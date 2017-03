Virtual Reality auf der Cebit Der 1000-Euro-Handschuh

Ein Sensor für einen Pinkel-Wettbewerb am Urinal und ein Roboter, der Fake-Sushi serviert: Auf der Cebit in Hannover lässt sich auch allerlei Skurriles entdecken. Manche Produkte, die hier seit Montag gezeigt werden, werden womöglich irgendwann unverzichtbar und populär sein. Andere werden bald, vielleicht schon 2018, wenn die Cebit später als sonst im Sommer stattfindet, niemanden mehr interessieren.

In welche dieser Kategorien Virtual-Reality-Gadgets fallen, ist noch schwer abzusehen. Werden wir bald - wie auf der Cebit vorgestellt - unsere Finger mit nach Science Fiction aussehenden Handschuhen tracken lassen, um digital präziser arbeiten zu können?

Warten auf den Durchbruch

Virtual Reality (VR) wird auf der Cebit als "einer der spannendsten Technologie-Trends 2017" inszeniert. Die Frage, wann VR endlich ihren Durchbruch hat, bewegt sogar die Vertreter der großen Tech-Firmen - auch wenn die Antwort vor allem von der Definition des Wortes Durchbruch abhängen mag.

Graham Breen, in Europa für die Brille HTC Vive zuständig, betont jedenfalls, dass es um VR heute viel besser stehe als früher, weil VR heute "real world problems" löse, echte Probleme. Breens Anspielung gilt dabei dem ersten VR-Hype in den Neunzigerjahren, als der Markt zwar reif für die Technik schien, die Technik aber letztlich nicht genug für den Markt war.

Praktisch sieht es im März 2017 so aus: Jedermann kann sich im Elektromarkt technisch überzeugende VR-Brillen kaufen, von Einsteigermodellen wie Samsungs Gear VR und Googles Daydream-Headsets bis hin zu Hightech-Produkten wie der Oculus Rift von Facebook oder der HTC Vive.

Lektionen aus einem Jahr Endverbraucher-VR

Vielen Menschen sind die Headsets aber noch zu teuer, sie haben keinen Computer, der leistungsstark genug für den Betrieb der Headsets wäre, oder keine Ahnung, was sie mit der Brillen überhaupt machen sollen. VR-Headsets sind bisher ein Nischenprodukt, wenn auch eins mit Potenzial.

Hier können Sie sich durch sieben Erkenntnisse zum VR-Markt klicken:

Sieben Erkenntnisse zu Virtual Reality 1) Handcontroller machen einen Riesenunterschied. Wer die Oculus Rift direkt nach ihrem Verkaufsstart gekauft hatte, besaß zwar ein nettes Tech-Spielzeug. Richtig tief in seinen Bann zog die Brille aber erst in Kombination mit den Touch-Controllern, die einige Monate später erschienen. Die Controller, die denen der HTC Vive ähneln, machen das Spielen intuitiver und können in den meisten VR-Spielen das Xbox-One-Gamepad ersetzen, das man bisher benutzte. 2) Kopfsteuerung nervt. Viele letztes Jahr erschienene VR-Spiele, etwa der Shooter "Viral" für die Gear VR oder "The Climb" für die Oculus Rift, verlangten vom Spieler, mit dem Kopf zu zielen. Auf Dauer war das immer anstrengend. Und wenn man zum Beispiel die "The Climb"-Kletterei nun alternativ per Handcontroller erledigt, ist das ein viel angenehmeres Gefühl. Auch auf der Gear VR hilft bald ein neuer Controller im Stil einer Fernbedienung beim Ballern. 3) Mobile-VR hat seinen Platz. VR-Brillen für unterwegs haben bisher eher simple Controller und sind wegen der Bindung ans Smartphone weniger leistungsfähig. Beim Filmgucken zum Beispiel ist es aber ein Vorteil, dass sie weniger Zusatzhardware benötigen und keine Kabel haben. Auf Reisen wird Mobile-VR daher wohl noch länger die praktischste Möglichkeit sein, etwa 360-Grad-Filme zu schauen. 4) VR ist den meisten noch zu teuer. Dass Mobile-VR in Sachen Verbreitung weit vor Rift, Vive und Playstation VR liegt, hängt vor allem mit den Preisen und den technischen Anforderungen zusammen. Die Hightech-Headsets kosten samt Controllern noch immer rund 500 bis 900 Euro, dazu braucht man eine Playstation 4 beziehungsweise bei Rift und Vive einen recht modernen PC. Viele Leute sind noch skeptisch, ob sich solch eine Investition für VR lohnt. 5) VR braucht mehr Blockbuster. Mit Titeln wie "Minecraft", dem Zeitlupen-Kampfspiel "Superhot" und dem Shooter "Rigs" gibt es mittlerweile einige VR-Spiele, die in Sachen Qualität und teils auch Umfang in Richtung klassischer Spiele gehen. Oft sind solche Highlights aber plattformexklusiv: Letztlich hat man auf jedem System nur einige Perlen. Im Zweifel reicht es daher oft auch, jemand mit VR-Brille zu kennen, bei dem ab und zu spielen kann - man braucht die Brille nicht unbedingt selbst. 6) VR-Gaming wird das normale Spielen nicht ersetzen. Als Enthusiast ist man sich zwar nach manchem VR-Spiel sicher: "Das ist die Zukunft." Je länger man aber mit VR zu tun hat, desto eher realisiert man: Manchmal ist es auch schön, auf dem Monitor zu spielen und dabei einfach mal nebenbei aus dem Fenster schauen zu können. VR-Spiele fordern und bekommen zwangsläufig stets die volle Aufmerksamkeit, man kann sich ihnen unter der Brille nicht entziehen. Das ist faszinierend, aber nicht immer das, was man will. 7) Niemand will zu lange unter der Brille sein. Noch sind alle Brillen eher unangenehm zu tragen. Auch die Sony-Brille, die für viele Tester die bequemste ist, ist in Wahrheit nur weniger unkomfortabel als die Konkurrenzmodelle. Sich ins VR zu verlieren, bedeutet im Zweifel auch: Abdrücke im Gesicht und schwitzige Hände. Manche Spieler haben auch nach wie vor Probleme mit Schwindel und Kopfschmerz, wenn sie bestimmte VR-Spiele spielen.

