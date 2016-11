Apple MacBook Pro im Test So fühlt sich die neue Touch Bar an

Seit zwei Wochen habe ich die verschiedenen Varianten des neuen MacBook Pro jetzt im Einsatz. Eines ist mir dabei besonders positiv aufgefallen: der Fingerabdrucksensor, von Apple Touch ID genannt. Er macht es viel bequemer, sich am Notebook anzumelden. Statt ein Passwort einzugeben, legt man kurz einen Finger auf den Sensor, fertig.

Wer sich auch am Smartphone durch Fingerauflegen identifiziert, wird das zu schätzen wissen, auch wenn die Technik nicht gerade neu ist. Windows-Notebooks gibt es schon seit Jahren mit solchen Sensoren. Auch Einkäufe bei iTunes und im App Store kann ich damit autorisieren. Theoretisch wären auch Zahlungen per Apple Pay möglich, wenn es den Zahlungsdienst denn schon in Deutschland gäbe.

Angenehm fällt außerdem auf, dass Apples Pro-Notebooks rund 200 Gramm leichter sind als ihre Vorgänger. Das 13 Zoll große MacBook Pro wiegt jetzt nur noch 20 Gramm mehr als ein MacBook Air. Ein paar Millimeter dünner sind sie auch geworden. Dafür musste die Tastatur niedriger werden. Sie ähnelt jetzt der im 12-Zoll-MacBook. Anders als bei Apples kleinstem Notebook komme ich mit der neuen superflachen Tastatur gut klar.

Ein Bildschirmchen zum Anfassen

Aber eigentlich ist es natürlich der zweite Bildschirm, Touch Bar genannt, mit dem Apple die MacBook Pro zu etwas Besonderem machen will. Die Touch-Bar-Leiste liegt oberhalb der Tastatur, dort wo normalerweise die Funktionstasten sind. Und sie übernimmt auch ähnliche Aufgaben wie Funktionstasten. Nur eben nicht starr mit Bezeichnungen wie F1 bis F12, sondern dynamisch. Je nachdem, in welcher Software man gerade aktiv ist, zeigt die Touch Bar unterschiedliche Symbole und Bedienelemente an.

Die sehen ganz gut aus, denn der Touch-Bar-Bildschirm hat eine Auflösung von 2170 x 60 Pixeln. Das reicht, um Texte fast wie gedruckt und Grafik sehr detailliert aussehen zu lassen.

Im Textprogramm Pages werden beim Tippen immer drei Wortvorschläge angezeigt. Ist das gewünschte Wort dabei, holt man es sich durch ein Mal Tippen in den Text. In der Chat-App Nachrichten lassen sich zusätzlich Emojis auf der Touch Bar auswählen. Im Fotoprogramm Fotos stehen Bildfilter zur Auswahl. Einige der Möglichkeiten, was man mit der Touch Bar machen kann, zeigen wir im Video und in dieser Fotostrecke:

