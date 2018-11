Games und Gadgets am Black Friday Das ist jetzt besonders günstig

1. Computer, Smartphones und Fernseher

Der Black Friday ist ein Tag der Gadgets. Natürlich werden auch viele andere Produkte günstiger angeboten, doch auffallend viele Aktionen gibt es zu Computern, Smartphones, Fernsehern und allem, was sich damit verbinden lässt. Wer etwas aus diesem Bereich kaufen will, für den lohnt ein Blick in die großen Online-Shops und Elektromärkte.

Amazon zum Beispiel ruft dieses Jahr mal wieder eine ganze "Cyber-Monday-Woche" aus, die seit vergangenem Montag läuft und erst nächsten Montag endet. Währenddessen werden Tausende von echten und vermeintlichen Schnäppchen über die Angebotsseiten geschoben. Worauf man sich immerhin verlassen kann: Amazons eigene Hardware ist in diesen Tagen so günstig wie selten. Ein Echo-Lautsprecher etwa kostet 60 Euro statt 100, den neuen Kindle Paperwhite gibt es ab 77 Euro statt ab 120.

Wer auf der Suche nach einem günstigen Notebook oder Tablet ist, findet bei diversen Händlern interessante Offerten. Auch Microsoft selbst zum Beispiel hat ein paar Schnäppchen im Angebot. So bekommt man dort das Vorjahresmodell des Surface Pro mit i5-Prozessor, 256 GB SSD und Tastaturhülle für 999 Euro. Die Rechnung des Unternehmens, man würde damit bis zu 530 Euro sparen, sollte man freilich ignorieren. Die bezieht sich auf den Preis, den das Gerät vor einem Jahr gekostet hat - und der gilt längst nicht mehr.

So sieht das Surface Pro aus Das neue Surface Pro sieht aus wie das alte. Dass die Tastatur mit Alcantara überzogen ist, ist aber neu. Wie bei den Surface-Tablets von Microsoft üblich, ist der Stützfuß in seiner Neigung fein einstellbar, sodass sich die Bildschirmneigung vielen Situationen anpassen lässt. Auf der Rückseite ist unter anderem die Kamera zu erkennen, die laut Microsoft ganz ins Gehäuse eingelassen ist. Der Alcantara-Überzug der optionalen Tastatur sieht gut aus und fühlt sich gut an, ist dem Überzug der Tastatur des Surface Laptop ähnlich. Die neue Tastatur funktioniert hoffentlich ähnlich gut wie die des Vorgängermodells. Als Zubehör ist das Surface Dial erhältlich, eine Art Drehregler, über den sich Menüfunktionen steuern lassen. Das Surface Dial lässt sich neben oder auf dem Bildschirm ablegen. Zeitgleich mit dem neuen Tablet soll auch der Touchscreen-PC Surface Studio in Deutschland in den Handel kommen. Der teure Edelrechner ist vor allem für Designer gedacht.

Anders ist das bei Google. Dort gibt es die aktuellen Smartphones Pixel 3 und Pixel 3XL mit 200 Euro Rabatt, ohne Schönrechnerei. Ein Pixel 2XL gibt es sogar mit 250 Euro Rabatt, diese Angabe aber bezieht sich wiederum auf den Preis bei der Einführung vor mehr als einem Jahr. Die Smart Speaker Google Home und Home Mini werden zum halben Preis angeboten.

Samsung geht seine Black-Friday-Deals ganz anders an. Die normalen Smartphone-Angebote sind wenig attraktiv, wenn man sie mit den Straßenpreisen vergleicht. Einzig die Doppelpack-Angebote sollte man sich anschauen. Das Galaxy S9 Duos und das S9+ Duos mit 256 GB Speicher bekommt man derzeit nämlich im Doppelpack zum Preis von einem. Wer sich mit einem Freund oder einen Freundin zusammentut, kommt so günstiger weg.

Ähnliches gilt für ein Samsung-Angebot, bei dem man beim Kauf eines aktuellen Highend-TVs einen kleinen "The Frame" dazu bekommt - einen Fernseher, der aussieht wie ein Bilderrahmen. Das Angebot ist durchaus gut - wenn man denn zwei neue Fernseher braucht und bereit ist, 2400 bis 3200 Euro dafür zu bezahlen.

2. Filme, Serien, Apps, Hörbücher

Neben Hardware wird am Black Friday auch reichlich "weiche" Ware zu Sonderpreisen angeboten. In Googles Play Store gibt es Serien, Filme, Hörbücher und E-Books zu Sonderpreisen. Die Auswahl ist durchwachsen, aber ein paar Perlen, wie etwa Marc-Uwe Klings "Känguru-Chroniken" sind dabei.

