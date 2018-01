Ein weiteres Designhighlight war der Cube, der nur kurze Zeit gebaut worden ist. Die Hardware des Geräts war in einem Quader aus Acryl verstaut. Der Cube wurde am 19. Juli 2000 angekündigt und bis Juli 2001 gebaut. Er hat es als einer der wenigen Computer ins Museum of Modern Art in New York geschafft - als Ausstellungsstück, versteht sich.