Euro, mit Netzteil. Auch von Fonesaleman kommt die aus Bambus und Gummi hergestellte Ladestation Woodpuck. Sieht gut aus, funktioniert problemlos.

Der Preis: ab 24 Euro, ohne Netzteil. Bei Ikea bekommt man schon seit 2015 Möbelstücke mit eingebautem Qi-Ladegerät. Beispielsweise die Tischlampe Varv.

Der Preis: 59 Euro, mit Netzteil. Das Design der Varv-lampe mag nicht jedermanns Geschmack treffen, die Funktion ist tadellos. Für Geräte ohne Qi-Funktion ist zusätzlich eine USB-Ladebuchse eingebaut. Für einige ältere Smartphones, etwa die iPhones 5, 5s, 6 und 6s, bietet Ikea Ladeschalen zum Nachrüsten einer drahtlosen Ladefunktion an. Leider sind die Vitahult genannte Ikea-Ladeschalen ziemlich klobig.

Der Preis: 13 bis 23 Euro. Ikea-Kollektion mit kabelloser Ladefunktion: Der Möbelkonzern bietet verschiedene Lampen, Tischchen und Ladestationen an. Nicht nur per Ladehülle lassen sich Smartphones mit der drahtlosen Ladetechnik nachrüsten. Hier ist beispielsweise der iQi Mobile Receiver von Fonesalesman zu sehen. Der Stromempfänger wird dazu zuerst über ein Flachbandkabel mit der Lightning-Buchse des iPhones verbunden. Der so eingestöpselte Empfänger ist so flach, dass man ihn unter eine beliebige Schutzhülle stecken kann. Ein derart mit Wireless-Charging-Technik nachgerüstetes iPhone 6 Plus lässt sich mit allen Qi-kompatiblen drahtlosen Ladegeräten betanken. Knomo, ein britischer Hersteller von Taschen und Rücksäcken, hat sich der kabellosen Ladetechnik eher ungewöhnlich genähert. Auf Kickstarter sammelte die Firma Geld für die Herstellung des #Livefree Backpack with wireless charging. Während der Rucksack selbst sehr schick und robust ist, wurde die kabellose Ladefunktion eher schludrig realisiert. Statt einer vollintegrierten Ladestation gibt es bloß eine Seitentasche, in die man das Qi-Akkuladegerät stecken kann. Mit der drahtlosen Akkuladeschale wird der Knomo-Backpack zum Luxusartikel. Der Rucksack kostet schon mehr als 250 Euro, die DropGo genannte Powerbank, links im Bild, weitere 129 Euro. Eine passende Ladehülle für die iPhones 6, 7 und 8 wird mit 59 Euro in Rechnung gestellt. Man sollte für den DropGo-Akku tatsächlich auch für das iPhone 8 Knomos Ladehülle anschaffen, denn nur damit bleibt das Handy zuverlässig nahe genug am Akku, um geladen zu werden. Grundsätzlich klappt das zwar auch mit Apples Silikon-Case, aber dann besteht die Gefahr, dass die Verbindung durch Gerüttel am Rucksack unterbrochen wird. Auch unterwegs kann man Qi nutzen. Fonesalesman etwa bietet mit dem Qistone+ diese Möglichkeit an. Letztlich ist das Gerät nichts anderes als ein Akku mit Qi-Ladetechnik. Originell: Man kann damit nicht nur andere Geräte drahtlos aufladen, sondern auch den Akku selbst auf diese Weise befüllen. Das Design des Qistone+ soll offenbar an einen Stein erinnern, was auch gelingt. Die abgerundete Form ist für den Einsatzzweck allerdings suboptimal. In Bahn, Bus und Flugzeug kann man das Gerät kaum benutzen, weil das Handy zu leicht herunterrutscht, wenn es mal etwas holprig wird.

Der Preis: 46 Euro.

Feine Unterschiede gibt es bei den Kameras. Zwar haben bei Top-iPhones 12-Megapixel-Knipsen eingebaut, aber während das Teleobjektiv des iPhone 8 Plus eine Blende f/2,8 hat, liegt dieser Wert beim Tele des iPhone X bei f/2,4. Zudem haben die Kameras des iPhone X eine aufwendigere optische Bildstabilisierung.

Welchen Unterschied das in der Praxis macht, werde ich in den kommenden Tagen testen. Ebenso wie die Akkulaufzeit übrigens. Apple gibt sie als "bis zu 2 Stunden länger als beim iPhone 7 an. Damit würde das iPhone X in einigen Disziplinen weniger lange durchhalten wie das iPhone 8 Plus.

Aber, das und all die anderen feinen Unterschiede auszuprobieren und zu überprüfen braucht Zeit. Für einen echten Test reicht der eine Tag, seit Übergabe des Testgeräts, bei weitem nicht aus. In ein paar tagen melde ich mich mit einem vollständigen Test zum iPhone X zurück.