Apple neues MacBook Pro im Test MacBook Pro, Baujahr 2016: Zum ersten Mal seit Jahren hat Apple das Design und die Funktionalität seiner Profi-Notebooks komplett überarbeitet. Die drei Varianten in der Redaktion. Links die beiden 13-Zoll-Modelle, rechts das 15-Zoll große MacBook Pro. Damit kann man schon mal arbeiten. Das Display des 15-Zoll großen MacBook Pro zeigt 2880 x 1800 Pixel an. Das bietet reichlich Platz für Aufklapppaletten und anderen Details. Schon das günstigste Modell kostet 1700 Euro, hat dann aber auch herkömmliche Funktionstasten und keinen Fingerabdrucksensor. Will man die neue Technik der Touch Bar und den Fingerabdrucksensor, werden mindestens 2000 Euro fällig. Daran stören sich vieler Apple-Fans: Als einzigen Anschlusstyp baut Apple in die neuen MacBook Pro Thunderbolt-3-Buchsen ein. In den Modellen mit Touch Bar sind es vier solcher Buchsen. In das MacBook Pro ohne Touch Bar - hier liegt es unten - sind dagegen nur zwei Thunderbolt-3-Buchsen eingebaut. Die Lautsprecher sind bei den neuen Apple-Notebooks neben die Tastatur gesetzt worden und liefern einen durchaus brauchbaren Sound. Auf der Unterseite finden sich Lüftungsschlitze, die nach innen recht scharfkantig sind. Wer alte Peripheriegeräte ans neue MacBook Pro anschließen will, braucht Adapterkabel. Deren Preis sollte man beim Kauf gleich mitberechnen. Das Touchpad ist spürbar größer geworden, funktioniert ansonsten aber genau wie bei den Vorgängern. Alte Apple-Fans werden den leuchtenden Apfel im Notebookrücken vermissen. Hier wurde er durch eine Hochglanzversion ersetzt. Sehr komfortable und in Zukunft wahrscheinlich auch in Deutschland für Apple Pay nutzbar: Der Fingerabdrucksensor Touch ID. Die Touch bar ist ein hochauflösender Touchscreen mit einer Auflösung von 2170 x 60 Bildpunkten. Im Chat-Programm-Nachrichten lassen sich Emojis schneller als per Maus und Tastatur auswählen. Im Textprogramm Pages beispielsweise, werden während man auf der Tastatur tippt Wortvorschläge angezeigt, die man per Fingertipp auswählen kann. In der Kalender-App können Kalenderwochen per Fingertipp ausgewählt werden. Ereignissen im Kalender weist man von der Touch Bar aus Kategorien zu. Ein typisches Beispiel dafür, wie Menüeinträge durch die Touch Bar ersetzt werden. Hier sind es Textformatierungen in Pages. Manchmal scheint die Touch Bar auch reine Spielerei. Die kleinen Rechtecke sollen Mini-Vorschauen der im Browser geöffneten Webseiten sein, die man per Fingertipp anwählen kann. Viel zu erkennen ist freilich nicht. Dafür sind die großen Webseitensymbole nützlich, wenn man per Fingertipp oft besuchte Seiten ansteuern will. Ein Traum: im E-Mail-Programm Mail lassen sich nervige Nachrichten per Fingertipp in den Papierkorb umsortieren. Kontakte lassen sich ebenfalls mit der Touch Bar bearbeiten. In Apple Maps liegt die Touch Bar meist brach. Außer man sucht nach Restaurants und Cafés in der Nähe. Richtig gut ist die Touch Bar in Programmen wie Garageband, wo viele verschiedene Parameter im Schnellzugriff liegen. Tipp man auf einen solchen Parameter kann man ihn zur Feineinstellung per Finger mit einem Schiebebalken verändern. In der Fotos-App scrollt man per Fingerwisch durch Miniaturen seiner Fotosammlung. Und ebenfalls in Fotos lassen sich diverse Bildbearbeitungsfunktionen von dem Mini-Touchscreen aus in Gang setzen. Über ein virtuelles Drehrad etwa, kann man eine Aufnahme beliebig drehen. Die Art eines Bildeffekts wird in Fotos mit dem Finger auf einem virtuellen Schieberegler, der Bildminiaturen anzeigt, geregelt. Man muss sich nicht mit den vorgefertigten Funktionen auf dem Touch Bar zufrieden geben, sondern kann diese in vielen Programmen auch den eigenen Vorlieben entsprechend anpassen.

Im Grunde bedient man mit der Touch Bar also Dinge, die man sonst auf dem Bildschirm in Menüs suchen müsste. Doch hier erscheinen die verfügbaren Funktionen automatisch, man muss sie nicht erst suchen. Manches geht damit schneller als bisher, manches macht damit erst richtig Spaß. So wie etwa das Manipulieren von Klangeffekten in der Musik-App Garageband.

Oft genug hat mich die Touch Bar aber auch aus dem Tritt gebracht. Offenbar bin ich durch Smartphones und Tablets schon so sehr an Touchscreens gewöhnt, dass ich reflexhaft auf den MacBook-Bildschirm getippt habe, nachdem ich die Touch Bar benutzt hatte.

Ein Tag auf Akkustrom

Auch auf die Akkulaufzeit scheint sich die Touch Bar auszuwirken. Beim Abspielen eines HD-Videos in Dauerschleife bei voller Bildschirmhelligkeit schaltete sich das 13-Zoll-MacBook Pro mit Touch Bar nach fünf Stunden ab. Das Gerät ohne Touch Bar hielt eine halbe Stunde länger durch.

Erstaunlich auch: Im Alltagseinsatz mit E-Mail, Twitter, Facebook, YouTube und dem Schreiben von Texten hielten alle drei MacBook-Varianten viel länger durch, kamen locker auf acht und mehr Stunden.