Amazon hingegen hat nur seine Prime-Kunden bedacht, denen übers Wochenende 600 Leihfiilme für jeweils 99 Cent angeboten werden.

3. Videospiele

Wenn Sie eine Konsole oder einen Spiele-PC haben, bekommen Sie dieser Tage vielerorts günstig Spielenachschub: In Sonys Playstation-Store gibt es "Sparsinns-Angebote", bei Nintendo Pendants "Cyber-Angebote" und auch Microsoft bietet im Microsoft Store - und im Xbox-Online-Store einige Spiele-Deals. Für PC-Gamer gibt es drei weitere interessante Herbstaktionen, nämlich die von Steam, GOG.com und dem Humble Store.

Vor allem für Konsolenspieler lohnt sich auch ein Blick in die Sortimente der Elektromärkte und der Online-Versandhändler: Mancherorts sind Blockbuster wie "Red Dead Redemption II" gerade auch in der Box-Version reduziert. Wer die die Spiele so kauft, hat den Vorteil, sie zum Beispiel verleihen oder später weiterverkaufen zu können. Ein Kauf der Box-Version im Angebot lohnt sich oft besonders bei Games für die Nintendo Switch.

4. Konsolen

Klar, auf manche Sony-Blockbuster wie "God of War" müssen Sie verzichten, die gibt es nur auf der Playstation 4. Und nein, diese Gerät-Variante bietet nicht das 4K-Spieleerlebnis der teuren Xbox One X. Wenn Sie aber zum Beispiel einfach nur eine Konsole zum gelegentlichen Zocken suchen - etwa für "Red Dead Redemption II", "Assassin's Creed: Odyssey" oder "Fifa 19", gibt es für Einsteiger an diesem Black Friday keine günstigere und halbwegs aktuelle Konsole als die Xbox One S.

Denn während die Playstation-4-Angebote diesmal eher unspektakulär sind, gibt es die One S online und in einigen Elektromärkten in der 1-TB-Edition für 150 Euro - ein fairer Preis, zumal Sie die Konsole auch als Ultra-HD-Blu-ray-Player nutzen können. Saturn bietet am Freitag für 166 Euro ein Paket aus der Xbox One S und "Forza Horizon 4" an. Dieses Rennspiel ist erst kürzlich erschienen, sehr gut und - hier ist es andersrum als bei "God of War" - nicht für die Playstation verfügbar.

5. Digital-Abos

Nutzen Sie bestimmte Digital-Abos, für deren Verlängerung Sie jährlich oder monatsweise neu bezahlen müssen? Playstation Plus oder Xbox Live Gold etwa oder einen VPN-Dienst? Oder Microsofts Office 365? Dann lohnt es sich, rund um den Black Friday gezielt nach Angeboten zu diesen Abos zu schauen - und nicht erst, wenn ein Ablaufdatum Sie unter Druck setzt.

Grundsätzlich bleiben Ihnen meist zwei Möglichkeiten: Entweder Sie verlängern direkt beim Anbieter - wenn dieser denn gerade mit einem schönen Rabatt lockt - oder Sie besorgen sich einen Download- oder Lizenz-Code bei einem Drittanbieter. Manchmal gilt hier absurderweise, wie bei den Videospielen: Eine Software-Box zu kaufen (in der am Ende nichts außer einer Pappkarte mit dem aufgedruckten Code steckt), ist manchmal günstiger als online direkt einen Code zu bestellen.

6. Gutscheine und Sonderrabatte

Fast alle Tech- und Schnäppchenseiten bieten zwar kompakte Übersichten der vermeintlich besten Black-Friday-Angebote. Wenn Sie aber genau wissen, welches Produkt Sie gern hätten, sollten Sie auch mal selbst nach guten Preisen schauen, mithilfe von Gutscheincodes zum Black Friday - mit denen lässt sich mancher Bestpreis noch unterbieten.

So gibt es beispielsweise bei Ebay am Freitag 10 Prozent und so bis zu maximal 50 Euro) Rabatt auf Elektronik. Und auch "Amazon Warehouse" lockt derzeit mit 20 Prozent Rabatt auf gebrauchte und geöffnete Produkte. Letztere sind zwar nicht für jeden etwas, dafür aber ohnehin schon günstiger als unberührte Neuware.

7. Das sollten Sie am Black Friday allgemein noch beachten, besonders bei Tech-Angeboten: