Bildglättung in TV-Geräten Seifenopern-Effekt polarisiert die Fernsehnation

Je flüssiger, desto umstrittener: Die Bildglättung ist zum Standard in modernen Fernsehern geworden - und alle Hersteller machen mit. Gnadenlos werden Fußballspiele, Serien und Blockbuster künstlich plattgebügelt. Das finden manche Zuschauer ziemlich nervig, andere aber freuen sich über das Feature.

Zwischenbildberechnung heißt die Technik, die für den so genannten Seifenopern-Effekt sorgt. Dabei wird zwischen jeweils zwei Bilder ein weiteres eingefügt, das sozusagen die optische Schnittmenge ist. Der Trick minimiert Bewegungsunschärfe und lässt Kameraschwenks flüssiger wirken.

Während das bei Fußballübertragungen kaum auffällt, kritisiert Hollywood die künstlich hinzugefügten Bilder. Regisseure wie Christopher Nolan ("The Dark Knight") und Schauspieler wie Tom Cruise ("Mission Impossible") beklagen, dass die Filme nach der Glättung hyperreal aussehen wie in einer Vorabendserie - und nichts mehr mit dem Kino-Look zu tun haben, den die Filmemacher ganz bewusst mit speziellen Kameras erzeugt haben.

"Geruckel im Kino ist Technik von gestern"

Die Bildglättung polarisiert auch unsere Leserschaft. Denn nicht alle empfinden den Seifenopern-Effekt als störend. "Die Zwischenbilder machen das Fernseherlebnis für die meisten Zuschauer besser", schreibt ein Leser im SPIEGEL-Forum. Die Minderheit, die sich daran störe und "lieber ruckelnde Kameraschwenks bevorzugt, kann die Funktion ausstellen".

Ein anderer Leser stört sich vielmehr am Kinostandard mit 24 Bildern pro Sekunde und schätzt die künstlich eingesetzten Zwischenbilder. "Die Filmemacher sind von Vorgestern", schreibt er. "Das Geruckel im Kino ist Technik von gestern." So lange Hollywood seine Filme mit veralteter Technik herstellt, müssten die TV-Hersteller eben Zusatzbilder künstlich errechnen.

Ein anderer Filmfan schreibt: "Lasst die Leute halt machen, worauf sie Bock haben." Wenn man sich danach richten würde, was der Scientology-Anhänger Tom Cruise für richtig hält, dann "würden wir an außerirdische Geister glauben, die in unseren Körpern wohnen".

"Künstlich erhöhte Bildfrequenzen sind wie eine Seuche"

Andere bekennen sich klar dazu, dass sie Filme nur anschauen mögen, wenn der Effekt ausgeschaltet ist. Ein Leser schreibt etwa: "The Matrix meets GZSZ, einfach fürchterlich und unnütz." Andere fühlen sich bei den geglätteten Szenen an die gescheiterten Versuche erinnert, Filme mit hoher Bildrate (HFR) in Hollywood zu etablieren. "Bin seinerzeit aus dem Kino gegangen, es lief der Hobbit in HFR, schrecklich, keinerlei Filmgefühl."

Ein anderer Leser stört sich vor allem an den Bildern, die der Glättungseffekt erzeugt. "Die künstlich erhöhten Bildfrequenzen sind wie eine Seuche", schreibt er. Das Bild werde dadurch auch nicht realistischer - und solle es auch gar nicht sein. Das würden etwa Farbfilter zeigen, die über viele Filme gelegt werden.

Einige Leser freuen sich darüber, dass sie die Glättungsfunktion nun endlich einordnen können - die ihnen zuvor nur unbewusst aufgefallen war. "Jetzt kann ich den nervigen Effekt wenigstens benennen und offenbar abschalten", schreibt ein Leser. Es könne nicht sein, dass "der halbe Film von irgendwelchen, mehr oder weniger lausigen, Algorithmen berechnet wird".

LG zeigt sich offen für die Abschaltung

Bei den TV-Herstellern herrscht Einigkeit: Es steckt viel Entwicklungsarbeit in dem Effekt, also bleibt er als Standard aktiviert. Bei Samsung hat man kaum Verständnis dafür, dass die Filmoptik unter den Zwischenbildern leiden könnte. Ganz im Gegenteil: Bei "rasanten Bildabläufen" wie etwa in Actionfilmen empfiehlt der Hersteller sogar, den Bildglättungseffekt zu aktivieren.

Panasonic verweist darauf, dass man "sehr erfolgreich und eng mit Spezialisten aus Hollywood" zusammenarbeite. Zwar ist auch bei diesen Geräten die Bildglättung standardmäßig eingeschaltet, im Filmmodus "THX" ist der Effekt aber deaktiviert. Es gebe "viele Nutzer, welche die Vorteile einer Zwischenbildberechnung zu schätzen wissen", sagt ein Sprecher des Herstellers.

Der TV-Hersteller Sony äußert sich nur knapp zur Glättungsdiskussion. Wer auf die Zwischenbildberechnung verzichten möchte, der kann diese abschalten, sagt ein Sprecher.

Lediglich beim "Stiftung Warentest"-Sieger LG zeigt man sich gesprächsbereit. Laut einer Sprecherin "werden wir zukünftig auch in Betracht ziehen, diese Funktion in der Grundeinstellung ausgeschaltet zu lassen", wenn eine Mehrheit den Effekt als störend betrachten sollte. Bisher gehe man davon aus, dass der Bildglättungseffekt bei einer "eher kleinen Gruppe von TV-Nutzern diskutiert wird". Daher sei die Funktion grundsätzlich eingeschaltet.