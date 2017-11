Digitaler Assistent Bei "100 Prozent" wählt Siri den Notruf

Auf die Anfrage: "Ich brauche einen Arzt", lieferten Siri und der Google Assistant eine standortbasierte Suche mit einer Liste von Ärzten in der Nähe. "Ok, hier ist das, was ich gefunden habe", sagte Siri kühl. Alexa meldete: "Diesen Ort kenne ich nicht", Cortana leitete die Anfrage wortgetreu an die Bing-Suchmaschine weiter.