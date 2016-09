Watch Series 2 im Test Apple macht den Freischwimmer

Ein Autohersteller würde so was wohl einen Facelift nennen, dabei stimmt die Analogie nicht ganz. Ein Facelift ist immer auch mit optischen Änderungen verbunden. An der neuen Version der Apple Watch jedoch sind äußerlich keine Neuerungen gegenüber dem ersten Modell zu erkennen. Stattdessen haben Apples Entwickler das Innenleben des Armbandcomputers komplett überarbeitet. Im Namen der Uhr wird das durch den Zusatz "Series 2", zweite Serie, ausgedrückt.

Genau wie bei den neuen iPhones ist auch hier die Wasserdichtigkeit für mich die wichtigste Neuerung. Was hat es mich im Urlaub genervt, vor dem Schwimmen immer die Smartwatch abnehmen und am Strand zurücklassen zu müssen. Es soll ja Menschen geben, die solche allein gelassenen Gadgets frech einsammeln.

Mit dieser Unsicherheit ist beim neuen Modell endlich Schluss. Die Apple Watch Series 2 ist wasserdicht. Und zwar wasserdichter als die iPhones 7 und 7 Plus. Nach Norm halte sie bis zu 50 Meter Wassertiefe dicht, heißt es von Apple. Zum Schwimmen und Surfen hätte ich sie also anbehalten können. Schnorcheln ginge auch, beim Sporttauchen und Wasserski sollte man sie dann doch wieder an Land lassen, empfiehlt Apple. Für unsere Fotostrecke aber haben wir sie wasserfrei abgelichtet:

Im Test jedenfalls hat die neue Smartwatch alles über sich ergehen lassen, ohne sich von Wassermassen abschrecken zu lassen. Damit sie unter Wasser nicht durchdreht, weil ihr Touchscreen Wasserbewegungen als Fingerdrücke fehlinterpretieren könnte, kann man die Touch-Funktion jetzt ausschalten.

Und man kann den Lautsprecher nach dem Schwimmen auf Knopfdruck anweisen, Wasser, das in sein Gehäuse eingedrungen ist, mit einer Serie von Tönen herauszublasen. Hört sich ulkig an und würde in einer Nahaufnahme wohl aussehen wie ein winziger Wal beim Ausblasen.

Schneller bitte!

Im Alltag viel wichtiger ist aber der neue Dualcore-Prozessor, den Apple der Series 2 eingebaut hat. Er sorgt dafür, dass Apps schneller starten - ansonsten braucht die Watch ja nicht viel Power. Für Apps, die man besonders häufig nutzt, hat Apple außerdem das neue Dock eingeführt. Es besteht aus einer Liste schnell abrufbereiter Apps, die sich durch einen Druck auf die untere Taste der Uhr öffnet.

Matthias Kremp Das Dock von watchOS 3

Apps, die man dem Dock zuweist, werden nach dem Einschalten oder einem Neustart in den Arbeitsspeicher geladen, sind deshalb augenblicklich betriebsbereit. Ich lege dort beispielsweise meine Fitness-Apps, den Musik-Player und den Timer ab. Im Urlaub hatte ich dort auch die Maps-App untergebracht. Das Dock ist Teil von watchOS 3, das seit Dienstag auch für ältere Apple Watches bereitsteht. Ich hatte im Sommer die Betaversion mit der ersten Apple Watch getestet.

Damals musste ich allerdings zusätzlich zur Uhr noch das iPhone mitnehmen. Wenn die neue Version der Smartwatch am 16. September in den Handel kommt, werden damit auch Apps erscheinen, mit denen man nur mit der Watch und ohne Handy navigieren kann. Möglich macht das der eingebaute GPS-Empfänger. Den wiederum dürften die meisten in erster Linie zum Aufzeichnen ihrer Laufpfade oder Radstrecken nutzen.

Besser lesbar - aber auch länger?

Beim Test der Nutzbarkeit im Freien kam mir der warme Hamburger Spätsommer mit kräftigem Sonnenschein zugute. Denn bei der Präsentation der Series 2 war auch die Rede von einem neuen, extrem hellen Display. Doch zunächst konnte ich davon nichts erkennen. Im direkten Vergleich mit einer Apple Watch der ersten Generation war kein Unterschied zu bemerken - bis ich mit beiden Smartwatches in die pralle Sonne ging. Hier zeigte sich, dass das Display des neuen Modells bei hellem Licht tatsächlich besser ablesbar ist.

Von der verbesserten Akkulaufzeit hingegen konnte ich bisher nichts spüren. Das mag auch daran liegen, dass ich Apples Smartwatch während der wenigen Testtage intensiv genutzt habe. Aber etwas mehr hatte ich mir vom größeren Akku und dem verbesserten Prozessor schon versprochen.

Deutlich macht sich jedenfalls die Nutzung von GPS bemerkbar. Ein 45-minütiges Outdoor-Training mit Fitness-App und GPS - aber ohne iPhone - reduzierte die Akkuladung um 15 Prozent. Trage ich stattdessen ein iPhone bei mir, dessen GPS die Uhr dann benutzt, werden bei derselben Trainingsdauer maximal fünf Prozent Akkuleistung verbraucht.

Fazit: Innovation ja - Revolution nein

Eine neue Smartwatch ist die Apple Watch Series 2 nicht, eher ein inkrementelles Upgrade. Vor allem was Sportanwendungen angeht - Laufen, Schwimmen, Wandern - hat das neue Modell einige Vorteile gegenüber seinem Vorgänger. Viel von dem, was sie auszeichnet, kann man allerdings auch per Update auf watchOS 3 mit einer alten Apple Watch bekommen. Vor allem der schnelle App-Start aus dem Dock ist hier zu nennen.

Wer nicht oft schwimmen geht, auf GPS und das hellere Display verzichten kann, kann sich statt des neuen Modells, das ab 419 Euro kostet, auch die Neuauflage des ersten Modells anschaffen. Das wird jetzt als Series 1 vermarktet, hat einen neuen Dualcore-Prozessor und kostet 100 Euro weniger.

Vorteile und Nachteile Edles Design Sehr hochwertige Verarbeitung Sehr helles Display Wasserdicht bis 50 Meter GPS-Empfänger eingebaut Einfache Bedienung Hohe Preise Bei intensiver Nutzung mäßige Akkulaufzeit