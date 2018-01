Parfüm-Automat ausprobiert Meinen Duft habe ich per App gemacht

An dem kleinen Messestand, den Abdullah Bahabri auf der CES in Las Vegas aufgebaut hat, drängen sich Hunderte Besucher vorbei. Nur selten bleibt jemand spontan stehen. Zu unscheinbar ist das kleine Maschinchen, das auf seinem Tresen steht. Es blinkt nicht, macht keine Geräusche und keine Musik.

Aufmerksamkeit bekommt Bahabri nur, wenn er mit seinen kleinen Papierstreifen wedelt. Dann nämlich strömen für einen kurzen Augenblick feine Düfte durch den Gang, einige Sekunde lang, bevor es wieder riecht, wie es auf einer überlaufenen Messe eben riecht.

An seinem Stand, der nicht größer ist als eine Flohmarktparzelle, führt Bahabri vor, wie man sich sein eigenes Parfüm mischen kann. Nicht etwa mit vielen kleinen Fläschchen und Pipetten, sondern mit einer unauffälligen Maschine, gesteuert per App, vernetzt übers Internet.

Die Idee hinter dem Gerät, das den Namen Nota Nota trägt: Besitzer der Maschine sollen sich eigene Düfte kreieren können, jeden Tag neu, jeden Tag anders, ganz, wonach ihnen gerade ist.

Vom 3D-Druck zum Duftmixer

Europäern mag das merkwürdig erscheinen. Hier sei es nicht üblich, sich regelmäßig zu parfümieren, erklärt Bahabri, gerade Männer würden eher selten zur Duftflasche greifen. In den Golfstaaten sei das ganz anders. In Saudi-Arabien etwa würde man mindestens zweimal täglich einen Duft auflegen, Männer und Frauen gleichermaßen.

Deshalb bietet er seine Maschine zunächst auch nur in seinem Heimatland an. Nach Europa, in die USA und Asien wolle er erst später expandieren, sagt Bahabri, vielleicht aber noch in diesem Jahr.

Die Idee zu seinem Projekt kam Bahabri eher zufällig. Eigentlich hatte er sich auf einen Trend der vergangenen Jahre stürzen wollen. Sein Plan war, irgendetwas mit 3D-Druck anzufangen. Doch dann lernte er in Riad einen italienischen Parfümeur kennen, mit dem er sich ausführlich über die Kunst der Düfte unterhielt. Das brachte ihn auf die Idee, die Technik des 3D-Drucks mit der der Parfümherstellung zu verbinden. Bis aus diesem Gedanke die Duftmaschine wurde, dauerte es freilich noch.

Im Duftnetzwerk ist es noch einsam

Das Prinzip der Nota Nota ist im Grunde einfach: In der Maschine stecken zwölf Kartuschen mit Grundsubstanzen, die Düfte wie Bergamotte, Sandelholz, Vanille oder das arabische Oudh enthalten. Die Behälter sind luftdicht verschlossen. Zum einen, damit nichts verloren geht, zum anderen, damit die Bude nicht wie eine Parfümerie riecht. Schließlich ist die Duftmaschine für Zuhause gedacht.

Nachdem er mir kurz die Apparatur erklärt hat, legt mir Bahabri sein iPhone in die Hand. Auf dem Smartphone läuft die Nota-Nota-App, die quasi als Fernbedienung für die Duftmischmaschine dient. Mit wenigen Klicks stelle ich meinen Wunschduft zusammen. Ohne Bahabris Hilfe wäre ich freilich aufgeschmissen. Schließlich habe ich keine Ahnung, wie man Düfte zusammenstellt, wie die Essenzen zusammenwirken.

Parfüm-Automat ausprobiert Nota Nota-Gründer Abdullah Bahabri: Mit seiner Maschine will er ein "YouTube der Düfte" erschaffen, sagt er. Die Zutaten für den eigenen Duft: In der Mitte steht die Mischmaschine. Rechts sieht man Duftkonzentrate, links ein Smartphone mit der App, zur Steuerung des Ganzen. Insgesamt stehen zwölf Grunddüfte zur Wahl, aus denen man sich seine persönlichen Duft zusammenstellen kann. Die Duftkartuschen, Tolas genannt, enthalten jeweils 15 Milliliter des jeweiligen Duftes. Pro Kartusche verlangt der Hersteller umgerechnet zwölf Euro. In solche kleinen Fläschchen wird das fertige Parfum abgefüllt. Maximal fünf Milliliter passen in die Gefäße, mehr kann die Maschine nicht in einem Arbeitsgang produzieren. Beim Kauf der Noto Nota werden 100 Parfumflaschen mitgeliefert, Nachschub kostet im Zehnerpack umgerechnet 13 Euro. Die App zur Maschine ist Dreh- und Angelpunkt des Systems. Sie soll helfen, eine Art soziales Duftnetzwerk aufzubauen, über das Duftmixturen getauscht werden. Die Mischung wird in der App quasi tröpfchenweise zusammengestellt: Sieben Tröpfchen hiervon, drei Tropfen davon - und dann noch etwas Sandelholzduft. Ist das Rezept komplett, kann man es mit einen winzigen Probe mit nur wenigen Tropfen testen und verfeinern. Erst wenn man zufrieden ist, geht die eigentliche Produktion los. Nachdem die Noto Nota ein paar Minuten gesurrt hat, nimmt man ein solches Fläschchen mit fünf Millilitern seines Wunschdufts in Empfang.

Ohnehin muss man sich bei der Nota Nota von der romantischen Vorstellung verabschieden, die Düfte würden aufwendig, wie etwa im Bestseller "Das Parfüm" beschrieben, aus Rosenblüten oder Bergamottefrüchten extrahiert. Spuren natürlicher Duftöle finden sich in den Duftgrundstoffen zwar schon. In erster Linie hat der Parfümeur der jungen arabischen Firma jedoch synthetische Duftstoffe verwendet. Das sei nötig, um dauerhaft gleichbleibende Duftmixturen zu ermöglichen, heißt es.

