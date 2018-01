Kurios bis protzig Das sind die ersten Tech-Neuheiten von der CES

Das Smart Home ohne Smartphone kontrollieren



Bosch stellt dieses Jahr das Thema Smart Cities in den Mittelpunkt seiner CES-Präsenz. Zu den Städten der Zukunft, die das Unternehmen unter anderem mit Sensoren ausrüsten will, zählen für Bosch aber auch Smart Homes, also vernetzte Häuser und Wohnungen.



Für diesen Markt hat der Konzern eine neue Smart-Home-Fernbedienung mit dem Namen Twist angekündigt. Sie soll im zweiten Quartal für 150 Euro auf den Markt kommen und das Bedienen der eigenen Heimtechnik bequemer machen, wenn gerade kein Smartphone samt Bosch-Smart-Home-App in der Nähe ist. Per Magnet-Halterung kann die Fernbedienung auch an der Wand befestigt werden. Bedient wird der Twist wahlweise mit seinen vier Tasten oder per Drehbewegung.