Übersetzungen hin und her zwischen 80 Sprachen verspricht Travis, ein 199-Dollar-Gadget mit auffallend kleiner Displayschrift aus den Niederlanden. Überzeugen konnte das Gerät bei einer kurzen Vorführung aber nicht. So musste die Sprachkombination vor dem Reinsprechen erst händisch eingestellt werden und der erste Testsatz "Can you tell me where the train Station is?" wurde schwach ins Deutsche transferiert: "Können Sie mir wo ist der Bahnhof ist sagen?", tönte es aus dem Gerät. Ein Mitarbeiter erklärte uns, dass seine Firma für solch holprige Formulierungen nichts könne: Die Übersetzungen frage die App bei Webdiensten Dritter wie dem Google-Übersetzer ab.