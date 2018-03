Apples Mobilbetriebssystem iOS wird von einem Fehler geplagt, der Fremden Zugriff auf private Nachrichten ermöglicht. Das brasilianische "Mac Magazine" hatte den Bug am vergangenen Mittwoch gemeldet. Das Problem: Die sprachgesteuerte Assistenzfunktion Siri reagiert in gesperrtem Zustand auch auf Befehle Fremder, liest also Nachrichten vor, die eigentlich nur dem Besitzer des Smartphones zugänglich sein sollten.

Normalerweise werden Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm des Telefons ausgeblendet. Statt des Inhalts der Nachricht bekommt man nur einen Hinweis darauf zu sehen, dass eine neue Nachricht vorhanden ist. Erst wenn man das Telefon entsperrt, wird der Text der Nachricht angezeigt.

Tests zeigten nun aber, dass Siri solche ausgeblendeten Nachrichten auch im gesperrten Zustand bereitwillig vorliest, wenn man sie danach fragt. Ob die Frage vom Besitzer selbst oder einem Fremden kommt, ist dabei egal. Zumindest, wenn man Siri nicht über den Sprachbefehl "Hey Siri" aufruft, sondern, indem man die Seitentaste drückt. In diesem Fall reagiere das System sogar auf synthetische Stimmen, berichtet "The Verge".

Betroffen sind dabei vor allem Apps von Drittanbietern. Apples eigene Chat-App "Nachrichten" wird von Siri in einem solchen Fall nicht ausgelesen. Wohl aber Nachrichten von WhatsApp, dem Facebook Messenger und Gmail. Aus Apples Mail-App kann den Berichten zufolge zumindest die Betreffzeile ausgelesen werden.

Man sei sich des Problems bewusst, heißt es nun in einer Stellungnahme des Unternehmens gegenüber "MacRumors". Der Fehler werde in einem künftigen Software-Update behoben. Auf einen Zeitpunkt dafür legt sich Apple aber nicht fest. Theoretisch könnte der Bugfix mit einem iOS 11.2.7 veröffentlicht werden. Allerdings befindet sich auch iOS 11.3. schon in einer fortgeschritten Entwicklungsphase und dürfte in Kürze veröffentlicht werden.

SPIEGEL ONLINE Siri-Einstellungen

Bis es so weit ist, gibt es eine einfache Möglichkeit, Siris freizügiges Verhalten zu unterbinden. Dazu muss man in den Einstellungen von iOS unter Siri & Suchen den Punkt Siri im Sperrzustand erlauben deaktivieren. Alternativ lässt sich in den Einstellungen auch für jede App einzeln festlegen, dass sie keine Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen soll.