Start-ups auf der CES Wenn's wächst und wächst - vollautomatisch

Der unendlich große USB-Stick

Was bekommt man, wenn man die Idee des Kommunen-Lebens in die heutige Zeit überträgt? Das französische Start-up Seed-Up macht mit seinem Hackerhaus einen Vorschlag - und liefert gleich das passende Gadget mit.

In einem Haus in Paris arbeiten die Bewohner an eigenen Projekten oder Aufträgen aus der Industrie. Nach Feierabend wird gemeinsam gekocht, gemeinsam gefeiert, schließlich wohnt man auch zusammen in dem Haus. Seed Up präsentiert auf der Hightech-Messe CES in Las Vegas zudem einen unscheinbar wirkenden USB-Stick. Sie haben ihn nach dem Intel-Gründer Gordon Moore benannt und bezeichnen ihn selbstbewusst als "das letzte Speichersystem, das Sie kaufen werden". Seed Up verspricht "unbegrenzte Speicherkapazität".

Möglich werden soll das, indem der Moore-Stick Daten dynamisch in die Cloud auslagert. So soll man als Nutzer problemlos auch mehrere Terabyte Daten auf dem Stick unterbringen können. Nur sind die dann eben nicht wirklich auf den Stick, sondern teilweise im Netz gespeichert. Dabei würden sowohl die Übertragung als auch die Lagerung verschlüsselt, verspricht Seed-Up-Mitgründer Paul Poupet auf der CES.

So soll ein Nutzer mit dem Stick überall und jederzeit Zugriff auf seine Daten haben, sobald man ihn an einen PC oder ein Smartphone anschließt. Eine Softwareinstallation sei nicht nötig. Freilich brauchen Nutzer aber eine Internetverbindung, um die Daten aus der Cloud laden zu können - sonst lässt sich das Versprechen von Seed Up nicht einlösen.

Damit man den Stick beispielsweise auch im Flugzeug benutzen kann, soll er mit Hilfe maschinellen Lernens erkennen, auf welche Dateien Nutzer regelmäßig zugreifen und welche sie nur sehr selten brauchen. Alle regelmäßig genutzten Daten sollen für die Offline-Nutzung auf dem Stick gespeichert und nicht in die Cloud verfrachtet werden. Laut Toupet funktioniert das in 99 Prozent der Anwendungsfälle. Wer vor einer Reise schon sicher weiß, welche Daten er zum Arbeiten braucht, kann sie auch markieren und so sicherstellen, dass sie auf jeden Fall auch ohne Internetverbindung verfügbar sind. Im Abo soll der unendliche große Speicherstick fünf Euro pro Monat kosten.

Zehn irre Gadgets zum Durchklicken Der Duschwarner



Mit einem Hydrao genannten Duschkopf will die französische Firma Smart & Blue helfen, Wasser zu sparen. So lobenswert der Gedanke ist: Die Methode, nach der das funktionieren soll, hat wohl keine großen Erfolgsaussichten. In den Duschkopf eingebaut sind neben einem Durchflussmesser LED-Lampen, die beispielsweise rot aufleuchten können, wenn man beim Duschen eine vorgegebenen Menge Wasser verbraucht hat. Das Signal soll dazu animieren, weniger lang zu duschen. Gut: Der dafür nötige Strom wird durch das durchfließende Wasser erzeugt. Nicht gut: Wenn man davon genervt ist, vom Gerät zurechtgewiesen zu werden, kann man per App eine größere erlaubte Wassermenge einstellen. Fraglich, ob sich die 90 Euro Kaufpreis lohnen. Liebesbotschaften in der Box



Die Lovebox ist hochspezialisiert, aber mitnichten Hightech. Sie ist eher eine ebenso charmante wie versponnene Idee, die aus davon lebt, dass ihre Erfinder, Jean und Marie, Franzosen sind. Die Aufgabe der Box ist es, Liebesbotschaften zu empfangen. Und zwar nur von einer Person und nur, wenn sie aus der Lovebox-App heraus verschickt wurden. Ein Deckel schützt die Nachrichten vor fremden Blicken. Wer so etwas als Liebesbeweis ansieht, muss für den kleinen Kasten 95 Euro zahlen - oder für 180 Euro gleich zwei bestellen. Der smarte Gehstock



