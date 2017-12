Bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit HP und Asus stellen Ausdauer-Laptops vor

Windows 10 läuft künftig auf Smartphone-Hardware. Beim Qualcomm Tech Summit auf der Pazifikinsel Maui wurden zwei Mobilcomputer mit Windows 10 vorgestellt, deren Hardware an die Ausstattung aktueller Highend-Mobiltelefone erinnert.

Microsoft hatte schon vor gut einem Jahr angekündigt, sein PC-Betriebssystem an sogenannte ARM-Prozessoren anzupassen, die sonst vor allem in Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Die jetzt vorgestellten Geräte sind das erste Ergebnis dieses Prozesses und werden mit Leistungsdaten beworben, die für Mobilcomputer Erstaunliches versprechen.

Das herausragende Merkmal der beiden Rechner, dem HP Envy X2 und dem Asus NovaGo, ist ihre Akkulaufzeit. Zwischen 20 und 22 Stunden sollen die Rechner abseits von Steckdosen laufen können sowie 30 Tage im Standby durchhalten, versprechen die Hersteller. Das wäre ungefähr dreimal so lange wie ein durchschnittliches Notebook mit herkömmlicher Technik durchhält.

HP Envy X2 und Asus NovaGo Asus NovaGo: Das neue Notebook sieht aus wie Notebooks eben aussehen. Im Inneren aber arbeitet kein Notebook-Prozessor, sondern ein Smartphone-Chip. Tragbar ist das NovaGo auf jeden Fall. Nur knapp 15 Millimeter dick und 1,39 Kilo schwer ist es zwar nicht außergewöhnlich leicht, dürfte aber auch nicht allzu schwer sein. Über spezielle Scharniere lässt sich der Bildschirm auf den Rücken des Geräts klappen. So ist es fast wie ein Tablet nutzbar. Eine weitere Möglichkeit ist es, das Gerät mit der Tastatur nach unten aufzustellen, etwa zum Fernsehen. Wer mag, kann auch diese zeltartige Aufstellungsvariante wählen. So lassen sich beispielsweise Präsentationen zeigen. Das HP Envy X2 ist zwar ein Tablet, wird aber mit einer Tastaturhülle geliefert, die es in eine Art Pseudo-Notebook verwandelt. Die Rückseite der Tastaturhülle lässt sich mittig umklappen. So dient sie dann auch als Standfuß. HP liefert außerdem einen Stift mit, den man zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm benutzen kann. Als Tablet ist das Envy X2 mit seinem 12,3-Zoll-Display ein vergleichsweise großes Gerät. Für künstlerisches Arbeiten dürfte es damit gut geeignet sein.

Zudem sollen sich die neuen Computer von lahmen oder teuren WLAN-Verbindungen freimachen können, indem sie sich mithilfe eingebauter LTE-Module über die Mobilfunknetze mit dem Internet verbinden. Theoretisch können diese Module Daten in Gigabit-Geschwindigkeit übertragen, praktisch wird man jedoch kaum irgendwo ein Netz finden, das diese Technik unterstützt.

Ausgeliefert mit Windows 10 S

Beim Design gehen die beiden Hersteller allerdings getrennte Wege. Das NovaGo von Asus ist wie ein klassisches Notebook gestaltet, sein Full-HD-Bildschirm lässt sich über ein Scharnier komplett umklappen, sodass man es auch wie ein Tablet benutzen kann. HPs Envy X2 wiederum ist als Tablet gestaltet. Es wird, ähnlich wie Microsofts Surface-Tablets, mit einer abnehmbaren Tastaturhülle geliefert, die zugleich als Standfuß dient. Außerdem liegt dem Gerät ein Stift zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm bei.

Einen weiteren Unterschied machen die Bildschirme. Der des NovaGo hat das Notebook-Standardmaß 13,3 Zoll und zeigt Full-HD-Auflösung, also 1920 x 1080 Bildpunkte. Beim Envy X2 sind es dagegen 12,3 Zoll und WUXGA+-Auflösung mit 1920 x 1280 Pixeln. Beide Geräte können mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und mit bis zu 256 GB großen SSDs bestellt werden.

Beide Geräte werden zudem mit Windows 10 S geliefert, einer abgespeckten Variante von Windows 10, die Software nur aus dem Windows Store installieren kann und auch auf dem Microsoft Surface Laptop zum Einsatz kommt. Genau wie beim Microsoft-Gerät gibt es aber auch hier die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 10 Pro aufzurüsten - zumindest vorläufig.

Die Preisfrage

Asus gibt für sein NovaGo einen Preis von 799 Euro an und will es im ersten Quartal 2018 in Deutschland auf den Markt bringen. HP hingegen hält sich bisher bedeckt. Irgendwann im Frühjahr 2018 soll das Envy X2 in den Handel kommen. Der Preis ist aber noch ebenso unklar wie die Frage, ob es überhaupt in Deutschland angeboten werden soll.

Man kann allerdings davon ausgehen, dass auch anderen Hersteller auf den Zug aufspringen und versuchen werden, in den kommenden Monaten Windows-Rechner mit Smartphone-Chips auf den Markt zu bringen.

Aus Fehlern gelernt

So beeindruckend die jetzt veröffentlichten Eckdaten sind, wirklich neu ist das Konzept nicht, Windows mit Smartphone-Technik zu verbinden. Zuletzt hatte Microsoft ähnliches mit Windows RT versucht. Der Ableger von Windows 8 lief ebenfalls auf ARM-Chips und erlaubte nur die Installation von Software aus Microsofts Onlineshop. Entsprechende Apps mussten von den Herstellern an RT angepasst werden, herkömmliche Windows-Software blieb den Geräten verwehrt.

Mit den jetzt vorgestellten Rechnern ist das anders. Wer sich nicht mit dem Angebot aus dem Windows Store begnügen will, wandelt Windows 10 S einfach in Windows 10 Pro um und hat damit Zugriff auf das gesamte Füllhorn an Windows-Software. Möglich wird das durch eine Software, die dem System einen herkömmlichen, sogenannten X86-Chip vorgaukelt, wie er in Windows-PCs normalerweise zum Einsatz kommt.

Abzuwarten bleibt freilich, wie sich das in der Praxis macht und ob die neuen lüfterlosen Mobilrechner mit ihren Smartphone-Chips nicht womöglich unter der Last von Windows 10 und dessen Programmen einknicken - und sich als ruckelnde Arbeitsbremsen entpuppen. Bis wir das ausprobieren können, wird es wohl noch ein paar Monate dauern.