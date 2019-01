iPhone-Absatz Apple schafft sich selbst Probleme

In einem Brief an Investoren hat Apple-Chef Tim Cook erklärt, dass der Konzern seine Umsatzprognose nicht erreichen wird. Schuld daran seien vor allem der schwächelnde Markt in China. Doch ist das nicht Apples einziges Problem. Ein anderes hatte Cook in seinem Schreiben selbst angesprochen, als er schrieb, dass "manche Nutzer sich die deutlich reduzierten Preise für Austauschbatterien zunutze gemacht" haben.

Video REUTERS

Nach Klagen von zwei iPhone-Besitzern hatte der Konzern Ende 2017 bestätigt, eine Art Software-Bremse in die Geräte eingebaut zu haben. Die Begründung dafür war schlüssig: Wenn sie altern, verlieren Akkus langsam einen Teil ihrer Leistungsfähigkeit. Wenn dann aber der Prozessor des Smartphones für eine bestimmte Aufgabe besonders viel Energie braucht, kann es passieren, dass sich das Gerät spontan abschaltet.

Apples Bremse sollte das verhindern. Wenn die Software feststellte, dass der Akku nicht mehr volle Leistung bringt, wurde der Prozessor soweit gedrosselt, dass er den Stromspeicher nicht mehr mit Leistungsspitzen überfordern konnte. Eigentlich eine gute Idee - hätte Apple seinen Kunden davon erzählt.

Für die Nutzer schien es jedoch so, als würde das Gerät aus unerfindlichen Gründen immer langsamer werden - was es ja auch tat. Irgendwann wird ein solches iPhone fast unbenutzbar und man denkt unweigerlich über den Kauf eines Nachfolgemodells nach, um die Misere zu beenden.

Akkutausch für weniger Geld

Auf die Kritik an dieser Technik reagierte der Konzern nicht nur mit Erklärungen, sondern auch mit dem Angebot: Bis Ende 2018 konnte man altersschwache Akkus für 29 Euro statt der bis dahin geforderten 89 Euro bei Apple austauschen lassen - ein Angebot, das offenbar Millionen Kunden wahrgenommen haben und mit dem alte iPhones wie das iPhone SE oder das iPhone 6 wieder flottgemacht wurden.

Manche Geräte wurden wohl wieder so flott, dass der Wunsch nach einem Neugerät bei vielen Besitzern vorläufig auf Eis gelegt wurde. Zumal selbst noch auf einem mehr als fünf Jahre alten iPhone 5s die neueste Betriebssystem-Version iOS 12 läuft. Und sie wiederum bewirbt Apple damit, dass sie auf alten iPhones viel schneller läuft als ihr Vorgänger: So soll beispielsweise die Kamera um bis zu 70 Prozent schneller starten.

Wenn nun aber das alte iPhone gerade durch Akkutausch und iOS-Update besser und schneller geworden ist, warum sollte man dann ein neues kaufen?

