Klage in den USA Bose-App späht angeblich Hörverhalten der Kunden aus

Die Software hört mit: Bose will offenbar genau wissen, welche Lieder die Kunden hören. Ein Nutzer hat den Konzern nun verklagt und will für Kopfhörer-Käufer Schadenersatz in Millionenhöhe herausschlagen.