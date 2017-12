Birkenstock boykottiert Versandhändler Amazons Problem mit Produktfälschungen

Zum Jahreswechsel ist Schluss. Vom 1. Januar 2018 an werde man keine Schuhe mehr über Amazon anbieten, heißt es in einem Schreiben der Birkenstock-Chefs an ihre Mitarbeiter. Der drastische Einschnitt wird damit begründet, dass Amazon nicht genug gegen den Handel mit Produktfälschungen auf seiner Plattform unternehme.

Zuvor hatte der deutsche Hersteller seine Fußbettsandalen bereits aus dem Angebot des Online-Versandhändlers in den USA entfernt. Das Unternehmen, dessen Produkte gerade so hip wie nie sind, verzichtet damit auf einen einträglichen Absatzmarkt.

Mit seiner Kritik an Amazons Umgang mit Plagiaten ist der Konzern allerdings nicht allein. In Amazons Verkäuferforen finden sich Dutzende Diskussionen, die von Ärger mit gefälschten Produkten handeln. Ein Diskussionsstrang, in dem es darum geht sogenannte Fakeverkäufer zu melden, zählt seit seiner Einrichtung im Januar 2016 mehr als 300 Beiträge.

Die Liste ist eine Reaktion auf Kritik an Amazons Reaktion auf Meldungen von Anbietern gefälschter Waren. Im Forum wird geklagt, "Amazon scheint das leider relativ egal" und "bei völlig offensichtlichen Plagiaten unternimmt Amazon genau nichts". Genaue Zahlen, wie viele Plagiatsmeldungen bei Amazon auflaufen, gibt es nicht. Doch hat das Online-Versandhaus für Beschwerden über Markenrechtsverletzungen ein Meldeformular eingerichtet. Besonders selten sind solche Klagen wahrscheinlich nicht.

Selbstversuch eines Herstellers

So gibt es auch immer wieder spektakuläre Meldungen über gefälschte Produkte auf Amazon. Als die Computerzeitschrift "c't" dort 2015 zwölf Originalakkus für Samsung-Smartphones bestellte, stellte sich nach einer Überprüfung heraus, dass kein einziger davon echt war. Ein Jahr später tauchten bei Amazon gefälschte Grafikkarten auf, im Sommer 2017 gefälschte Computerprozessoren.

Der Chef einer US-Firma, die Eiswürfelbehälter der Marke Tovolo herstellt, reagierte auf Berichte über Produktfälschungen mit einer skurrilen Aktion. Er machte regelmäßig Testkäufe seiner eigenen Produkte, reduzierte dann seine Lieferungen an Amazon und bestellte erneut mehrere Exemplare des Tovolo-Eiswürfelbehälters. Das Ergebnis seines Tests: Sobald Amazons Lagerbestand an Originalen zurückging, wurden ihm mehr Fälschungen geliefert als sonst.

Kontrollverlust im Warenlager

Der Kern des Problems: Anders als im stationären Handel haben Markenhersteller auf Amazon keine Kontrolle darüber, wer ihre Waren anbietet. Bei Ladengeschäften kann ein Unternehmen sich darauf beschränken, seine Waren über bestimmte Händler anzubieten. Bei Amazon hingegen können auch Drittanbieter, die in keiner direkten Beziehung zum Hersteller stehen, dessen Markenprodukte anbieten.

Zudem werden in Amazons Lagerhäusern alle Produkte, die den gleichen Barcode tragen, gleichberechtigt gelagert, egal, ob sie vom Hersteller oder von einem Drittanbieter geliefert wurden, berichtet das "Wall Street Journal". Die Methode helfe, die Auslastung der Lager zu optimieren und die Lieferwege kurz zu halten. Sie habe aber auch zur Folge, dass Originalware vom Hersteller und möglicherweise gefälschte Produkte gleichberechtigt gelagert und an Besteller verschickt werden, heißt es in dem Bericht weiter. So kam es dann wohl auch dazu, dass dem Tovolo-Chef Raubkopien seiner eigenen Produkte geschickt wurden.

Plagiate sofort melden

Neben den Herstellern, deren Gewinne durch Plagiate geschmälert werden und deren Ruf durch schlechte Kopien leiden kann, sind vor allem die Kunden die Leidtragenden. Sie bezahlen für ein Markenprodukt - und bekommen eine billige Kopie. Besonders viele Plagiate findet man zum einem im Textilbereich, wo in erster Linie teure Marken kopiert werden. Nicht selten sind die Kopien so gut gemacht, dass man erst nach einiger Zeit, etwa nach dem Waschen, bemerkt, dass man mangelhafte Qualität geliefert bekommen hat.

Ein anderer Sektor, in dem häufig Fälschungen gefunden werden, sind Elektronikprodukte. Immer wieder gibt es Berichte über gefälschte Speicherkarten und SSDs, die mit kopierten Aufklebern der Originalhersteller beschriftet sind, aber viel weniger Speicherplatz bieten als versprochen.

Und Amazon?

Weil der Online-Versender selbst nicht dazu verpflichtet ist, Produkte auf ihre Echtheit zu prüfen, gilt es für Kunden, die auf solch ein Fake-Angebot reingefallen sind, sich sofort an Amazon zu wenden. Wird dem Konzern eine Markenrechtsverletzung gemeldet, muss er dem Fall nachgehen, das Produkt im Zweifel aus dem Angebot nehmen. Und oft, so lauten Berichte aus Internetforen, zeigt sich Amazon kulant, erstattet den Kaufpreis oder liefert Ersatz.

Leisten kann der Online-Versandhändler sich das. Er scheint deshalb bei der Plagiat-Problematik eher auf einer Fall-zu-Fall-Basis zu agieren und kauft sich im Reklamationsfall heraus - statt systematisch gegen Billigkopien auf der eigenen Plattform vorzugehen. "Amazon duldet keine gefälschten Produkte, deren Angebot auf Amazon Marketplace ist laut unseren Teilnahmebedingungen nicht erlaubt", ließ das Unternehmen im Fall Birkenstock in einer ersten Stellungnahme schlicht verlauten. Es klang nicht danach, als plane Amazon eine neue Offensive gegen Produktpiraterie.