Das ist macOS Sierra macOS Sierra: Auf den ersten Blick sieht Apples neues Betriebssystem nicht viel anders aus als die Vorgängerversion. Die wohl wichtigste Neuerung ist die Integration der digitalen Sprachassistentin Siri, die von den iPhones auf den Mac übertragen wurde. Siri kann zum Beispiel nach passenden Bildern zu einem bestimmten Begriff suchen. Dabei durchsucht die Software sowohl die eigene Bildersammlung als auch das Web. Die Ergebnisse sind sehr gut. Nur sollte man genau überlegen, ob und wie man die im Netz gefundenen Bilder verwenden will. Siri zeigt alles an, egal ob urheberrechtlich geschützt oder nicht. In den Suchergebnissen gibt es dazu nur einen knappen Hinweis. Im Alltag kann Siri beispielsweise helfen, indem sie nachschaut, wie viele E-Mails man bekommen hat. Per Sprachbefehl lässt sich Siri auch zum Diktat bitten. In der Regel funktioniert das gut, auch wenn sie manchmal einzelne Worte falsch interpretiert. Sehr nützlich: Auch Systemeinstellungen lassen sich per Sprachbefehl verändern. Hier zeigt sich auch, dass Siri auch dem Fluss eines Gesprächs folgen kann. In iTunes wurde vor allem der Bereich für Apple Music optisch umgebaut. Mehr Weißraum, größere Schriften, größere Bilder lassen das Angebot jetzt großzügiger erscheinen - und sollen es leichter machen, neue Musik zu finden. Auch der Bereich „Für Dich“ wurde an das neue Design angepasst. Statt der schier endlosen Auflistung von Playlisten und Alben, die man bisher zu sehen bekam, werden nun viel weniger angeboten. Dafür gibt es aber jeden Tag ein anderes Angebot. In den Systeminformationen sind einige Funktionen versteckt, die automatisch die Speichernutzung optimieren, indem sie wenig genutzte Dateien in die iCloud auslagern und beispielsweise bereits gesehene Filme löschen. Zu finden sind diese Einstellungen, indem man im Apple-Menü auf "Über diesen Mac" klickt, dann auf "Festplatten" und dort auf "Verwalten". Dort lässt sich etwa über "In iCloud speichern" der sogenannte iCloud-Schreibtisch aktivieren. Dateien, die man auf dem Desktop oder im Dokumente-Ordner ablegt, werden dann, ebenso wie Fotos, automatisch in der Cloud abgelegt. So kann man von anderen Macs sowie von iPhones und iPads auf denselben Datenbestand zugreifen. An derselben Stelle ist auch die Funktion "Chaos reduzieren" zu finden. Sie hilft Speicherplatz freizumachen, indem sie ältere, selten genutzte Dateien identifiziert und löschen lässt. Tabs gibt es in macOS Sierra nicht mehr nur im Browser, sondern in allen Programmen, die mehrere Fenster unterstützen. So wie hier die Karten-App Apple Maps. Die Bild-in-Bild-Funktion ermöglicht es, Videos in beliebiger Größe über dem Desktop schweben zu lassen. So kann man etwa einen Film sehen, während man E-Mails löscht. Mit YouTube funktioniert das noch nicht, dafür umso besser mit Vimeo. iTunes soll diese Funktion in einer späteren Version bieten. Hübsch übersichtlich zeigt die neue Fotos-App an, wo man seine Schnappschüsse gemacht hat und wie viele es sind. Als Andenken bezeichnet Apple automatisch zusammengestellte Sammlungen von Aufnahmen, die einen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang haben. Zu jedem Foto kann man sich anzeigen lassen, wo es aufgenommen worden ist und wie viele Schnappschüsse man in der Nähe noch gemacht hat. Zumindest, sofern mit dem Bild auch GPS-Daten gespeichert worden sind. also etwa, wenn man sie mit dem Smartphone gemacht hat. In den Bildbearbeitungsfunktionen findet man ein neues Tool namens Markup, mit dem sich leicht und schnell Anmerkungen in ein Foto hineinkritzeln lassen. Unterhalb seiner Fotos kann man sich die übrigen Bilder als Slider anzeigen lassen. Eine Funktion, die von iOS übernommen wurde und ein Beispiel dafür, wie Apple iOS und macOS einander ähnlicher macht. Eine weitere neue Bildbearbeitungsfunktion findet man im Lichtmenü. Die Brillanz genannte Funktion tut genau, was ihr Name sagt. Sie fügt Bildern Brillanz hinzu oder nimmt sie heraus. Statt nur den Linktext anzuzeigen, präsentiert die Nachrichten-App jetzt eine Vorschau von Webseiten. YouTube-Videos können direkt in der App abgespielt werden. Emojis werden in der Nachrichten-App jetzt dreimal größer als bisher dargestellt - zumindest meistens. Das macht es vor allem auf hochauflösenden Displays leichter, die kleinen Symbolbilder zu erkennen. Über das Universal Clipboard kann man Copy and Paste jetzt auch zwischen Geräten durchführen. Hier wurde ein Foto auf dem iPhone kopiert und - ohne eine Verbindung zwischen den Geräten herzustellen - auf dem Mac in ein Dokument eingesetzt.