Nur die eigenen Rezepturen

Diese nämlich können, zumindest theoretisch, über die App zwischen Nota-Nota-Nutzern getauscht werden. So könnte man Freunden ein Duftrezept schicken oder einen besonders gelungenen Duft, der vielen Nutzern gefällt, selbst ausprobieren. Noch ist das aber reine Fiktion, schließlich gibt es noch keine Nutzer, die mit den Maschinen arbeiten. Die Erstauslieferung der Nota Nota war zwar für Dezember 2017 versprochen, geklappt hat das aber nicht. Und so finde ich auf dem Handy des Gründers nur dessen eigenen Rezepturen.

50 Gadgets von der CES 2018 Los geht unsere Neuheiten-Rückschau auf die CES 2018 mit dem Swift 7 von Acer. Den ersten Satz der zugehörigen Pressemitteilung zum Swift 7 muss man genießen: "Acer hat auf der CES erneut das dünnste Notebook der Welt vorgestellt." Das wichtigste Wort ist hier "erneut". Denn tatsächlich wurde dieses Modell schon auf der CES 2017 gezeigt. Da es aber kein Konkurrent geschafft hat, ein Notebook vorzustellen, dass dünner als die 8,98 Millimeter des Swift 7 ist, hat Acer eben einfach noch mal das dünnste Notebook präsentiert, auf der CES 2018.



Im Inneren hat sich aber einiges getan: Aktuelle Intel-Prozessoren sorgen für mehr Leistung, ein LTE-Modul für Internetverbindungen, auch wenn gerade kein WLAN erreichbar ist. Die Tastatur ist jetzt beleuchtet, was in abgedunkelten Umgebungen sehr praktisch ist. Acer verspricht zehn Stunden Akkulaufzeit, will das Swift 7 ab Ende März ausliefern. Den Preis hat der Hersteller aber noch nicht verraten. Ein Fernseher wie eine Wand: Jahrelang hat Samsung sich der OLED-Technik verschlossen, die TV-Experten wegen ihrer hervorragenden Bildqualität oft loben. Immer wieder konnte man den Eindruck bekommen, dass nicht alle in der Firma mit dieser Entscheidung glücklich waren. Zuletzt, als der Konzern auf der CES 2017 seine QLED-Technik vorstellte. Die soll LED-Fernsehern zu einem ähnlich kontrastreichen Bild verhelfen wie OLED - und nebenbei ist das Kürzel QLED leicht mit OLED zu verwechseln.



Jetzt haben die Koreaner eine neue Anti-OLED-Technik vorgestellt: Micro-LED, umgesetzt im extrem großformatigen Gerät "The Wall". Deren Funktionsprinzip erinnert in vielerlei Hinsicht an OLED, ist dann aber doch ganz anders. Mehr dazu können Sie hier nachlesen. So demonstrierte Samsung auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas den Unterschied zwischen herkömmlichen LEDs und Micro-LEDS: Hier sind die LEDs zu sehen, wie sie bisher verwendet werden. Das nächste Bild verdeutlicht, wie anders die Oberfläche mit den neuen Micro-LEDs aussieht. Diese Kachel ist aus den neuen Micro-LEDs aufgebaut. Auf den ersten Blick ist das deutlich feinere Muster zu erkennen. Auf der Pressekonferenz von Nvidia ging es dieses Jahr vor allem um Technik für selbstfahrende Autos. Doch auch für Gamer hatte die Firma aus Kalifornien zwei interessante Ankündigungen: So bringt der vor allem für seine Grafikkarten bekannte Hersteller seinen Spiele-Streaming-Service GeForce Now als kostenlose Beta-Version auf Windows-PC. Bisher war der Dienst Besitzern von Macs oder Nvidias Shield-Streaminggeräten vorbehalten.



An neuer Hardware bietet das Unternehmen zudem eine Serie von PC-Gaming-Bildschirmen, unter dem Stichwort "Big Format Gaming Displays", kurz BFGD. Die Riesenmonitore, die Acer, Asus und HP entwickeln, bieten ein 65 Zoll großes 4K-120-Hz-Display samt HDR und niedrigen Latenzzeiten und sind auch fürs Streaming ausgelegt. Erhältlich sein sollen die Gamer-Bildschirme ab Sommer, die Preise sind noch unbekannt. Gesichts- und Gestenerkennung, Alexa-Sprachsteuerung sowie Touch-Funktionen - und als Krönung auch noch ein Riesendisplay von 125 mal 25 Zentimetern: Was die chinesische Future Mobility Corporation mit dem Byton vorstellte, könnte wegen solcher Daten auch als Riesen-Smartphone durchgehen.



Die Feature-Liste gehört jedoch zu einem Elektro-SUV, der 2019 auf den Markt kommen soll. Byton inszeniert das Fahrzeug als "digitale Lounge", in der man seine Zeit selbst im Stau produktiver oder auch entspannter als in anderen Autos verbringen können soll. Außerdem soll der Wagen den Gesundheitszustand des Fahrers auswerten, mit Daten etwa zum Gewicht oder zum Blutdruck. Fällig werden für diese Erfahrung 45.000 Dollar oder mehr. Der Akku des Standardmodells soll Fahrten von bis zu 400 Kilometern ermöglichen. Wer lieber Fahrrad als Auto fährt, für den ist diese Neuheiten interessant: Mit dem Electron Wheel 2.0 soll sich fast jedes Fahrrad binnen 30 Sekunden zum E-Bike umrüsten lassen. Möglich wird das, weil man schlicht das komplette Vorderrad gegen eines mit Elektromotor austauscht. Kabel müssen nicht verlegt werden. Das Prinzip ähnelt dem des Copenhagen Wheel, das allerdings ins Hinterrad montiert wird und mit 1750 Euro deutlich teurer ist. Mit 800 Dollar, knapp 700 Euro, ist das Electron da schon bezahlbarer.



Die Reichweite wird mit 80 Kilometern angegeben, die Höchstgeschwindigkeit beträgt in Europa 25 Stundenkilometer. Ausprobieren konnte man es auf der CES bisher zwar nicht, aber es ist zu erwarten, dass das 8,4 Kilogramm schwere Rad ein Fahrrad ziemlich kopflastig macht. Das eigene Rad zum Smart-Bike umrüsten können, soll man mit dem Wink Bar von Velco. Der Hightech-Lenker ist mit denselben Sensoren bestückt, die auch in Smartphones stecken. So kann er etwa als Alarmanlage dienen, wenn die Sensoren nach dem Abstellen ungewöhnliche Erschütterungen registrieren. Ein Dieb soll dann mit einem 91 Dezibel lauten Alarmton verscheucht werden. Klappt das nicht, kann man ihn per GPS-Ortung verfolgen.



