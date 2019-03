In der Nacht zum Donnerstag hat Apple ein Update für die Apple Watch Series 4 veröffentlicht, das in Deutschland und 18 weiteren europäischen Ländern die EKG-Funktion der Smartwatch freischaltet. Nach dem Update kann die Uhr zum einen sogenannte Elektrokardiogramme aufzeichnen, zum anderen den Herzrhythmus von Zeit zu Zeit auf Anzeichen für ein sogenanntes Vorhofflimmern untersuchen.

Vorhofflimmern ist eine Volkskrankheit. In Deutschland leiden rund zwei Millionen Menschen unter dieser Herzrhythmusstörung, die das Risiko erhöht, eine Herzschwäche zu entwickeln oder einen Schlaganfall zu erleiden. Doch viele der Betroffenen wissen nicht, dass sie krank sind. Denn während die Erkrankung von manchen als Herzrasen, Atemnot oder Schwächegefühl empfunden wird, erleben sie andere gar nicht oder allenfalls als kurze Episoden.

Um die EKG-Funktion und die Überwachung des Herzrhythmus nutzen zu können, muss man sein iPhone auf die aktuelle Softwareversion iOS 12.2 aktualisieren und dann die Apple Watch auf watchOS 5.2. Anschließend sind in der Watch-App auf dem iPhone unter dem Menüpunkt Herz ein paar Eingaben notwendig, um die Funktionen auf der Uhr zu aktivieren. Unter anderem wird das Geburtsdatum abgefragt, um sicherzustellen, dass man mindestens 22 Jahre alt ist (Hintergrund ist, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die beiden Funktionen nur für Erwachsene über 21 Jahren freigegeben hat).

Hat man den Aktivierungsprozess durchlaufen, in dem auf mehreren Seiten erklärt wird, was die beiden Funktionen tun, was sie können und was nicht, muss man sich in der Regel um nichts mehr kümmern. Die Watch wird künftig mehrmals täglich Messungen des Herzrhythmus durchführen. Das ist wichtig, weil Vorhofflimmern oft unregelmäßig auftritt.

Dabei schlägt das System nicht sofort Alarm, wenn es eine Unregelmäßigkeit feststellt, sondern erst, wenn von sechs Messungen mindestens vier Unregelmäßigkeiten ergeben haben. Mit einer schlichten Textmeldung wird der Nutzer informiert, dass die Uhr "Anzeichen eines unregelmäßigen Herzrhythmus" erkannt hat, die "auf Vorhofflimmern hindeuten könnten."

Der Hinweis ist bewusst zurückhaltend formuliert, Apple bemüht sich offensichtlich darum, zu verhindern, dass man wegen einer solchen Meldung in Panik gerät. Ein Besuch beim Arzt ist in einem solchen Fall sicher eine gute Idee.

Die EKG-Funktion wiederum muss man aktiv nutzen. Viele werden sie anfangs häufig aufrufen, einfach, um sie auszuprobieren. Der eigentliche Gedanke ist aber, die EKG-App nur dann aufzurufen, wenn man beispielsweise Symptome wie einen schnellen oder unregelmäßigen Herzschlag spürt.

Die Vorgehensweise ist denkbar simpel: Man startet auf der Uhr die EKG-App und legt einen Finger der anderen Hand auf die Krone der Uhr. Der Grund dafür ist, dass Apple zum einen Sensoren auf der Unterseite der Uhr angebracht hat, zum anderen einen Sensor auf der Oberseite der Krone. Indem man mit der gegenüberliegenden Hand die Krone berührt, schließt man sozusagen einen Stromkreis, der vom Handgelenk mit der Uhr durch den Körper und das Herz über die andere Hand wieder zurück zur Uhr geht.

Eine Messung dauert 30 Sekunden und liefert am Ende eine von vier möglichen Meldungen: Die Uhr stellt einen Sinusrhythmus fest, erkennt Vorhofflimmern, kann wegen zu hohen oder zu niedrigen Pulses nicht richtig arbeiten oder kann die Messungen nicht interpretieren, was zur Klassifizierung "Uneindeutig" führt.

Profi-Tipp: Man will eigentlich immer das Ergebnis "Sinusrhythmus" sehen, denn das sollte der Normalzustand sein. Im mehrtägigen Test mit einer zu diesem Zweck vorbereiteten Apple Watch kamen wir glücklicherweise auch immer zu diesem Ergebnis.

Allzu hoch bewerten sollte man die Messungen der Apple Watch jedoch nicht, darauf weist auch Apple immer wieder hin. Die Messergebnisse der Smartwatch können ein Hinweis auf eine Erkrankung sein, sie sind keine Diagnose.

Das liegt schon an der vergleichsweise geringen Datenmenge. Die EKG-Funktion der Apple Watch könnte man als Basis-EKG bezeichnen. Mit einem professionellen, sogenannten 12-Kanal-EKG wird die elektrische Aktivität am Herzmuskel umfassend vermessen. So können Ärzte krankhafte Veränderungen aufspüren, Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen, aber auch Herzklappenprobleme identifizieren.

Das EKG der Apple Watch hingegen, das man seinem Arzt als PDF schicken kann, entspricht einem 1-Kanal-EKG und kann dementsprechend nur ein grobes Bild der Herzaktivität vermitteln. Trotzdem könne die Apple Watch 4 "ein wertvolles Monitoring-Tool zur Etablierung wichtiger Informationen für Patienten und deren Ärzte darstellen", erklärte die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie schon im September 2018. Sollte die Uhr ihren Nutzer auf Auffälligkeiten hinweisen, sollten diese von einem Arzt überprüft werden.

Die Erkennung von Vorhofflimmern per Smartwatch kann man also durchaus als einen Fortschritt in der Medizin ansehen. Die neue Funktion erweitert die Möglichkeiten dessen, was durch digitale Medizin in der Hand von Laien bereits möglich ist.