Mit dem Smartcane der französischen Firma Dring soll das Internet der Dinge jetzt auch bei Senioren ankommen. Auf den ersten Blick sieht das Gadget aus wie ein gewöhnlicher Gehstock, doch im Inneren steckt er voller Sensoren. Sogar ein GPS-Empfänger und ein GPS-Sender sind eingebaut. Mit der Zeit soll der Smartcane die Gewohnheiten seines Nutzers kennenlernen und bei Abweichungen von der Routine Alarm schlagen - also etwa, wenn sich jemand länger nicht bewegt hat oder wenn der Stock umfällt und nicht aufgehoben wird. Familienmitglieder oder Nachbarn bekommen dann eine Warnmeldung samt GPS-Koordinaten zugeschickt. Die smarte Bürste



In der Hair-Coach-Bürste von Withings stecken nicht nur Borsten, sondern auch etliche Sensoren und ein Mikrofon. Die sollen Daten sammeln, um den Zustand der Haare ihres Nutzers zu beurteilen: Sind die Haare zu fettig, zu trocken oder droht Spliss? Zehn Sekunden Bürsten reicht für eine Analyse aus. Die Daten werden per App ausgewertet, dem Anwender werden dann etwa Tipps zur Haarpflege gegeben. Ein 200 Euro teures Spielzeug. Die coole Kühlschrankkamera



Kühlschränke mit eingebauter Kamera zur Katalogisierung des Inhalts kann man durchaus kaufen. Nur sind solche Geräte meist sehr teuer. Mit der Fridgecam soll nun jedermann seinen Kühlschrank um Vernetzungsfunktionen nachrüsten können. Die Weitwinkelkamera fotografiert den Inhalt des Kühlschranks, eine App führt Buch darüber, was noch da ist und was bald verbraucht werden sollte. Sie soll auch passende Rezeptvorschläge machen können und an anstehende Einkäufe erinnern, wenn etwas knapp wird. Der Preis: rund 120 Euro. Das smarte Bett



Auch beim Schlafen soll moderne Technik künftig helfen. Das Sleep Number 360 Smart Bed hat etliche Funktionen, die den Komfort verbessern sollen. So wärmt das Bett den Fußbereich vor dem Schlafengehen vor und schaltet seine Heizung ab, sobald man liegt. Angeblich soll das beim Einschlafen helfen. Eine Schnarcherkennung verändert nachts den Anstellwinkel des Kopfteils, um das Schnarchen zu beenden. Und wenn man sich im Schlaf umdreht, passt es die Höhe seiner Matratze entsprechend der neuen Liegeposition an. Derzeit ist das Bett nur in den USA erhältlich, zu Preisen ab 1300 Dollar. Die Angler-Drohne



Die US-Firma Powervision zeigt auf der CES, dass Drohnen mitnichten Fluggeräte sein müssen. Die neue PowerRay-Drohne taucht bis zu 30 Meter tief ins Wasser ein und soll dem Angler mit Livebildern aus der Tiefe helfen, Fische aufzuspüren. Optional gibt es ein Sonargerät als Erweiterung. Wer mag, kann einen Fisch, der an der Angel hängt, mit der eingebauten 4K-Kamera beim Kampf beobachten oder den Tauchroboter gar per VR-Brille steuern. Der Preis steht noch nicht fest. Mit den Augen spielen



Acer hat zur CES einen neuen Monitor für Computerspieler vorgestellt, der das Spielen auf zweifache Weise verändern soll. Zum einen ist er mit 30 Zoll ziemlich groß und überdies gekrümmt. So soll man tiefer in Spiele eintauchen können. Vor allem aber ist in seinen Rahmen eine Augensteuerung integriert. In Spielen die diese Technik unterstützen, etwa "Watch Dogs 2", kann man damit Gegner oder Objekte anvisieren, einfach, indem man sie anschaut. Verfügbar ab März für 899 Euro. Schlauer Schatten



Auch vor Sonnenschirmen macht das Smart Home nicht halt. Der Shadecraft-Sonnenschirm etwa ist nicht nur Selbstversorger mit Solarstrom, sondern kann sich auch automatisch nach Sonnenstand und Windrichtung ausrichten. Außerdem hat er eine eingebaute Lampe, eine Webcam und Lautsprecher. Gesteuert wird er natürlich per App. Preis und Verfügbarkeit sind noch unklar. Der Katzenfutterautomat



Haustierhalter haben immer dann ein Problem, wenn sie etwas länger außer Haus sind. Wer kümmert sich währenddessen um die Tiere, wer füttert sie? Das französische Start-up Catspad hat dafür eine Lösung: den smarten Futterautomaten. Der soll Katzen genau nach Plan füttern und mit Wasser versorgen. Hat man mehrere Katzen im Haus, soll er diese dank NFC-Chips auch unterschiedlich füttern können - allerdings nur mit Trockenfutter. Vorbesteller zahlen 199 Euro, später kostet der Automat 299 Euro.

