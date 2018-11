Die CeBIT 2018 war die letzte ihrer Art. Wie zuerst die dpa und die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichteten, stellt die Deutsche Messe AG die Cebit ein. Die Mitarbeiter würden zur Zeit informiert, bestätigte ein Unternehmenssprecher der dpa.

Seit Jahren kämpften die Veranstalter mit einem Besucherrückgang, zuletzt kamen nur noch rund 120.000 Menschen zur Cebit. Zu ihren besten Zeiten waren es 850.000. Solange die Geschäfte der Aussteller gut liefen, konnte die Deutsche Messe als Ausrichter damit leben. Doch laut "HAZ" hätten große Aussteller zuletzt "wegen des deutlichen Fachbesucherrückgangs erheblich weniger investieren" wollen.

In einer Mitteilung der Messe wird es so ausgedrückt: "Angesichts rückläufiger Flächenbuchungen für die Cebit 2019 bereinigt die Deutsche Messe ihr Veranstaltungsportfolio. Die industrienahen Digitalthemen der Cebit werden in der Hannover Messe weitergeführt, für die übrigen Themenfelder der Cebit sollen inhaltlich spitze Fachveranstaltungen entwickelt werden, die sich gezielt an Entscheider ausgewählter Branchen richten".

Für die Deutsche Messe und ihre Anteilseigner, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover, ist die Cebit also nicht länger tragbar. Cebit-Chef Oliver Frese, der im Sommer noch von einer zufriedenstellenden Neuausrichtung als Tech-Festival gesprochen hatte, verlässt das Unternehmen zum Jahresende.