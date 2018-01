Viele Menschen nutzen Powerbanks oder Extra-Akkus für ihr Smartphone. Solche Dinge zum Beispiel im Rucksack mit sich rumzutragen, nervt aber schnell, zumal größere Powerbanks meistens gar nicht so leicht sind. Schlau mutet daher eine Geschäftsidee der Firma GoWearTech an: Sie hat einen Gürtel mit per Mini-USB aufladbarem Akku auf den Markt gebracht, an dem Träger ein Handy nachtanken können, das vielleicht ohnehin gleich nebenan in der Hosentasche steckt. Das hier zu sehende Modell des sogenannten Battery Belt bietet für 229 Dollar eine Akku-Kapazität von 7500 mAh, was je nach Handy für drei bis fünf Ladungen reichen soll.