Das ist neu in iOS 12 Für Anwender unsichtbar steckt in iOS 12 das sogenannte ARKit 2. Die neue Software soll es Entwicklern ermöglichen, bessere Augmented-Reality-Apps zu entwickeln. Lego beispielsweise hat eine App, die aus Bausteinen gebastelte Objekte auf dem Bildschirm mit virtuellen Objekten ergänzt. In der Foto-App wurde die Suchfunktion erheblich aufgewertet. Auf Basis der Bilder, die man in seinen Alben gesammelt hat, schlägt sie zu bestimmten Orten, Momenten oder Personen passende Zusammenstellungen vor. Sucht man per Texteingabe nach Bildern, schlägt das System ebenfalls verschiedene zum Begriff passende Ergebnislisten vor. Zudem sucht die Software automatisch nach bemerkenswerten Aufnahmen, die man in sozialen Netzwerken teilen könnte. Ein separate App zum Scannen von QR-Codes braucht man längst nicht mehr. Sobald man die Kamera auf einen solchen Code richtet, wird dieser hervorgehoben und angeboten, die in dem Code verlinkte Webseite in Safari zu öffnen. Die sogenannten Animojis werden um vier neue Figuren erweitert. Eine davon ist ein Dinosaurierkopf, den man mit seinen Gesichtszügen animieren kann - wenn man ein iPhone X hat. Neu hinzugekommen sind in iOS 12 die Memojis. Im Grunde sind das Animojis, die man mithilfe eines digitalen Baukastens selbst basteln kann. Sowohl in der Chat-App Nachrichten als auch in den FaceTime-Videochats kann man sein Selbstbildnis in iOS 12 mit einer Vielzahl von Kameraeffekten verfremden. Ein Maßband als App: Statt mit dem Lineal oder einem Zollstock lassen sich Objekte und Räume jetzt auch mit der App "Maßband" vermessen. Mithilfe künstlicher Intelligenz schlägt das System Befehle vor, die man auf Wunsch als neue Siri-Kurzbefehle abspeichern kann. Als Basis hierfür dienen häufig genutzte Funktionen und Abläufe. Siri-Kurzbefehle können künftig auch komplexe Aktionen steuern, die mehrere Apps involvieren. Mit iOS 12 stellt Apple dafür eine eigene App bereit, in der alle auf diese Art zusammengestellten Kurzbefehle gezeigt werden. Auch auf dem Sperrbildschirm zeigt sich die neue Funktionalität von Siri. Apples Assistenzfunktion erinnert dort beispielsweise automatisch an Geburtstage und schlägt auch gleich vor, das Geburtstagskind anzurufen. Ursprünglich hatte Apple für seine FaceTime-Videotelefoniesoftware auch Gruppen-Chats mit bis zu 32 Teilnehmern angekündigt. Anfang August teilte das Unternehmen dann aber mit, dass diese Funktion erst "später im Herbst" nachgeliefert werden wird. Komplett überarbeitet wurde die Lese-App "iBooks". Sie heißt nun "Bücher", hat ein modernes Design bekommen und soll es leichter machen, neue Bücher und Hörbücher zu finden. Unter der Überschrift "Bildschirmzeit" sind in iOS 12 Funktionen zusammengefasst, die es Nutzern leichter machen sollen, sich zu visualisieren, wofür und wie intensiv man sein iPhone nutzt. Bei Bedarf lässt sich die Nutzungszeit auch einschränken. Das überarbeitete "Batterie"-Kontrollfeld zeigt detaillierter als zuvor an, wann und für welche Apps Energie gebraucht wurde. Ist man von der Mitteilungsflut einer bestimmten App genervt, lassen sich deren Nachrichten in iOS 12 stumm stellen oder gleich ganz deaktivieren. Sehr nützlich: Die Funktion "Nicht stören", die eingehende Anrufe und Mitteilungen stumm schaltet, kann jetzt auch für bestimmte Zeiträume oder etwa für einen Ort aktiviert werden. So kann man etwa dafür sorgen, dass das iPhone so lange still hält, bis eine Konferenz beendet oder man ein Restaurant verlassen hat.

Gründe dafür könnte es viele geben. Die Gesichtserkennung der neuen iPhone-Modelle ist sicherer als die Fingerabdrucksperre der alten Geräte, ihre Prozessoren sind schneller, man kann sie kabellos aufladen und auch mal ins Wasser fallen lassen, ohne dass sie Schaden nehmen. Außerdem wurden die Bildschirme verbessert, die Speicherkapazitäten erhöht und etliche Details verbessert. Und natürlich wurden auch die Kameras besser, auch wenn das iPhone XR auf dem Datenblatt noch dieselben 12 Megapixel wie ein iPhone 6s hat.

Und deshalb wechseln?

Viele iPhone-Nutzer dürften das alles aber wenig aufregend finden. Wer sein Smartphone primär zum Chatten und Fotografieren benutzt, ab und zu eine App verwendet oder ein Spiel spielt und ein paar Tausend Musiktitel mit sich herumträgt, braucht kein Highend-Modell.

Viele der Neuerungen, mit denen Apple seine Geräte in den vergangenen Jahren verbessert hat - so wie die drahtlose Ladefunktion und der größere Farbumfang der Bildschirme - sind für Vielnutzer echte Highlights, Gelegenheitsanwendern aber oft nicht wichtig genug.

