am Montag geht die World Wide Developer Conference von Apple los, kurz WWDC. Um 19 Uhr deutscher Zeit wird Apple-Chef Tim Cook im McEnery Convention Center in San José, Kalifornien, die Veranstaltung eröffnen. Fünf Tage lang werden dort Programmierer aus aller Welt mit Apples Experten über Programmiertechniken diskutieren. Nicht-Programmierer hingegen interessieren sich nur für die ersten eineinhalb Stunden, die Keynote.

Im vergangenen Jahr ging es dabei hoch her. Neben diversen Software-Updates wurde dort erstmals der HomePod gezeigt, Apples smarter Lautsprecher, der erst jetzt, ein Jahr später, in Deutschland in den Handel kommt. Außerdem gab es ein neues MacBook Pro und einen iMac, beide Geräte konnte ich damals kurz über Nacht in meinem Hotelzimmer testen.

Darüber, was Apple in diesem Jahr präsentieren wird, herrscht bei den üblichen Apple-Bloggern ungewohnte Unsicherheit. Es scheint, der Konzern hat es endlich einmal geschafft, seine Geheimnisse für sich zu behalten. Wenigstens die meisten.

Ein paar Dinge gelten trotzdem als sicher: Es wird vor allem um Software gehen, wie auf jeder WWDC. So werden macOS 10.14, iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 gezeigt werden. Und es wird wieder viel über Gesundheits- und Fitness-Apps gesprochen werden.

Doch was neue Hardware angeht, tappt die Branche noch im Dunkeln. Es gibt Gerüchte über ein neues Mittelklasse-Smartphone, das iPhone SE2 heißen könnte. Auch für das MacBook Air erhoffen sich wieder einmal viele eine längst überfällige Neuauflage.

Überfällig wäre auch die Markteinführung von Apples kabelloser Ladestation AirPower, die im September 2017 angekündigt worden war. Möglicherweise werden parallel dazu neue AirPod-Kopfhörer vorgestellt, die sich per AirPower aufladen lassen.

Sicher ist vor allem, dass Tim Cook auf der WWDC auch auf ein neues Ziffernblatt für die Apple Watch hinweisen wird. Das wird, passend zu einem sogenannten Pride-Edition-Armband, das es 2017 kurzzeitig gab, in den knallbunten Gay-Pride-Farben gehalten sein und ist schon im jüngsten watchOS-Update 4.3.1 enthalten. Freigeschaltet wird es aber erst nach dem Ende der Keynote, also etwa um 21 Uhr deutscher Zeit.

Ich bin vor Ort in Kalifornien für Sie dabei und werde noch am Abend berichten, was Tim Cook aus Apples Wundertüte gezogen hat.

Seltsame Digitalwelt: Die Ich-habe-das-Handy-vergessen-Panik

Am vergangenen Mittwoch kam ich relativ spät von der Arbeit nach Hause, hatte nur wenig Zeit, denn eine Stunde später stand am anderen Ende der Stadt die wöchentliche Bandprobe an. Also stellte ich mein Smartphone auf die Ladestation, um den Akku für den Abend aufzuladen. Schnell noch ein kurzes Abendbrot und Schwupps, saß ich mitsamt Bass in meinem Auto, fuhr in Richtung Süden durch die Stadt und wollte tun, was ich in dieser halben Stunde immer tue: ein paar private Telefonat führen.

Doch ich hatte mein Mobiltelefon auf der Ladestation stehen gelassen. Umdrehen wäre zeitlich zu knapp geworden, also keine Option. Meine Apple Watch aber schon. Daran hatte ich zuvor nie gedacht, aber die Smartwatch ließ sich mit der Freisprechanlage meines Wagens koppeln. Das Handy kann jetzt öfter mal zu Hause bleiben.

App der Woche: "Sir Questionnaire"

getestet von Tobias Kirchner

Orange Pixel

Sir Questionnaire stellt den Spieler vor die Wahl. In jedem Raum muss eine Entscheidung getroffen werden: Kämpfen oder Flüchten? Untersuchen oder lieber den Raum verlassen? Hinter der nächsten Truhe kann sich ein nützlicher Gegenstand oder ein Feind verstecken. Mit den Kämpfen und schnellen Runden sorgt das Spiel für kurzweiligen Spaß und die Jagd nach neuen Items ist motivierend. Außerdem besticht Sir Questionnaire durch eine charmante Pixeloptik - und Humor.

Für 2,99 Euro (Android) oder 3,49 Euro (iOS) von Orange Pixel, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

