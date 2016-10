Apple-Show So könnten die neuen Macbooks aussehen

Etliche Jahre führte Apple der Branche vor, was bei der Entwicklung tragbarer Computer möglich ist - und nahm so eine Führungsrolle ein. Zuletzt versetzte der Konzern die Konkurrenz mit dem ultraflachen Macbook Air in Aufruhr; es fand viele Nachahmer. Mit dem noch viel dünneren neuen Macbook setzte der Konzern dann erneut eine Marke als Technologieführer. Aber: Die Branche verändert hat dieses Modell bisher nicht.

Zum Teil dürfte das dem schwierigen Umfeld geschuldet sein, in dem PC-Hersteller derzeit arbeiten müssen. Seit Jahren sind die Absatzzahlen für PC und Notebooks rückläufig. Smartphones und Tablets dienen immer öfter als PC-Ersatz. Einzig Apple konnte sich diesem Trend lange entgegenstellen. Aber auch das ist aktuellen Zahlen zufolge vorbei. Um rund 13 Prozent seien Apples Macbook-Verläufe im Vergleich zu 2015 gefallen, da sind sich die Marktforscher von Gartner und IDC einig.

Um sich aus diesem Abwärtstrend herauszuwinden, muss Apple sich wieder als Innovator zeigen, also Geräte auf den Markt bringen, die anders sind, als das, was die Konkurrenz ebenso kann. Geräte, die wieder den Will-ich-haben-Reflex auslösen, der bei vielen Anwendern einsetzt, wenn ein neues Gadget Möglichkeiten bietet, von denen man bisher nicht wusste, dass man sie brauchen könnte.

Einkaufen per Fingerabdruck

Dazu, wie Apple das schaffen könnte, hat es in den Wochen vor dem Event viele Spekulationen und in den Tagen zuvor einige konkrete Hinweise gegeben. So sind in den Quellcodes des jüngsten macOS-Updates Bilder gefunden worden, die auf zwei Kernfunktionen der neuen Macbooks hindeuten.

Zum einen ist das ein Fingerabdruckscanner. Das ist erst einmal nichts Neues, Fingerabdruckscanner gibt es in Windows-Laptops schon seit vielen Jahren. In der Regel dienen die aber nur dazu, sich entweder am Gerät selbst oder am Firmennetzwerk anzumelden.

Aber durch die einzigartige Kombination aus Hardware und Software könnte Apple daraus mehr machen und über die TouchID genannte Funktion beispielsweise auch die Anmeldung fürs Onlinebanking oder die Bezahlung im Onlineshop abwickeln, ganz so wie auf iPhones und iPads. Das Bezahlsystem ApplePay ist erst vor Kurzem darauf vorbereitet worden, indem es nun auch Zahlungen im Webbrowser abwickeln kann.

Mini-Touchscreen statt Funktionstasten

Das zweite Element, das den neuen Macbooks zu einer Einzigartigkeit verhelfen könnte, ist das OLED-Display oberhalb der Tastatur, das auf einigen Abbildungen zu sehen ist. Zum einen könnte ein solches Display die Funktionstasten oberhalb der Tastatur ersetzen, indem es zur jeweils aktiven App oder Funktion passende Funktionen anbietet. Zum anderen könnten über ein solches Display aktuelle Meldungen, etwa über neue E-Mails oder Facebook-Posts informieren.

Über die beiden Elemente hinaus ist aber im Vorfeld wenig darüber bekannt geworden, was die neuen Macbooks auszeichnen wird. Weder von Prozessortypen noch von Speicherkapazitäten oder Bildschirmauflösungen ist bisher die Rede.

Drei neue Macbooks

Sicher scheint nur so viel: Zwei neue Macbook-Pro-Modelle wird Apple vorstellen, eines mit 13-Zoll-Display, eines mit 15 Zoll. Letzteres wird das Top-Modell sein, den schnellsten Prozessor und den größten Speicher haben - und am meisten kosten.

Außerdem ist von einem neuen 13-Zoll-Macbook im Stil der 2015 vorgestellten ultraflachen Macbooks die Rede. Ein solches Gerät könnte Apple das Macbook Air ablösen, das bis heute kein hochauflösendes Retina-Display bekommen hat und schon deshalb veraltet wirkt. Ein noch flacheres Macbook könnte seine Ablösung antreten - wenn Apple gleichzeitig die Preise der Macbooks senken würde. Noch trennen Macbook Air und Macbook einige Hundert Euro.

USB, überall USB

Was den drei neuen Modellen gemein sein dürfte, ist der Verzicht auf alte Schnittstellen. USB-3.0 dürfte alle bisher eingebauten Anschlüsse ersetzen. Über den neuen Standard können externe Festplatten und Bildschirme ebenso wie das Netzteil angeschlossen werden. Der populäre Magsafe-Netzteilanschluss, der den Stecker magnetisch arretiert, müsste dafür eingespart werden. Ob, wie beim iPhone 7, auch die Kopfhörerbuchse wegfällt, bleibt abzuwarten.

Fotografen müssen darauf hoffen, dass wenigstens der Steckplatz für SD-Speicherkarten erhalten bleibt. Denn eine der wichtigsten Vorgaben bei der Entwicklung der neuen Macbooks dürfte gewesen sein, die Geräte deutlich dünner und leichter zu machen als ihre Vorgänger.

Ob und wie gut Apples Entwickler dieses Ziel erreicht haben, werden wir am Donnerstagabend erfahren, wenn Apple seine Neuheiten in Cupertino präsentiert. Wir sind live dabei und werden berichten, was es mit den neuen Gadgets wirklich auf sich hat.