Apple Watch Series 4 im Test Diese Smartwatch ist ein Sportgerät

Die Apple Watch hat mich wieder zum Uhrenträger gemacht. Und nicht nur mich allein, zumindest sagt das Apple. Bei der Präsentation des neuen Modells in Cupertino behauptete CEO Tim Cook selbstbewusst, die Apple Watch sei nicht nur die führende Smartwatch, sondern auch die beste Uhr weltweit. Eine Verkaufszahl nannte er aber - wie gewöhnlich - nicht.

Von den ganz großen Neuerungen, über die im Nachgang der Präsentation in Cupertino viel diskutiert wurde, ist bisher wenig zu sehen. Dazu gehört beispielsweise die Sturzerkennung, die man im Bereich "Notruf SOS" einschalten muss. Ich habe das lieber nicht getan. Zum einen, weil ich mir beim Ausprobieren keine blauen Flecken holen wollte. Zum anderen, weil Apple selbst darauf hinweist, dass dieser Alarm auch "von Aktivitäten mit heftigen Bewegungen" ausgelöst werden könnte. Beim Sport beispielsweise.

Die Möglichkeit ein EKG zu machen, ist hingegen derzeit noch nicht freigeschaltet. Auf der Unterseite der Uhr ist dafür ein elektrischer Herzsensor angebracht, der ein Gegenstück auf der Oberseite der Krone hat. Nach dem Start der EKG-App hält man einen Finger für 30 Sekunden auf die Krone, um einen Messung durchzuführen.

Die Apple Watch Series 4 im Test Größer und schöner: Das neue Gehäuse ist um zwei Millimeter gewachsen, der Bildschirm jetzt abgerundet und ein Drittel größer als bei der Series 3. Das neue Display ist das herausragende Merkmal der Apple Watch Series 4. Die zusätzliche Bildschirmfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen auch neue Zifferblätter wie dieses, das um die Zeiger herum acht sogenannte Komplikationen anzeigt. Auf der Unterseite befinden sich ein neuer optischer und ein neuer elektrischer Herzsensor. Die Krone fühlt sich jetzt an, als würde sie ein feines Räderwerk antreiben, die Einschalttaste ragt nicht mehr aus dem Gehäuse. Hinter diesen Schlitzen befindet sich der Lautsprecher der Uhr. Er ist lauter als beim Vorgänger, sorgt für eine gute Sprachverständlichkeit beim Telefonieren. Trotz des größeren Gehäuses passen auch alte Apple-Watch-Armbänder an das neue Modell. In erster Linie bleibt die Apple Watch auch in ihrer vierten Version eine Sportuhr, mit der man körperliche Aktivitäten aufzeichnet. Die drei Ringe symbolisieren Bewegung, Training und Stehzeiten. Um sich zu mehr Kontinuität beim Sport zu motivieren, können Watch-Nutzer sich gegenseitig zu Wettbewerben herausfordern. In der Watch-App auf dem iPhone kann man sich während des Wettbewerbs den eigenen Punktestand und den der Gegner anzeigen lassen. So weiß man, ob man noch mal aufs Laufband muss. Die Herzfrequenz wird beim Tragen regelmäßig gemessen. Ist sie zu niedrig oder werden Rhythmusstörungen bemerkt, schlägt die Uhr Alarm. Eine Neuerung von watchOS 5 ist, dass man nicht mehr "Hey Siri" sagen muss, um Apples Assistenzfunktion aufzurufen. Anheben der Uhr und losplappern genügt. Ebenfalls eine Neuerung, die von watchOS 5 auf die Uhr kommt: Es gibt jetzt eine eigene Podcast-App für die Uhr. Auf dem größeren Display der neuen Apple Watch macht es auch mehr Spaß, Webseiten anzuschauen. Das Laden und Aufbereiten der Seiten ist allerdings fast unerträglich langsam. Spaßiger ist dagegen die neuen Walkie-Talkie-Funktion. Per Walkie-Talkie können Apple-Watch-Nutzer mit iOS 5 miteinander kurze Gespräche führen, ohne einander anrufen zu müssen. Das Ganze funktioniert dann wirklich wie beim Walkie-Talkie: Es kann immer nur derjenige sprechen, der mit dem Finger auf das Watch-Display drückt. Dabei wird eine kleine Animation angezeigt. Viel Mühe hat Apple sich mit den neuen animierten Zifferblättern gemacht. Für dieses hier, es heißt "Liquid Metal", dauerten allein die Vorbereitungen ein Jahr. Genau wie dieses namens "Fire and Water" wurde die Vorlage dann binnen einiger Wochen von einer metergroßen Vorlage in einem Filmstudio mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. Ähnlich aufwendig waren die Dreharbeiten für das Ziffernblatt Vapor, für das Hochleistungspumpen Farbpulver in einen abgedunkelten Raum bliesen. Besonders entspannend soll dieses Zifferblatt wirken.Tippt man darauf, öffnet sich die "Atmen"-App, die zu einer beruhigenden Atemübung anleitet.

Um diese Möglichkeit zu aktivieren, braucht Apple aber eine behördliche Genehmigung. Wann die erteilt wird, ist unklar. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) erklärt in einer Mitteilung (PDF), dass ein solches EKG ein "wertvolles Monitoring-Tool zur Etablierung wichtiger Informationen für Patienten und Ärzte darstellen" könnte. Gleichzeitig fordert sie vor einer Zulassung aber weitere klinische Studien. So oder so müssten eventuelle EKG-Aufzeichnungen von einem Arzt abgeklärt werden. Klar, das menschliche Herz ist kein Hobby.

Sport hingegen schon. Und bei Kardiologen auch ein gern gesehenes. Apple hat den Bereich Sport und Training nicht nur bei der neue Series 4, sondern ganz allgemein mit dem Update auf watchOS 5 ausgebaut. Jetzt kann man mit ihr auch Freiwasserschwimmen und Yoga trainieren oder Wandern gehen und dabei die Erfolge messen lassen. Die Option "Wandern" entspricht allerdings dem bisherigen und weiter auswählbaren "Gehen outdoor", nur eben mit anderem Namen. Wanderer wollen offenbar nicht mit Spaziergängern in einen Topf geworfen werden.

Beim Wandern aber hat man - anders als bei vielen anderen Sportarten - die Möglichkeit, das neue, um ein Drittel größere Display der Apple Watch Series 4 zu genießen. Das nämlich ist im Alltag der wohl deutlichste Unterschied zu den Vorgängermodellen. Weil der Bildschirm sanft in die Rundungen des Rahmens übergeht, wirkt er nicht mehr so sehr wie ein PC-Bildschirm, bietet deutlich mehr Platz für Bilder und Text. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mich fragte, wie ich mich vorher mit dem Display der früheren Modelle begnügen konnte.

Komplexere Zifferblätter

Vollkommen irre ist, welch immensen Aufwand Apple in die digitalen Ziffernblätter der neuen Apple Watch gesteckt hat. Für das Ziffernblatt "Liquid Metal" beispielweise wurde ein mehrere Meter großes Modell des Bildschirms gebaut, mit gefärbtem Wasser gefüllt, dessen Bewegungen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera abgefilmt wurden.

Die Vorbereitungen dafür zogen sich über ein Jahr hin, die Dreharbeiten dauerten mehrere Wochen. Das Ergebnis ist eines von vier neuen animierten Ziffernblättern auf der Series 4 und ein gutes Beispiel dafür, mit welcher Detailversessenheit Apples Entwickler selbst solche Feinheiten angehen.

SPIEGEL ONLINE Ziffernblatt "Liquid Metal"

Neben den animierten Ziffernblättern hat Apple zwei weitere mit der Apple Watch Series 4 eingeführt, die wesentlich funktioneller gestaltet sind. Eines davon heißt "Infograph" und enthält neben den Uhrzeigern acht teils komplexe Zusatzfunktionen (sogenannte Komplikationen). So werden etwa bei der Wetterprognose neben der aktuellen Temperatur auch Minimal- und Maximalwerte des Tages dargestellt.

Das sieht hübsch aus, ist mir aber im Alltag zu überfrachtet. Mein Ziffernblatt für den Alltag ist "Infograph Modular", das mit sechs Komplikationen immer noch eine hohe Informationsdichte bietet, dabei aber übersichtlicher ist.

Die Krone rattert

Die Bedienung wird dadurch erleichtert, dass die Krone jetzt haptisches Feedback gibt. Vereinfacht gesagt heißt das: Wenn man an der Krone dreht, fühlt es sich an, als würde man ein feines Räderwerk bewegen. Wie grob oder fein dieses simulierte Räderwerk ist, hängt davon ab, wie viele Informationen gerade dargestellt werden. Bei einer Liste mit vier Einträgen pro Bildschirmseite fühlen sich die virtuellen Zahnräder feiner an als beim Lesen einer Mail. Das macht die Orientierung in Listen, Texten und E-Mails leichter.

Erstaunlich und etwas enttäuschend ist die Akkulaufzeit. Eine zum Vergleich herangezogene Apple Watch Series 3 zeigte mit einer fast finalen Version von watchOS 5 am Ende eines Tages mit zwei Trainingseinheiten á 45 Minuten noch rund zwei Drittel verbleibende Akkukapazität. Der Series 4 verblieb zur selben Zeit nur ein Drittel Akkukapazität.

Fazit

Vorteile und Nachteile Sehr guter Bildschirm Umfangreiche Sport- und Fitnessfunktionen Überwachung der Herzfrequenz Wasserdicht bis 50 Meter LTE-Funktion nur im Inland nutzbar Akkulaufzeit

Die Series 4 ist ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Upgrade. Vor allem der neue Bildschirm hebt sie deutlich von ihren Vorgängern ab. Viele Funktionen, mit denen die neue Apple Watch beworben wird, kann man aber auch per watchOS 5 auf älteren Modellen nutzen. Die Akkulaufzeit könnte gerne etwas besser sein.

Mit Aluminiumgehäuse kostet die neue Apple Watch ab 429 Euro, das LTE-Modell ist 100 Euro teurer. Die Varianten im Edelstahlgehäuse haben immer LTE eingebaut, kosten ab 699 Euro.

Im Video: Apples neue Luxus-Smartphones im Test

Video SPIEGEL ONLINE