Natürlich ist auch das liebe Geld ein Grund dafür, weshalb viele Kunden zögern, sich beispielsweise ein neues iPhone Xs zu kaufen. Schließlich muss man dafür mindestens 1149 Euro, mit der Topausstattung sogar 1549 Euro bezahlen. Das sind Preise, bei denen nicht nur Apple-Fans in Schwellenländern wie China und Indien, sondern auch die meisten in den westlichen Industrienationen mit spitzem Stift rechnen müssen, ob sie sich diesen Luxus leisten können.

Verschärft wird das Preisproblem dadurch, dass viele Mobilfunkprovider die Subventionen, mit denen sie neue Smartphones an treue oder neue Kunden verkaufen, drastisch zusammengestrichen haben.

Apples iPhone-X-Problem

Und dann ist da noch das iPhone-X-Problem. Mit diesem Modell hat Apple das iPhone 2017 quasi neu erfunden und vieles verbessert, was verbesserbar war. Außerdem wurde ein Prozessor eingebaut, dem Testprogramme wie Geekbench noch heute mehr Leistung attestieren als selbst den besten Android-Smartphones. In den iPhones 8 und 8 Plus, die zusammen mit dem X präsentiert wurden, steckt derselbe Chip.

Das kann das iPhone X Der Bildschirm des Phone X ist mit 5,8 Zoll sehr groß, das Gerät selbst wegen des schmalen Rahmens aber vergleichsweise klein. Farbtreue und Kontrastumfang sind sehr gut. Keine Überraschungen: Auch beim neuen Top-iPhone, dem iPhone X mit 256 GB, liegt im Karton das gleiche Zubehör wie bei allen anderen iPhones. Angesichts des Premium-Preises würde man sich über ein Extra freuen. Das iPhone X: Der Bildschirm ist es, der das Gerät auf den ersten Blick besonders macht. In der Aussparung am oberen Rand stecken die Selfie-Kamera und diverse Sensoren, etwa für Face ID. Mangels Home-Taste führt eine neue Geste in die Multitasking-Ansicht von iOS 11. Dazu wischt man von unten ein paar Zentimeter hoch und dann nach rechts. Ebenso gut kann man aber auch einfach von App zu App wechseln, indem man am unteren Bildschirmrand entlang wischt. Das Kontrollzentrum erreicht man beim iPhone X durch eine Wischbewegung von rechts oben. Zwischen iPhone 8 (links) und iPhone 8 Plus eingereiht, ist das iPhone X kaum größer als das kleine iPhone 8. Trotzdem ist der Bildschirm besonders groß. Mit einer Diagonale von 5,8 Zoll ist es das größte Display, das Apple bisher in ein iPhone eingebaut hat. Der Rahmen des bisher teuersten iPhones wird aus Edelstahl gefertigt. Offenbar derselbe Stahl, der auch bei der Apple Watch verwendet wird. Im direkten Vergleich weitgehend weißer Flächen zeigt sich klar, dass im iPhone X eine andere Technik eingebaut ist als in bisherigen iPhones. Statt auf LCD-Technik basiert das Display im neuen Smartphone auf der OLED-Technologie. Dieser Vergleich gibt einen groben Eindruck vom Unterschied der Bildschirme. Das OLED-Display des iPhone X wirkt schärfer, detaillierter und liefert spürbar kräftigere Kontraste. In der Praxis hat der Zugewinn an Bildschirmfläche gegenüber dem iPhone 8 Plus (rechts) beim iPhone X kaum merkliche Auswirkungen. Verglichen mit dem iPhone 8 passt etwas mehr Text auf die Seite. Das gehört bei Apple jetzt zum Standard: Auch das iPhone X lässt sich kabellos aufladen. Am oberen Bildschirmrand befinden sich mittig die Selfiekamera und diverse Sensoren, die für die Gesichtserkennung Face ID benötigt werden. Deshalb hat das Display hier eine charakteristische Aussparung. In diesem Bild ist oben links über dem Bildschirm der Infrarotsensor zu erkennen, der offenbar nach einem ihm bekannten Gesicht Ausschau hält. Der Infrarotsensor gehört zur Face-ID-Technik, die dazu dient, das iPhone X gegen unerlaubte Zugriffe zu sperren. Nur das Gesicht des Besitzers soll den Zugriff ermöglichen. Zum Einrichten von Face ID wählt man in den Einstellungen einfach den entsprechenden Menüeintrag aus, woraufhin man in diesen Bildschirm gelangt. Um das Gesicht des Nutzers zu erfassen, tasten die Sensoren daraufhin den Kopf ab. Die Software leitet dabei dazu an, den Kopf kreisen zu lassen, damit das Gesicht aus verschiedenen Blickwinkeln registriert werden kann. Der ganze Vorgang dauert nur ein paar Augenblicke, ist ebenso schnell abgeschlossen wie die Eingabe von Fingerabdrücken. Einige Entwickler haben Face ID bereits in ihre Apps integriert. So lässt sich beispielsweise der Passwort-Safe 1Password per Gesichtserkennung entsperren. Auf dem Sperrbildschirm werden die Inhalte von Mitteilungen so lange verborgen, bis Face ID das Gesicht des iPhone-X-Besitzers erkennt. Es reicht dann aus, auf den Bildschirm zu schauen, schon klappen die Texte zu den Mitteilungen auf. Das wird iPhone-X-Nutzern besonders viel Spaß machen: In der Nachrichten-App benutzt Apple die Technik der Face-ID-Sensoren, um sogenannte Animojis zu erzeugen. Bis zu zehn Sekunden lange Nachrichten lassen sich damit versenden, in denen das Animoji mit Stimme und Mimik des Nutzers Mitteilungen überbringt. Man kann ahnen, auf welche Weise sich Apps die Fähigkeiten der neuen Selfiekamera künftig zunutze machen werden. Die japanische App Pitu gibt einen Ausblick darauf. Man kann aber auch einfach den neuen Porträtmodus der Selfiekamera benutzen, um hochwertiger wirkende Selbstbildnisse mit computergeneriertem Bokeh-Effekt zu knipsen. Auf der Rückseite ist ein ähnliches Kameradoppel wie beim iPhone 8 eingebaut, nur vertikal statt horizontal. Das Teleobjektiv des iPhone X hat eine etwas größere Blendenöffnung als die des iPhone 8 Plus und ermöglicht deshalb bei wenig Licht etwas bessere Aufnahmen. Wie viele andere iPhones beherrscht auch das iPhone X Apples neue Augmented-Reality-Technologie ARKit. In diesem Beispiel ist die App MeasureKit zu sehen, mit der sich per Kamera reale Gegenstände vermessen lassen.

