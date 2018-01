Samsung-TV mit künstlicher Intelligenz Dieser Riesenfernseher besteht aus vielen kleinen Kacheln

Samsungs neuer Superfernseher ist riesig. 146 Zoll, umgerechnet 3,7 Meter, misst der gigantische TV in der Diagonale. Von dieser Dimension dürfte sich auch der Name des Geräts ableiten: "The Wall", also "Die Wand" oder "Die Mauer", hat der Hersteller aus Südkorea das Modell genannt. So wie eine Mauer ist der Bildschirm zudem aus vielen kleinen rechteckigen Modulen zusammengesetzt.

Genau diese Module sind es auch, die den neuen TV zu etwas Besonderem machen. Zum einen gilt das für die Produktion: Die kleinen Module dürften leichter herzustellen sein als große, einteilige Bildschirme. Deren Produktion ist technisch sehr aufwendig.

Samsungs neue Fernseher So demonstriert TV-Hersteller Samsung auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas den Unterschied zwischen herkömmlichen LEDs und Micro-LEDS: Hier sind die LEDs zu sehen, wie sie bisher verwendet werden. Das nächste Bild verdeutlicht, wie anders die Oberfläche mit den neuen Micro-LEDs aussieht. Diese Kachel ist aus den neuen Micro-LEDs aufgebaut. Auf den ersten Blick ist das deutlich feinere Muster zu erkennen. So sieht ein TV mit Micro-LEDs dann in der Realität aus. Das erste Modell, "The Wall", hat eine Diagonale von 146 Zoll. Künftig sollen mit der Modultechnik aber auch andere Bildschirmformen möglich werden. Samsung zeigt sein Herz für Spieler. Neue TV-Modelle sollen eine angeschlossene Spielkonsole automatisch erkennen und in einen speziellen Spielmodus umschalten. Um die Fähigkeiten der neue Bildaufbereitung durch künstliche Intelligenz (KI) zu zeigen, wurde der neue 8K-TV mit einem älteren Modell verglichen. Der Unterschied in der PR-Demonstration war deutlich: Das neue Gerät ist schärfer, kontrastreicher und heller als das alte. Allerdings wurden auch speziell für diesen Vorführungszweck optimierte Videos vorgeführt und ein drei Jahre altes Modell zum Vergleich herangezogen. Fair war das nicht. Mit vielen Vergleichsbildern wurde demonstriert, um wie viel besser die Bildaufbereitung per KI ist. Wie die KI im konkret funktionieren soll, konnte aber niemand schlüssig erklären. Mit Bixby soll bei Samsung nun auch ein digitaler Assistent auf dem Fernseher arbeiten. Amazons Alexa und Googles Assitant erteilte der Konzern eine Absage. Nebenbei wurde auch dieses Gerät gezeigt: ein extrem breiter, gebogener Bildschirm, speziell für Computerspieler. Gegen Ende der Präsentation wurde darauf auch heftig gezockt. Mit diesem digitalen Flipboard will Samsung künftig auch in Klassenzimmern und Konferenzräumen präsent sein.

Zum anderen ermöglichen diese Module es, im Grunde beliebige Bildschirmgrößen herzustellen. Denkbar sei es auch, dass TV-Händler aus solchen Modulen künftig Fernseher nach Kundenwunsch zusammenstellen. Dabei könnte man nicht nur die Größe, sondern auch die Form bestimmen. Etwas breiter oder höher als üblich, beispielsweise. So ließe sich nahezu jede Wand in jeder Wohnung zur Bildschirmwand machen.

Nach OLED und QLED kommt Micro-LED

Möglich wird das Modulsystem auch, weil Samsung beim "The Wall" auf eine vollkommen neue Technik setzt. Micro-LED nennen die Koreaner sie. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Miniaturversion von Stadionbildschirmen. Jedes Pixel wird von einer eigenen Mini-LED dargestellt. Weil diese LEDs selbst leuchten, ist keine Hintergrundbeleuchtung mehr nötig. Anders als herkömmliche LCD- oder LED-TVs können Micro-LED-TVs deshalb auch ein richtiges Schwarz darstellen.

Das Prinzip erinnert an die OLED-Technik, mit der Samsung-Konkurrenten wie LG, Sony und Philips erfolgreich sind und Fernseher bauen, die enorm hohe Kontrastwerte und tiefes Schwarz liefern. Samsung hatte sich diesem Trend verschlossen, versucht, mit immer weiter verbesserter LED-Technik an die OLED-Qualität heranzukommen. Zuletzt mit einer QLED genannten Technologie.

Viel haben Konzernvertreter zu Micro-LED bisher aber nicht verraten. Genaue Angaben zum Kontrastverhältnis und Helligkeit wurden nicht gemacht. Der "The Wall", den Samsung auf der CES ausstellt, macht freilich einen sehr guten Eindruck, ist enorm hell und kontrastreich. Wann er auf den Markt kommen soll - und zu welchem Preis - wurde leider nicht verraten.

8K kommt

Solche Details fehlten auch für die übrigen Geräte, die der Konzern auf einer Veranstaltung zwei Tage vor Messebeginn in Las Vegas zeigte. Offensichtlich ging es hier nur darum, die Technologien zu demonstrieren, die in den neuen Fernsehern stecken sollen. Dabei wurde vor allem künstlicher Intelligenz (KI) viel Raum eingeräumt.

Die soll dafür sorgen, das auch Filme geringer Qualität auf den neuen Fernsehern gut aussehen. Gezeigt wurde beispielsweise ein neuer 8K-Fernseher mit QLED-Technik, der ohne die neuen Funktionen wohl kaum zu etwas nütze wäre. Immerhin hat ein 8K-TV viermal mehr Pixel als ein 4K- oder UHD-TV, entsprechendes Videomaterial wird auf absehbare Zeit aber kaum zu bekommen sein.

Was kann die KI wirklich?

Die KI soll deshalb niedriger aufgelöste Filme künstlich auf die hohe Pixelzahl des neuen Fernsehers hochrechnen. Wie sie das macht und inwiefern sich diese KI von einem einfachen Bildbearbeitungs-Algorithmus unterscheidet, konnte bei Samsung leider niemand erklären. Dass dafür ein Hochleistungsprozessor im Gerät stecken muss, ist aber klar. Schließlich werden die TV-Bilder Bild für Bild nahezu in Echtzeit analysiert und bearbeitet.

Bei den Vorführungen in Las Vegas waren die Ergebnisse beeindruckend. Sogar Videos in SD-Auflösung sahen auf dem neuen Bildschirm scharf und klar aus. Inwieweit das auch in der Praxis funktioniert, bleibt abzuwarten.

Auch die beste KI wird einem verwaschenen Film von Videokassette keine Informationen mehr hinzufügen können, die von der alten Videotechnik gar nicht erst aufgezeichnet worden sind.

Bixby lernt fernsehen, aber nicht Deutsch

Nicht nur beim Bild, auch bei der Bedienung des Fernsehers soll Samsung künftig KI helfen. Doch statt sich, wie die Konkurrenz, auf Amazon Alexa und Google Assistant zu verlassen, setzt Samsung auf seinen digitalen Assistenten Bixby. Der wurde zuerst für Samsungs Smartphones entwickelt und ermöglicht unter anderem eine Interaktion per Sprache.

Deutsch kann Bixby allerdings noch nicht. Samsung-Mitarbeiter machten keine Hoffnung, dass noch 2018 eine deutsche Version von Bixby für die TV-Geräte erscheinen wird. Korea und die USA haben als Markt Vorrang. Das gilt auch für den neuen 8K-Fernseher, der im Sommer zuerst in jenen beiden Ländern eingeführt wird. Nach Europa soll er erst später kommen.