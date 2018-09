Update für Apple Watches Das ist neu in watchOS 5

Parallel zur Veröffentlichung der neuen Apple Watch Series 4 hat Apple das Betriebssystem seiner Smartwatches überarbeitet. Das neue watchOS 5 ist als kostenloses Update verfügbar und läuft auf allen Versionen der Apple-Smartwatch, außer der allerersten.

Wie schon bei watchOS 4 hat Apple bei seinem jüngsten Smartwatch-Update vor allem die Sport-und Fitnessfunktionen verbessert. Das äußert sich zum einen darin, dass es nun auch spezielle Trainingsmodi für Yoga und Wandern gibt. Zudem kann man Freunde, die auch eine Apple Watch benutzen, zu Zweier-Wettbewerben herausfordern. Wer am Ende einer Sieben-Tage-Periode durch sportliche Aktivitäten die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.

Im Alltag ist aber vor allem die automatische Trainingserkennung hilfreich. Hat man mal wieder vergessen zu Beginn eines Trainings die Aufzeichnung zu starten, meldet sich die Uhr nach ein paar Minuten selbst und fragt nach, ob man beispielsweise gerade ein Lauftraining absolviert.

Das ist neu in watchOS 5 Wer öfter mal vergisst, parallel zum Trainingsbeginn die Aufzeichnung auf der Apple Watch zu aktivieren, bekommt künftig Hilfestellung: watchOS 5 erkennt einige Trainingsarten automatisch, wenn auch nicht sofort. Gut gelaufen: Die Funktion "Rollende Pace" zeigt beim Jogging an, wie schnell man den jeweils zurückliegenden Kilometer (auf dem Foto sind es Meilen) zurückgelegt hat. Nicht schnell genug? Man kann auch ein angestrebtes Tempo vorgeben und während des Laufens kontrollieren, ob man die selbst gewählte Vorgabe erreicht. Lange vernachlässigt, endlich integriert. Zusätzlich zu Sportarten wie Laufen, Radfahren und Intervalltraining kann man jetzt auch den Kalorienverbrauch beim Yoga messen. Wer mag, kann mit watchOS 5 andere Apple-Watch-Besitzer zu einem einwöchigen Wettbewerb herausfordern, in dem es darum geht, wer sich intensiver sportlich betätigt. Sich mal schnell absprechen: Mit der Funktion Walkie-Talkie kann man eine Sprachverbindung zu einer anderen Apple Watch herstellen, etwa, wenn man sich kurz verabreden will. Das Siri-Ziffernblatt soll mit watchOS 5 schlauer werden und vorausschauend Tipps und Informationen liefern, etwa zu Sportergebnissen oder über den Verkehr auf dem Heimweg. Leider lassen sich die Inhalte des Siri-Ziffernblattes nicht manuell anpassen. So wurde uns beispielsweise Apples Aktienkurs angezeigt, obwohl wir keine Aktien des Unternehmens besitzen. Extrem nützlich: Endlich gibt es Apples-Podcast-App auch auf der Apple Watch. So kann man unterwegs Podcasts hören, ohne das iPhone aus der Tasche oder es überhaupt mitnehmen zu müssen.

Zwar dauert es immer fünf bis zehn Minuten, bis dieser Hinweis kommt, doch wird das Training dann rückwirkend ab Trainingsbeginn gewertet. Leider funktioniert das nicht mit allen Sportarten gut. Gehen, Laufen und Schwimmen werden sehr zuverlässig erkannt, Radfahren dagegen nicht.

Ein Mini-Browser am Handgelenk

Wer sich beim Sport langweilt, kann sich mit watchOS 5 dabei künftig wenigstens von Podcasts unterhalten lassen, da Apple mit dem Update eine Version seiner Podcast-App ausliefert. In Kombination mit einem Paar Bluetooth-Kopfhörern wird die Apple Watch damit zum autonomen Podcast-Player.

Wer stattdessen lieber mit Freunden sprechen möchte, kann das über die neue Funktion Walkie Talkie tun. Über die kann man - sofern man einen Verbindung zu einem WLAN oder dem Mobilfunknetz hat - per Knopfdruck eine Sprachverbindung zu befreundeten Smartwatch-Usern aufbauen. Für längere Unterhaltungen ist das allerdings nicht gedacht. Eher, um sich etwa bei Verabredungen schneller finden zu können: "Wo bist du gerade? Ich stehe vorm Käfer-Zelt."

Ähnlich wie bei iOS 12 werden in Nachrichten in watchOS 5 zu virtuellen Stapeln gruppiert, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Hat der Absender in seiner Nachricht zudem einen Link zu einer Webseite eingebunden, kann man sich diese Seite auf dem Display der Watch anschauen. Mit einem echten Webbrowser ist das freilich nicht zu verwechseln und an vielen Webangeboten, wie etwa Soundcloud, scheitert der Mini-Browser der Apple Watch.

Einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen von watchOS 5 gibt unsere Bilderstrecke.