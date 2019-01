Mit Messwagen und Peilstationen Netzagentur beseitigte 2018 Tausende Funkstörungen

Spezialisten der Bundesnetzagentur haben im vergangenen Jahr in rund 4700 Fällen in ganz Deutschland Funkstörungen vor Ort aufgeklärt und beseitigt. In mehr als 1200 Fällen seien dabei sicherheitsrelevante Bereiche wie der Flugfunk, der Funkverkehr von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei, der Bahnfunk oder das öffentliche Mobilfunknetz betroffen gewesen, teilte die Aufsichtsbehörde am Mittwoch mit.

In über 1600 weiteren Fällen suchte der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur außerdem nach ungenehmigten Frequenznutzungen und nahm Geräte und WLAN-Netze außer Betrieb, die auf nicht zugeteilten Frequenzen betrieben wurden. Dabei handelte es sich oft um Geräte, die über den Onlinehandel in die EU gelangt waren und die nicht die EU-Normen erfüllten.

Um Funkstörungen flächendeckend beheben zu können, ist der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur bundesweit an 19 Standorten vertreten. Zum Einsatz kommen dabei neben stationären Mess- und Peilstationen auch Funkmess- und Spezialfahrzeuge.

Auf das CE-Siegel achten!

Verbraucher und Institutionen, die eine Funkstörung melden wollen, können sich an die sogenannte Funkstörungsannahme der Bundesnetzagentur wenden. Diese ist rund um die Uhr unter der Rufnummer 04821 89 55 55 oder per E-Mail unter funkstoerung@bnetza.de erreichbar. Vor einer Anfrage bei dieser Störungsannahme sollte man sich allerdings vergewissern, dass nicht womöglich doch ein technischer Defekt Auslöser für die Störung ist.

Der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur kann von Institutionen, Unternehmen und Verbrauchern gebührenfrei in Anspruch genommen werden. Wer eine Funkstörung verursacht, muss ebenfalls keine Gebühren befürchten, sofern die Störung unverschuldet verursacht wurde. Wer eine solche Störung verursacht, weil er geltende Bestimmungen nicht einhält, muss die Kosten für die Störungssuche und -Beseitigung tragen.

Die Bundesnetzagentur rät dazu, beim Kauf von Elektrogeräten auf die europaweit geltende CE-Kennzeichnung zu achten, die anzeigt, dass das jeweilige Gerät europäischen Normen und Standards entspricht.