Der Kräutergarten im Schrank

Das estnische Start-up Natufia hat einen elektronisch gesteuerten Kräutergarten gebaut. Das Gerät sieht aus wie ein ungewöhnlich beleuchteter Weinkühler, im Inneren leuchten kräftige Pflanzenlampen. Denn statt Weine optimal zu lagern werden in diesem Schrank Kräuter und Salate gezüchtet. Voll elektronisch gesteuert, natürlich, mit einer App - und ganz ohne Erde.

Mit dem mehr als mannshohen Apparat komme man dem steigenden Bedürfnis nach biologischen Lebensmitteln und bewusster Ernährung nach, sagt Firmenmitgründer Gregory Lu auf der CES. Die Kräutergärtnerei funktioniert folgendermaßen: Zuerst muss man bei Natufia gekaufte Samentöpfchen in einem Anzuchtbehälter etwa eine Woche lang wachsen lassen, bis die erste Triebe zu sehen sind. Dann werden die Töpfchen, jedes so groß wie eine Kaffeekapsel, in Pflanzgefäße aus Keramik umgesetzt.

Von nun an geht alles automatisch: Die Pflanzen werden computergesteuert mit einem Mix aus Wasser und Dünger versorgt. Die Pflanzenlampen sorgen für das nötige Licht, eine Lüftungssystem dafür, dass Luftfeuchtigkeit und Temperatur passen. Bis zu vier Monate könne ein solches System ohne jede Einwirkung von außen arbeiten, so Lu.

Ein Standard-Küchen-Gadget wird der Natufia wohl dennoch nicht werden, schließlich liegt der Preis bei 12.000 Euro. Die Samenkapseln kosten je einen Euro pro Stück. Hauptabnehmer dieses Luxus-Gadgets seien bisher Restaurants, die Wert auf biologische Zutaten legten - und gut verdienende Öko-Enthusiasten. 30 Exemplare des Schranks Natufia seit dem Start 2016 schon verkauft.

Der KI-Kopfhörer

Einfach nur Kopfhörer bauen können viele Firmen. Gute Kopfhörerimmerhin noch einige. Aber einen Kopfhörer, der vollkommen unabhängig von anderen Geräten Musik spielt und auch noch einen virtuellen Assistenten eingebaut hat, gibt es bisher wohl nur von dem amerikanischen Start-up Vinci.

Die Technologie ist faszinierend: Der Vinci-Kopfhörer lässt sich fast vollkommen sprachgesteuert bedienen, hat 32 GB Speicher für Musik und kann sich per WLAN, Bluetooth und UMTS vernetzen, um auch Streaming-Musik direkt von Spotify abzuspielen. An einer Seite der Kopfhörer er mit einem Touchscreen bestückt. Darüber können Träger verschiedene Einstellungen vornehmen und zum Beispiel die Lautstärke per Wischgeste ändern.

Mit Hilfe von Amazons Sprachtechnologie Alexa kann man den Kopfhörer auch nutzen, um sich beispielsweise Routenanweisungen geben zu lassen, einen Tisch im Restaurant zu reservieren oder einfach nur die Wettervorhersage vorlesen zu lassen. Die künstliche Intelligenz (KI) des Systems soll unter anderem in der Lage sein, zur jeweiligen Situation passende Musik vorzuschlagen oder bei Verspätungen im öffentlichen Verkehr alternative Routen vorzuschlagen. Auch ein Pulsmesser ist eingebaut.

Beim kurzen Ausprobieren auf der CES war es aber vor allem der Klang, der uns begeisterte. Die Vinci klingen nicht unbedingt neutral, sondern eher bassbetont. Das tun sie aber ausgesprochen druckvoll und ohne muffig zu wirken.

Angesichts diese Funktionsvielfalt ist der Preis erstaunlich: 200 Dollar kostet die Standardversion, 300 die Pro-Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung und drahtloser Ladefunktion. Auf Indiegogo kann man die beiden Modelle derzeit allerdings noch viel günstiger, ab 129 Dollar, bestellen.