Die Hardware wird noch besser

Die Brillenhersteller hält die Debatte um den VR-Durchbruch nicht davon ab, die Technik weiter zu verbessern. Fast jedes Unternehmen versucht derzeit, durch kleine Optimierungen Schwächen der ersten Modelle auszumerzen.

Samsung etwa bringt demnächst einen Controller für seine Gear VR auf den Markt, der das Navigieren und Zielen in Menüs und Spielen erleichtert:

Und Oculus hat zuletzt nicht nur Handcontroller für seine Rift veröffentlicht, die das Headset deutlich attraktiver machen. Das Unternehmen bietet auch zusätzliche Tracking-Sensoren für 69 Euro an, mit denen etwa ein 360-Grad-Tracking wie bei der HTC Vive möglich wird.

Vive-Promoter Graham Breen stellt auf der Cebit gleich mehrere neue Produkte für ebenjenes Headset vor: vom "Deluxe Audioriemen" mit eingebauten Kopfhörern bis zu einer TPCast genannten Headset-Halterung, durch die die Übertragung des Bilds in die Brille kabellos funktionieren soll.

SPIEGEL ONLINE Sense Glove mit Vive-Tracker

Langfristig wohl genauso bedeutend ist aber der sogenannte Vive Tracker, ein Zubehörteil, das laut Breen Objekte mit der virtuellen Welt verbindet: Der Tracker könne etwa einen echten Baseball-Schläger mit der Spielwelt verbinden, sagt Breen, aber auch den Fuß des Spielers, wenn er den Tracker daran befestigt.

In Halle 17, der VR-Halle, sind die Vive-Tracker schon zu sehen - an zwei VR-Handschuhen namens Sense Glove und Manus VR Glove. Sie seien eine große Hilfe, hört man von den Entwicklern. Bevor es die kompakten Tracker gab, habe man Objekte nur eher umständlich in die VR-Welten einbauen können, etwa durch Vive-Controller, die man an sie anklebt.

VR Nerds VR-Spiel "Tower Tag"

Während es im Bereich Hardware also vorangeht, ist in Sachen Spiele auf der Cebit nicht viel Neues zu sehen. Eindruck macht immerhin ein VR-Multiplayer-Spiel namens "Tower Tag", bei dem die Spieler jeweils neben einer realen Plexiglas-Säule stehen, hinter der sie bei virtuellen Feuergefechten Deckung suchen können. Man biete das Actionspiel gerade VR-Spielhallen und Lasertag-Hallen an, erzählt Phillip Steinfatt von der Firma VR Nerds, die das Spiel entwickelt hat.

Geld verdienen mit VR bleibt schwierig

Steinfatt sieht die VR-Branche insgesamt auf gutem Kurs. Einerseits würden die Hersteller langsam merken, welche Inhalte sie für ihre Geräte brauchen, sagt er. Anderseits würden kleine Neuerungen wie die Vive Tracker helfen, "die Systeme zu perfektionieren".

VR Nerds Virtuelle Welt von "Tower Tag"

Nach wie vor grundsätzlich optimistisch, aber ein wenig vorsichtiger geworden ist dagegen Bob Vlemmix, der zum Team des Manus-VR-Handschuhs gehört. "2016 sagte jeder, dass dies das Jahr der VR wird", sagt er, 2017 sei das jetzt schon wieder so. Viel Geld würden im Bereich VR aber weiter nur die wenigsten Entwickler verdienen. Der Endkunden-Markt sei noch nicht groß genug, wohl vor allem wegen den Preisen der Headsets.

Bei seinem eigenen Produkt haben sich Vlemmix und seine Kollegen daher für einen anderen Weg als ursprünglich geplant entschieden: Der Manus VR Glove wird zunächst einmal nur an Business-Kunden verkauft, in diesem Bereich sei die Nachfrage hoch.

Ein weiteres Argument für den Kurswechsel könnte sein, dass Vlemmix' Firma so mehr Geld pro Exemplar verlangen kann: Ein Paar Handschuhe kostet auf der Manus-VR-Website derzeit Tausend Euro aufwärts - mehr als jedes VR-Headset.