Derselbe GPS-Empfänger hilft auch bei der Navigation. Statt einer normalen Routenansicht werden Richtungsanweisungen mit zwei LED-Leuchten am Lenker gegeben. Wenn es dunkel wird schalten sich automatisch die zwei LED-Lampen als Frontlichter ein. Trotz der vielen Funktionen verspricht der Hersteller bis zu drei Wochen Akkulaufzeit. Und wer einen Nabendynamo hat, kann die Technik beim Treten automatisch aufladen lassen. Rund 280 Euro soll der smarte Lenker kosten. Unter dem Namen DeX bietet Samsung schon länger eine Docking-Station, über die sich ein Monitor, eine Tastatur und eine Maus an das Galaxy S8, S8+ und Note8 anschließen lassen. Dann lässt sich damit ähnlich wie mit einem PC arbeiten. Das Start-up Miraxess aus Frankreich hat sich einer ähnlichen Idee verschrieben: Es bietet eine Art Laptop ohne Laptop-Fähigkeiten an, an das eine Handvoll Smartphones wie das S8 oder das Huawei Mate 10 angeschlossen werden können.



Ist das Handy per USB-C verbunden, erscheinen auf dem Bildschirm des sogenannten Mirabook dann seine Inhalte. "Das Gerät hat keinen Prozessor, keine Grafikkarte", sagt einer der Macher, "nur einen großen Akku. Aber es kann dein Smartphone nebenher noch laden." Das alles klingt sinnvoll, falls man etwa einen längeren Text schreiben muss und dies nicht auf dem Smartphone tun will. Bedenken sollte man allerdings das Gewicht: Man trägt 1,3 Kilo zusätzlich mit sich herum. Vorbestellen lässt sich das Gadget mit bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit für rund 250 Dollar, ausgeliefert werden soll es im Mai. Bosch stellte dieses Jahr das Thema Smart Cities in den Mittelpunkt seiner CES-Präsenz. Zu den Städten der Zukunft, die das Unternehmen unter anderem mit Sensoren ausrüsten will, zählen für Bosch aber auch Smart Homes, also vernetzte Häuser und Wohnungen.



Für diesen Markt hat der Konzern eine neue Smart-Home-Fernbedienung mit dem Namen Twist angekündigt. Sie soll im zweiten Quartal für 150 Euro auf den Markt kommen und das Bedienen der eigenen Heimtechnik bequemer machen, wenn gerade kein Smartphone samt Bosch-Smart-Home-App in der Nähe ist. Per Magnet-Halterung kann die Fernbedienung auch an der Wand befestigt werden. Bedient wird der Twist wahlweise mit seinen vier Tasten oder per Drehbewegung. Vor allem nach Geburten haben viele Frauen Probleme mit der Beckenbodenmuskulatur, die unter anderem zu Kontinenzproblemen führen können. Normalerweise versucht man, dem mit Gymnastik oder Yoga entgegenzuwirken. Oft würden Frauen die Übungen aber zu unregelmäßig oder nicht lange genug machen und deshalb zu unbefriedigenden Ergebnissen kommen, behauptet der französische Hersteller Bewell. Dessen "MyPerentis" soll solche Probleme beheben.



Mit elektrischen Impulsen regt das Gerät die Beckenbodenmuskulatur zu Kontraktionen an, zwingt sie quasi zum Training. Per App soll man dabei nicht nur die Art der Übungen vorgeben, sondern auch den Trainingserfolg verfolgen können. Mit 300 Euro leider kein günstiges Gerät. Neben viel Technikspielzeug haben auf der CES auch Gadgets für Eltern ihren Platz. So präsentiert zum Beispiel die US-Firma Freemie ihre Brustpumpen für Mütter. Die Muttermilch wird in ihren Systemen direkt in Brustaufsätzen namens "Collection Cups" gesammelt, die jeweils rund 0,23 Liter fassen und sich auch mit Pumpen einiger anderer Hersteller kombinieren lassen.



Im Unterschied zu anderen Pumpen-Systemen hätten Nutzerinnen der Collection Cups die Hände frei, heißt es von Freemie. Außerdem könne man die Cups auch nutzen, während man voll angezogen ist. Auf ihrer Website wirbt die Firma mit dem Spruch: "Pumpe ab, während du arbeitest, Freunde besuchst oder das Abendessen vorbereitest - sogar, während du dein Baby hältst." Zwei Collection Cups kosten in den USA 60 Dollar, auf der CES neu vorgestellt wurde eine Pumpe namens Freemie Liberty, die einen Schlaf-Timer integriert hat. Tiefgehende Erkenntnisse über die eigene Haut verspricht derweil ein neues Gesundheits-Gadget namens Skin360 von Neutrogena, das mit einer App kombiniert wird. Der Scanner wird an ein iPhone angeschlossen, dann scannt man damit sein Gesicht. So soll sich - das Beispiel fiel bei einer Vorstellung des Geräts - unter anderem herausfinden lassen, ob die eigene Haut auf einem Selfie nur wegen des Lichts seltsam aussah.



In den USA kostet das Gadget 50 Dollar, auf den Markt kommen soll es im Sommer. Die zugehörige App liefert unter anderem eine Gesamtbewertung für das Hautbild, aus der sich dann zum Beispiel Kaufempfehlungen für Pflegeprodukte ableiten können. Im Scanner stecken laut dem Hersteller 12 leistungsstarke LED-Leuchten, eine 30-fache Vergrößerungslinse und "hochpräzise Sensoren". Als Zielgruppe für sein neues Wearable SmartSleep hat Philips Menschen ausgemacht, die regelmäßig weniger als sieben Stunden schlafen. Das Stirnband erzeugt während des Schlafs bestimmte Töne, die helfen sollen, Tiefschlafphasen zu aktivieren. Eine Begleit-App soll zudem Einblick in die eigenen Schlafgewohnheiten geben. Das Band kostet in den USA zunächst 400 Dollar, ein Deutschland-Preis ist noch nicht bekannt.