Wer eines der Ende 2017 vorgestellten Modelle besitzt, muss sich also mittelfristig keine Sorgen zu machen, leistungsmäßig nicht mehr mitzukommen. Derzeit dürfte es nur wenige Apps geben, die die Leistung der aktuellen Apple-Prozessoren A11 und A12 wirklich ausnutzen. Die Zahl der Umsteiger von einem iPhone X auf das neueste Modell Xs dürfte entsprechend gering sein.

Für Apple ist die Leistungsfähigkeit seiner eigenen Prozessoren damit Fluch und Segen: Aktuelle iPhones können, gerade in neuen Bereichen wie Augmented Reality, mehr und anspruchsvollere Aufgaben erledigen als alle anderen Smartphones. Damit ist die Leistung derart hoch, dass es zumindest aus der Perspektive von Nutzern der Vorjahresmodelle kaum einen Grund gibt, auf die neuen Versionen aufzurüsten. Schlechtere iPhones zu bauen, wäre für Apple freilich auch keine Lösung.

Billigere Modelle allerdings, für Kunden mit geringeren Ansprüchen und schmalerem Portemonnaie als die Stammkundschaft, könnten zumindest ein Teil der Lösung sein. Ein solches Gerät hatte der Konzern schon einmal im Angebot, das iPhone SE. Jetzt wäre der wohl richtige Zeitpunkt für eine Neuauflage des Einsteiger-iPhones mit aktueller Technik.