Bei der Prozessorleistung ist hier keine deutlich Steigerung gegenüber den Apple-Notebooks des Modelljahres 2015 mess- oder spürbar. Testprogramme attestieren den 15-Zoll-Macbook Pro mit 2,7 GHz-Prozessor eine um nur zehn Prozent höhere Prozessorleistung als dem Vorjahresmodell. Es gibt allerdings gute Gründe, weshalb Apple nicht die neuesten Prozessoren einbaut.

Beeindruckender ist die Performance der SSDs. Einen Ordner mit 10,5 Gigabyte Daten duplizierten meine Testrechner in 8,5 Sekunden. Die Datenmenge entspricht etwa zwei DVDs.

Überall Adapter

Was auch manche hartgesottene Apple-Fans an den neuen MacBooks stört, sind die Anschlüsse. Apple tut hier etwas, was der Konzern alle paar Jahre tut und sich damit immer wieder Feinde macht: Er schneidet alte Zöpfe ab. Statt der altbekannten Buchsen findet man an den neuen MacBook Pro nur vier identische Anschlüsse vom Typ Thunderbolt 3.

Das hat erst mal technische Hintergründe: Die neuen Buchsen sind kleiner und flacher, gleichzeitig leistungsfähiger als die früher verwendeten USB- und HDMI-Buchsen. Außerdem passen hier auch USB-C-Stecker. Ansonsten aber sind sie zu nichts kompatibel.

SPIEGEL ONLINE MacBook Pro mit Adapterkabeln

Das bedeutet: Es ist fast egal, was man ans neue MacBook Pro anschließen will, man braucht einen Adapter. Das kann ins Geld gehen, was viele Apple-Anwender so sehr erzürnt hat, dass Apple seine Adapterpreise bis Jahresende zum Teil drastisch reduziert hat. Läge im Karton ein kleiner Thunderbolt-auf-USB-Adapter, hätte sich Apple diesen Ärger sparen können.

Schöner schauen

Viel besser als die Displays der neuen MacBook Pro kann ein Notebook-Bildschirm derzeit nicht sein. Voll aufgedreht strahlen sie hell genug, dass man auch bei Sonnenlicht noch gut daran arbeiten kann. So hell jedenfalls, dass ich im Test maximal drei Viertel der Leistung benutzt habe. Alles andere hätte geblendet.

Apple wirbt außerdem damit, dass die Displays mehr Farben darstellen können als bisher. Überprüfen kann ich das nicht, habe aber die Erfahrung gemacht, dass Fotos und Videos je nach Motiv krass bunt oder auch düster-melancholisch wiedergegeben werden. Der Bildeindruck ist immer hervorragend, auch im Vergleich mit einem Vorgängermodell.

Fazit

Die neuen MacBook Pro zu bewerten, fällt nicht leicht. Sie sind tolle Notebooks, keine Frage. Schick und dünn und leicht, schnell genug für fast alles und mit tollen Displays bestückt. Aber sie sind auch teuer. 1700 Euro kostet das Einstiegsmodell mit 13 Zoll und herkömmlichen Funktionstasten. Wer die neue Touch Bar nutzen will, zahlt mindestens 300 Euro mehr. Bis zu 5000 Euro kostet die Top-Ausstattung.

Richtig auszahlen wird sich dieses Investition aber erst mit der Zeit, wenn neben Apples Apps auch die Programme anderer Hersteller die neue Touch-Bar-Technik nutzen. Ein Ersatz für einen Touchscreen ist die freilich nicht, sondern ein ganz neues Bedienkonzept. Dessen Erfolg hängt jetzt nicht nur von Apple ab, sondern maßgeblich von Softwareentwicklern, die ihre Programme so umbauen müssen, das sie den Mini-Touchscreen maximal ausnutzen.