Ein erster Nachteil von SmartSleep ist leider schon abzusehen: Die Sensoren im Band müssen alle drei Tage ausgetauscht werden. Für 90 Tage reicht der Vorrat aus dem Start-Paket, danach müssen Sensoren nachgekauft werden. Immerhin bekommen zumindest US-Kunden von Philips die Chance, das Band binnen 30 Tagen bei voller Erstattung des Kaufpreises wieder zurückzugeben. Tatsächlich in Unterhose auf einem CES-Vorschau-Event unterwegs waren die Macher von Spartan. Diese Boxershorts, "designt in Paris", sollen den Träger beziehungsweise dessen Unterleib vor "über 99 Prozent der Strahlung von Mobiltelefonen und WLAN-Netzwerken" schützen - zu einem stolzen Preis von 42 Euro pro Stück.



"Bei Spartan wollen wir nicht aufhören, Technologie zu benutzen oder unsere Gewohnheiten ändern, um sicher zu sein", erklärt ein Werbeflyer die Idee. Deshalb habe man eine solche Unterhose entwickelt, die zu 35 Prozent aus Silberfäden besteht. Dass sich das Produkt vor allem für Männer richtet, macht die Spartan-Website klar, dort ist von "High-Tech-Boxershorts zum Schutz deiner Eier" die Rede. Eine ungewohnte Art von Bildschirmteilung will MirraViz populär machen. Ein großes Display wird hier von zwei Projektoren gleichzeitig bespielt. Der Clou bei der Vorführung im Vorfeld der CES: Blickte man von links auf die Leinwand, bekam man anderen Inhalte zu sehen, als wenn man zwei Meter weiter rechts stand. Die Entwickler hoffen, dass ihre Idee zum Beispiel in Haushalten auf Interesse stößt, die nur eine Wand für Projektionen nutzen können.



Wer mehr als einen Inhalt sehen will (übrigens jeweils in HD), muss dafür aber auch zahlen: Ein Set aus einem 94 Zoll großen "MultiView Screen" und zwei Projektoren kostet auf der Firmenwebsite derzeit 2000 Dollar. Und: Wenn eine Großfamilie zum Beispiel vier Dinge gleichzeitig sehen will, muss sie auch erst einmal Platz für vier Projektoren hinter ihrer Couch haben. Das Fahren mit Rollern oder Motorrädern sicherer machen soll dieser Helm von Skully Technologies, der auf der Rückseite eine 180-Grad-Kamera eingebaut hat. Ihre Aufnahme wird ins Sichtfeld des Trägers eingeblendet - was hinter ihm passiert, hat dieser also immer im Blick. Per Bluetooth lässt sich der Helm zudem mit einem Smartphone koppeln, dank eingebauter Audio-Technik kann man dann zum Beispiel freihändig über das Handy telefonieren.



Voll geladen, soll sich der High-Tech-Helm rund vier bis fünf Stunden samt Sonderfunktionen nutzen lassen, danach wird er zum Standardhelm. Die ersten Modelle des Skully Fenix AR sollen im Sommer ausgeliefert werden. Diese Botschaft ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn Fans des Projekts wurden schon einmal enttäuscht: Ein Vorläufer des Helms, seinerzeit per Crowdfunding finanziert, hätte bereits 2016 auf den Markt kommen sollen. Der FoldiMate ist ein Falt-Automat von der Größe einer Waschmaschine, der zum Beispiel Hemden, Handtücher oder Hosen fachmännisch zusammenlegt. Oben wird die Wäsche händisch in das Gerät eingespannt, zwei bis vier Minuten später kommt unten die Ladung gefaltet wieder heraus. Wer den Automaten nutzt kann sich einreden und auf Nerd-Partys herumerzählen, dass er seine Wäsche endlich nicht mehr selbst falten muss, sondern diese Arbeit einer Maschine überlässt.



Der Haken ist, dass der nicht gerade kleine Automat erst 2019, auf der CES war nur ein nicht wirklich funktionsfähiger Prototyp zu sehen. Kosten soll das echte Gerät später 980 Dollar. Heißt: Es dauert, bis sich die Investition rentiert, zumal man beim Einspannen der Wäsche letztlich doch wieder selbst Hand anlegt, nur einen Tick weniger als zuvor. Gerüchteweise - aber sowas will hier auf der Techspielzeug-Messe niemand hören - gibt es online übrigens Falttricks, mit denen man eine Handvoll T-Shirts per Hand locker in deutlich weniger als vier Minuten falten kann. So ähnlich wie FoldiMate soll der Laundroid funktionieren, ein rund zwei Meter hoher Schrank, in dessen Schublade man unten Ungebügeltes hineingibt, das dann später in einem der sechs Fächer landet. Die Sachen werden automatisch gefaltet - und anders als beim FoldiMate muss man seine Klamotten nicht erst mühevoll einspannen, sondern darf sie achtlos in die Schublade werfen. Zum Schrank gehört noch eine App, die unter anderem auswerten soll, wie oft welches Teil schon gebügelt wurde. Das liefert atemberaubende Erkenntnisse wie "Dieser grüne Pullover wurde zum ersten Mal getragen".



Derzeit ist der Schrank noch in Entwicklung, ihn bekommt man frühestens 2019. Für 16.000 Dollar. Und, kein Scherz: Das Falten eines T-Shirts dauert aktuell zehn bis 15 Minuten, eine ganze Ladung Wäsche verschlingt vier bis fünf Stunden lang Strom. Auf der Pressekonferenz von LG ging es dieses Jahr vor allem um künstliche Intelligenz und darum, wie man damit seine Haushaltsgeräte besser steuern können soll. Dreh- und Angelpunkt war dabei Cloi, eine Art Smartspeaker, der wie ein Roboter aussieht. Cloi soll die Sprachkommandos der Hausbewohner interpretieren und an Kühlschrank, Waschmaschine und so weiter weitergeben.



Das hört sich gut an und Cloi ist auch ausgesprochen niedlich. Auf der Bühne aber war das Gerät bockig. Bei zwei von drei Vorführungen blieb es einfach stumm stehen, gab keinen Mucks von sich. Dem Publikum hat es trotzdem gefallen. Nur nicht aus den Gründen, die sich LG gewünscht hatte. Für mäßig engagierte oder viel reisende Haustierbesitzer ist Petcube Bites das richtige: Das Gadget ist ein Futterspender, mit dem man sein Haustier aus der Ferne mit Leckerlis füttern kann. Man kann sich dabei sogar zwischen drei möglichen Flugkurven für das Futter entscheiden. Ab dem Frühjahr macht das Gerät auch automatisch ein Video, wenn sich ein Tier nähert, sogar im Dunkeln.



Durch die neue Video-Funktion von Bites bekommt man immer wieder Clips seines Haustiers aufs Smartphone. "Das ist erste Mal, dass dein Tier dich anrufen kann", sagen die Macher dazu. Bites ist außerdem mit Amazons Alexa kompatibel, man kann eine Fütterung oder ein Spiel also auch per Sprachbefehl einleiten. Die Fütterungsmaschine kostet 250 Dollar, auf Amazon klagen bereits diverse Käufer über Probleme, konkret bei der App-Anbindung und den Flugkurven. Dieses Gerät ist eine dieses Jahr erscheinende Karaoke-Maschine, in die Antares' Auto-Tune eingebaut ist. Das ist eine Software zur Tonhöhenkorrektur, die als mitverantwortlich dafür gilt, dass viele Pop-Songs der vergangenen Jahren recht ähnlich klingen. Verbindet man die Box mit einem Bildschirm, kann man dort die Songtexte abspielen lassen.



Dank Auto-Tune soll selbst der holprigste Gesang irgendwie okay klingen, versprechen die Macher, man braucht also nicht mehr jeden Ton exakt zu treffen. Billig ist die Maschine samt Singhilfe aber nicht: Mit zwei Mikrofonen kostet sie 200 Dollar. Der Markt für Bluetooth-Lautsprecher ist riesig, aber viele mobile Musik-Abspielstationen sehen langweilig aus. Entsprechend freuten wir uns, als wir die Neuheiten von Iessentials entdeckten: Der Messestand der US-Firma war voll von halbwegs elegant bis extrem kitschig wirkenden Outdoor-Bluetooth-Boxen, denen angeblich auch Kälte oder Regen nichts ausmacht.



Acht Stunden sollen die Boxen mit durchgehendem Sound plus Beleuchtung durchhalten. Wie gut sie klingen, erfuhren wir vor Ort leider nicht. Die beiden mittleren Lautsprecher kosten 69 Dollar, die äußeren 59. Technik im Alltag verankern will auch die SimpleHuman Sensor Can, ein 58 Liter fassender Mülleimer, der sich per Winkbewegung über dem Deckel oder durch Aussprechen der Worte "Open Can" öffnet. Innen ist außerdem ein Mülltüten-Spender eingebaut.



Auf dem Markt ist der Eimer seit vergangenem Jahr, er kostet 200 Dollar. Und ein wenig konsequenter hätte man den Eimer schon "smart" machen können. Wieso meldet er sich nicht, wenn er voll ist? Und, jetzt kommen wir mal zu echten Fortschritten: Wieso läuft der Eimer eigentlich nicht von selbst zur Tonne? Viele Menschen nutzen Powerbanks oder Extra-Akkus für ihr Smartphone. Solche Dinge zum Beispiel im Rucksack mit sich rumzutragen, nervt aber schnell, zumal größere Powerbanks meistens gar nicht so leicht sind. Schlau mutet daher eine Geschäftsidee der Firma GoWearTech an: Sie hat einen Gürtel mit per Mini-USB aufladbarem Akku auf den Markt gebracht, an dem Träger ein Handy nachtanken können, das vielleicht ohnehin gleich nebenan in der Hosentasche steckt.



Das hier zu sehende Modell des sogenannten Battery Belt bietet für 229 Dollar eine Akku-Kapazität von 7500 mAh, was je nach Handy für drei bis fünf Ladungen reichen soll. Blickt die Spielerin nach oben, schaut auch Lara Croft gen Himmel: Im Gaming-Bereich der CES stellte die Firma Tobii ihre Eye-Tracking-Systeme für Spielefans vor. Mit ihnen hat man in ausgewählten Spielen wie "Rise of the Tomb Raider" und "Assassin's Creed: Origins" mehr Übersicht, da sich die Kamera ein Stück weit mit Blickbewegungen kontrollieren lässt.Eine interessante Zusatzfunktion, durch die man sich aber auch beobachtet vorkommt.



Das aktuelle Produkt von Tobii, der Eye Tracker 4C, wird per USB mit dem Computer verbunden und kostet 159 Euro. Aktuell experimentiert Tobii auch mit Eye-Tracking in der virtuellen Realität, auf der CES ließ sich eine erste Variante ausprobieren. Wie viele Rückstande von Pestiziden befinden sich auf meinem Obst oder Gemüse? Diese Frage soll der funktionsfähige Prototyp des "Handheld Pesticide Residue Detector" beantworten, den ein Forscherteam aus Taiwan auf die CES mitgebracht hat. Man stellt ihn neben sein Testobjekt in eine Schale Wasser, dann signalisiert er durch ein rotes, gelbes oder grünes Licht, ob man etwa seine Frucht ohne Bedenken essen dürfte. Rot und Gelb bedeuten dabei: Lieber noch ein wenig intensiver waschen und zwar solange, bis das Licht auf Grün wechselt.



Den hier zu sehenden Apfel haben wir übrigens im CES-Pressezentrum bekommen, das Testergebnis lautete: alles okay, grün. Seit Jahren versuchen etliche Firmen, ihre Smartphones auf die eine oder andere Weise auch als Notebook-Ersatz nutzbar zu machen. Die auf Gaming-Produkte spezialisierte Firma Razer hat dazu nun einen neuen Entwurf vorgelegt, unter dem Namen "Project Linda". In den Rumpf des 13-Zoll-Notebooks wird das erst vor kurzem eingeführte Razer Phone als Touchpad eingeschoben. Gleichzeitig dient das Smartphone mit seinem Prozessor als Antrieb. Ob, wann und zu welchem Preis daraus ein fertiges Produkt wird, ist unklar. Eigentlich wollten die mexikanischen Gründer der Firma Kryo Audio ihr Produkt erst Ende Januar auf der NAMM-Musikmesse vorstellen, aber dann wurde plötzlich doch noch ein Eckchen auf der CES frei. Ihre Idee: ein Effektpedal für E-Gitarren, das per Smartphone und Bluetooth mit verschiedene Effekten - Chorus, Flanger, Echo, Hall und so weiter - gefüllt werden kann.



Statt mit einem halbem Dutzend sollen Gitarristen dann mit nur einem Pedal auskommen. Mit 149 Dollar ist das Produkt nicht einmal sonderlich teuer. Die App dazu könnte unserem Eindruck nach allerdings noch etwas Liebe gebrauchen. Der Name des legendären Spielautomatenherstellers Atari ist heute kaum noch etwas wert, er wechselt regelmäßig den Besitzer. So dürfte es auch zu erklären sein, dass auf der CES der Pong Table zu sehen ist, eine Tischversion des Kult-Klassikers "Pong".



Die Idee dahinter war es, einen multifunktionalen Spieltisch zu bauen. Diesen kann man nun als Sofatisch benutzen, zwischendurch lässt sich aber auch mit Freunden eine Partie "Pong" spielen, über eingebaute Lautsprecher Musik hören oder per USB das Handy laden. Einen Preis für das Nerd-Möbelstück gibt es noch nicht. Die sonst eher für Ladegeräte und Akkus bekannte Firma Anker zeigt auf der CES den Nebula Capsule. Der Mini-Projektor ist knapp so groß wie eine Getränkedose und liefert eine Auflösung von 854 mal 480 Pixeln. Nicht viel also, für bestimmte Anwendungen reicht das aber wohl. Zum Beispiel, um im Hotel oder auf dem Campingplatz Filme mit bis zu 100 Zoll Diagonale an die Wand zu werfen.



Da der Nebula nur 100 Lumen Helligkeit schafft, sollte es dazu freilich dunkel sein. Bei Amazon in den USA kostet das Gerät derzeit 350 Dollar. Miliboos "World's First Smart Couch" ist ein 3000-Dollar-Sofa, das mehr sein soll als nur eine Sitzgelegenheit: Auf der linken Armlehne lassen sich Geräte drahtlos laden, rechts ist ein Android-Tablet verbaut, über das sich etwa das Smart Home und die Extra-Funktionen des Sofas steuern lassen. Auch soll man so bequem vom Sofa aus twittern oder Netflix bedienen können. Das Sofa selbst leuchtet auf Wunsch in vier Farben, angeblich mehr oder weniger passend zum Sound des Films, den man auf dem Fernseher schaut. Der Ton dazu kommt derweil direkt aus dem Sofa, es hat eingebaute Lautsprecher und einen Subwoofer. Und es bietet ein "Bass Shaker System", vibriert also mit.



Miliboo inszeniert sein Produkt als "erstes smartes Sofa der Welt" - praktisch wirkt es aber wie ein kaum durchdachter Schnellschuss. Sollte ein Sofa nicht vor allem bequem sein statt vernetzt, leuchtend und vibrierend? Was spricht dafür, den Ton in nicht allzu guter Qualität über das Möbelstück abzuspielen? Wieso ist das Tablet fest in die Armlehne verbaut, so dass man diese nicht mal vernünftig nutzen kann? Und wer bitte twittert ungelenk über den Tablet-Touchscreen in der Lehne, wenn er ein Smartphone hat? Das Sngl Smart Strap, ein 250 Dollar teures Armband für Uhren und Smartwatches, will derweil nicht weniger, als das Telefonieren revolutionieren. Geht ein Anruf ein, wird der Ton über Bluetooth vom Smartphone ans Band übertragen, von dort gelangt er durch Vibrationen direkt ins Ohr, unter einer Bedingung: Man muss sich den Zeigefinger ins Ohr stecken. Antworten kann man dem Anrufer über ein kleines Mikrofon, das im Armband verbaut ist.



Die Technik des Smart Strap überrascht, wirklich praktisch ist das Konzept aber nicht: Längere Telefonate etwa sind mit Bluetooth-Headsets viel komfortabler. Dazu kommt die seltsame Geste: Will man wirklich mit einem Finger im Ohr durch die Stadt laufen? Das ungewöhnliche Konzept erhöhe die Privatsphäre, werben die Macher noch. Sie scheinen aber zu vergessen, dass die eigenen Antworten weiter zu hören sind. So ist das Smart Strap maximal etwas für Leute, die wie Geheimagenten aus Filmen wortlos umherlaufen und Befehle empfangen wollen. Irgendwie muss auf der CES offenbar alles "smart" und "connected" sein, so auch dieses Plastikschwert. Das Elucidator genannte Gadget wurde einem Schwert aus dem erfolgreichen Anime "Sword Art Online" nachempfunden und soll die Spielwelt in die Realität übertragen - sagt zumindest die Presseagentur des Herstellers.



Bei der Vorführung auf der CES wirkte es eher profan. Wie ein Plastikschwert eben, das bei jedem Hieb Geräusche macht, im Stile eines brummenden Spielzeugautos oder eines sprechenden Teddybären. Im Paket mit einer Spiele-App wird eine Kinder-Handzahnbürste im Paket mit dem Namen Magik angeboten. Die App suggeriert dem Nutzer, seine Zähne wären voller kleiner Monster, die sich durch gezieltes Putzen bestimmter Stellen besiegen lassen. Beim Putzen sieht er sich auf dem Handydisplay mitunter mit einem Haifisch auf dem Kopf, im Stile von Snapchat-Masken. Die Handykamera soll derweil erkennen, ob gerade ungefähr die richtige Stelle gesäubert wird.



Das Putzen mit der App ist ganz schöner Aufwand: Das Smartphone muss mit ins Bad, die App und das entsprechende Programm müssen aufgerufen werden. Dazu muss die optimale Selfie-Position gefunden und dann mehrere Minuten gehalten werden. Außerdem muss man aufpassen, dass das Smartphone nicht nass oder gar mit Zahnpasta verschmiert wird. Die chinesische Firma SGUAI scheint Kindern kein eigenes Durstgefühl zuzutrauen. Stattdessen will sie Kids mit einer "smarten" (natürlich, was auch sonst) Trinkflasche dazu animieren, ausreichend zu trinken.



Dazu wurde in die Thermopulle ein Mini-Bildschirm eingebaut, auf dem man einem virtuellen Haustier beim Wachsen zusehen kann. Es wird größer, je mehr man trinkt. Bei nur 300 Millilitern Kapazität ist das Erlebnis freilich schnell vorbei. Im Fitnessstudio kommt man schnell ins Schwitzen. Dasselbe gilt für Virtual-Reality-Actionspiele, bei denen man ein enges Headset trägt und oft auch noch viel mit den Händen herumfuchtelt. Die Firma Black Box kombiniert nun auch noch beide Aktivitäten: Ab dem Sommer bietet sie in San Francisco ein potenziell extra ekliges Workout-Erlebnis, in Form eines Sportgeräts mit passendem VR-Spiel.



Gesteuert wird es mit speziellen Controllern, die man nicht in den Händen hält, sondern am Unterarm trägt. Unser Eindruck: Noch überzeugt das Konzept nicht, die bisherigen VR-Brillen sind für solche Experimente zu unbequem. Auf der CES werden auch diese Lampen für Fahrrad- und Motorradhelme als smart beworben. Die Cosmo connected genannten Gadgets kann man einfach als Rücklicht nutzen. Über Sensoren erkennen sie aber auch, wenn man bremst - und leuchten dann als helles Bremslicht auf. Sie sollen sogar bemerken, wenn man abbiegt und dann entsprechend blinken.



Das eigentliche Extra ist aber, dass ihre Sensoren auch erkennen, wenn man stürzt und daraufhin über Smartphone einen Notfallkontakt oder den Notruf informieren können, samt Positionsangabe. Die Fahrradversion kostet 59 Euro, das Motorradmodell 119 Euro. Die deutsche Firma Sennheiser widmet sich in Las Vegas diesmal ganz dem 3D-Sound. Unter anderem wird das Ambeo VR Mic gezeigt, dessen Innenleben hier zu sehen ist. Vier zueinander versetzte Mikrofonkapseln sollen es Profis leichter machen, den zu 3D-Filmen und VR-Anwendungen passenden Raumsound aufzuzeichnen.



Passend zum VR Mic konnte man sich auf dem Messestand der Fraunhofer-Forschungsgesellschaft den Prototyp einer Soundbar anhören, die Sennheiser zusammen mit Fraunhofer entwickelt hat. Die Ambeo-Soundbar nutzt die MPEG-H-Technologie der Fraunhofer-Forscher, um über 13 Lautsprecher einen Raumklang zu erzeugen, der im akustisch abgeschirmten Hörraum auf der Messe eine beeindruckende Klangbühne entstehen ließ. Leider soll die Soundbar erst gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen, einen Preis gibt es noch nicht. Die E-Sport-Organisation Fnatic hat sich weltweit einen Namen gemacht: Ihre Teams spielen professionell und oft vor Zehntausenden Fans Games wie "League of Legends" und "Counter-Strike". Fnatic-Trikots kann man schon lange kaufen, mittlerweile gibt es auch passendes Computerzubehör. Diese Sparte erweitert die Firma dieses Frühjahr unter anderem um die kompakte, mechanische Gamer-Tastatur.



Sie wird etwas mehr als Hundert Euro kosten und bietet mehrere Beleuchtungsvarianten sowie direkt ins Keyboard einprogrammierbare Makros. Sie machen es möglich, dass mit einem Tastenanschlag mehrere Befehle gleichzeitig ausgeführt werden. Außerdem, davon konnten wir uns bei einer Prototypen-Vorführung überzeugen, ist die Tastatur sehr rutschfest. Das Mikme sieht anders aus als andere Mikrofone. Aber das ist okay, denn es funktioniert auch anders. Man kann es per Bluetooth mit seinem Handy verbinden oder einfach direkt in den internen 16-GB-Speicher aufnehmen.



Was beim kurzen Ausprobieren auf der Messe aber vor allem auffällt, ist die Klangqualität. Trotz lautem Umgebungslärm hat es die Stimmen zweier an einem Gespräch beteiligter Personen klar und deutlich aufgezeichnet. Für YouTuber und Podcaster ein potenziell sehr nützliches Aufnahmegerät. Und mit 500 Euro auch alles andere als billig. Übersetzungen hin und her zwischen 80 Sprachen verspricht Travis, ein 199-Dollar-Gadget mit auffallend kleiner Displayschrift aus den Niederlanden. Überzeugen konnte das Gerät bei einer kurzen Vorführung aber nicht. So musste die Sprachkombination vor dem Reinsprechen erst händisch eingestellt werden und der erste Testsatz "Can you tell me where the train Station is?" wurde schwach ins Deutsche transferiert: "Können Sie mir wo ist der Bahnhof ist sagen?", tönte es aus dem Gerät.



Ein Mitarbeiter erklärte uns, dass seine Firma für solch holprige Formulierungen nichts könne: Die Übersetzungen frage die App bei Webdiensten Dritter wie dem Google-Übersetzer ab. Ein Windows-Notebook, das 22 Stunden mit einer Akkuladung durchhält? Das geht tatsächlich, sagt Asus und verweist auf das neue Nova Go. Möglich wird es, weil das Gerät von einem Smartphone-Prozessor angetrieben wird. Das Betriebssystem Windows 10 S hat ein paar Einschränkungen, zum Beispiel kann es Software nur aus dem Windows Store laden. Vorläufig aber lässt es sich kostenlos in ein volles Windows 10 Pro umwandeln. Kostenpunkt: 799 Euro. Das Berliner Start-up Mitte will mit einer Wassermaschine dafür sorgen, dass man gesünderes Wasser trinkt. Die Macher kritisieren, dass herkömmliche Wasserfilter nicht nur störende Stoffe herausfiltern, sondern auch alles, was gut am Wasser ist. Ihre Lösung: Das Wasser wird in ihrer Maschine zuerst destilliert und dann wieder mit Mineralien angereichert.



