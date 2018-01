CES-Gadgets für Faule Mülleimer, öffne dich!

Laundroid



Was ist das? So etwas wie der Foldimate, nur ambitionierter. Der Laundroid ist ein rund zwei Meter hoher Schrank, in dessen Schublade man unten Ungebügeltes hineingibt, das dann später sauber gefaltet in einem der sechs Fächer landet. Diese Fächer können zum Beispiel einzelnen Familienmitgliedern oder Kleidungsarten zugeordnet werden; die Maschine soll dank künstlicher Intelligenz erkennen können, welches Kleidungsstück genau sie jeweils bearbeitet.



Was bringt das? Die Sachen werden automatisch gefaltet - und anders als beim FoldiMate muss man seine Klamotten nicht erst mühevoll einspannen, sondern darf sie achtlos in die Schublade werfen. Zum Schrank gehört noch eine App, die unter anderem auswerten soll, wie oft welches Teil schon gebügelt wurde. Das liefert atemberaubende Erkenntnisse wie "Dieser grüne Pullover wurde zum ersten Mal getragen".



Wo ist der Haken? Der Schrank ist noch in Entwicklung, ihn bekommt man frühestens 2019. Für 16.000 Dollar. Und, kein Scherz: Das Falten eines T-Shirts dauert aktuell zehn bis 15 Minuten, eine ganze Ladung Wäsche verschlingt vier bis fünf Stunden lang Strom. Die Maschine könne aber ruhig im Schlafzimmer stehen, versprechen die Macher, sie sei gar nicht laut.



Noch was? Die App zum Schrank soll neue Klamotten passend zu den bisherigen empfehlen. Und die Macher wollen irgendwann auch noch eine Waschmaschine und einen Trockner in das Gerät integrieren. Und, und, und. Vielleicht sollte die künstliche Intelligenz erst einmal das YouTube-Video "T-Shirt-Falten in zwei Sekunden" schauen?