Dazu werden Kartuschen in das Gerät eingesetzt, die je nach Mineralienmischung mal basisch wirken sollen, mal remineralisierend, mal einfach nur einen gesunden Mix bieten sollen. Die Maschine kostet 329 Euro, pro Kartusche, die für 400 Liter Wasser reicht, werden 40 Euro fällig. Durchaus auch bei vielen Männern auf Interesse stieß auf dem CES-Messegelände ein Gerät, mit dem sich Fingernägel mit Motiven verzieren lassen. Per App wählt man ein Motiv aus, dann legt der rund 700 Dollar teure Nail Printer los: Nach 35 Sekunden ist das Wunschmotiv, das auch auf eigenen Handyfotos basieren kann, auf dem Fingernagel - in mal mehr, mal weniger überzeugender Qualität.In der App kann man vorher entscheiden, wie groß das Motiv wird.



Bedruckt werden können sowohl Kunstnägel als auch echte Nägel. Macht man letzteres, soll man vorher einen kleinen Sticker auf seinen Fingernagel kleben, damit man das Bild bei Missfallen zumindest wieder unkompliziert loswerden kann. Haben Sie sich auch schon mal geärgert, dass Sie irgendwo Ihre Kopfhörer vergessen haben? Oder dass sich deren ­Anschlusskabel heillos verdreht hat? Dann könnten die britischen Wraps-Köpfhörer ihre Lösung sein. Statt die in die Tasche zu stecken, werden sie wie ein Armband ums Handgelenk gewickelt. Sieht aus wie ein Freundschaftsband, scheint recht gut zu halten. Die Preise liegen bei 20 bis 100 Euro. Eine Tonne Projektor, bitte: Mit seinem länglich-achteckigen Design und dem Tragegriff sieht der HU80KA von LG nicht so aus, wie man sich einen Projektor vorstellt. Dafür bietet er etliche Vorzüge: Man kann ihn stehend oder liegend betreiben und sogar an die Decke montieren. Er hat UHD-Auflösung (4K) und ist mit 2500 Lumen hell genug, um auch tagsüber gute Bilder zu liefern. Der einzige Nachteil: Sein Preis wird nur schwammig mit "unter 5000 Dollar" angegeben. Ungefähr so groß wie ein Baby ist ein Roboter aus den Niederlanden, den man mit ins Bett nehmen soll. Der sogenannte Somnox soll beim Einschlafen helfen, indem er unter anderem Atembewegungen simuliert. Der menschliche Körper soll sich dann, den 1,5 Kilo schweren Roboter im Arm, mit seiner Atmung daran anpassen.



Außerdem kann der Roboter, dessen Akku für drei Stunden dieser Einschlafhilfe reicht, Sounds abspielen. Aktuell lässt sich der Somnox für rund 500 Euro vorbestellen, ausgeliefert werden soll er im September. So wie jedes Hotel in Las Vegas seinen ganz eigenen Duft hat, soll man künftig auch sein Zuhause der Stimmung entsprechend parfümieren können. Möglich machen soll das die Moodo-Duftbox. Die produziert auf Befehl Raumduft nach Wunsch. Und weil das alles smart sein soll, natürlich per App oder Alexa-Sprachbefehl gesteuert.



Geld verdient der Hersteller dabei nicht nur mit dem 200 Euro teuren Duftgenerator, sondern vor allem mit seinen Duftkapseln. Die müssen etwa alle 60 Stunden ausgewechselt werden und kosten im Viererpack 30 Euro. Kapsel-Kaffeemaschinen dürften hier als Vorbild gedient haben. Für Fans der virtuellen Realität hatte HTC noch ein lang ersehntes Gadget im Programm: Ein Modell seiner Brille Vive mit höherer Displayauflösung. Die Vive Pro soll im ersten Quartal 2018 erscheinen, was das neue Headset kostet, hat HTC zunächst nicht verraten.



Ein Schnäppchen wird es aber wohl nicht. Die Firma positioniert das Pro-Modell als Premium-Produkt für Leute, die das aktuell beste VR-Erlebnis haben wollen. Ähnlich hat letztes Jahr Microsoft für die Xbox One X getrommelt, sein generalüberholtes Xbox-One-Modell, das im Wesentlichen kann, was das Original kann, nur besser. Günstiger werden dürfte eine neue Virtual-Reality-Brille von Lenovo, die Mirage Solo. Sie kommt ohne Smartphone und Computer aus und setzt auf Googles Daydream-Plattform. Erscheinen soll sie im zweiten Quartal 2018.



Anders als Smartphone-Brillen bietet die Mirage Solo auch ein Stück weit sogenanntes Positional Tracking, eine Bewegungserfassung, die bislang teureren, nicht mobilen VR-Systemen wie der Vive und der Oculus Rift vorbehalten ist. Positional Tracking führt dazu, dass die Brille nicht nur erkennt, wohin der Träger seinen Kopf dreht. Das Headset bemerkt auch, ob der Spieler den Kopf nach vorn neigt oder sich bückt. Eine weitere Lenovo-Neuheit ist dieser vernetzte Bildschirm, auf dem der Google Assistant läuft. Schlägt Google beispielsweise ein Rezept vor, kann man sich so die Zutatenliste auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Außerdem kann man über das sogenannte Smart Display YouTube-Videos schauen oder Videoanrufe tätigen.



Kosten soll der Bildschirm 199 (mit 8 Zoll) beziehungsweise 249 Dollar (10 Zoll). Auf den Markt kommen wird er im zweiten Quartal dieses Jahres.

Mein persönliches Duftrezept habe ich binnen weniger Minuten zusammengeklickt. Auf die Möglichkeit, erst nur einen Tropfen zum Testen mischen zu lassen, verzichte ich, der nächste Messetermin wartet schon. Bis die Maschine aus meinem Rezept ein Fläschchen mit fünf Millilitern Parfüm gemischt hat, vergehen freilich auch nur wenige Minuten - und ich bin zufrieden. Frisch und orientalisch duftet mein persönliches Parfüm. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber doch sehr angenehm.

Kaufen würde ich mir die Nota Nota trotzdem nicht. Könnte ich auch gar nicht, denn vorläufig wird sie ja nur in Saudi Arabien angeboten, für umgerechnet 700 Euro. Nachfülldüfte kosten zwölf Euro je 15 Milliliter, Parfümflaschen im Zehnerpack 13 Euro. Ganz billig ist das selbst gemischte Parfüm also nicht. Und schaue ich meinen durchschnittlichen - westeuropäisch geprägten - Verbrauch an Duftwässerchen an, müsste ich die Nota Nota schon viele Jahre intensiv nutzen, bevor sie sich rechnet.