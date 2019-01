TV-Neuheiten auf der CES Dieser Fernseher rollt sich auf

Mit gutem Timing hatte Samsung der Konkurrenz die Parade versaut. Am Sonntag, einen Tag bevor die anderen - und auch Samsung selbst - überhaupt mit ihren Pressekonferenzen starteten, verschickte der koreanische Konzern eine Pressemitteilung, die enorme Aufmerksamkeit bekam: Ab 2019 werden Samsung-Smart-TVs mit einer App bestückt, über die man Filme und Serien aus Apples iTunes-Store anschauen kann. Das ist neu, so etwas gab es bisher in keinem Fernseher.

Am eigentlichen Pressetag jedoch hatte ganz klar LG den aufregenderen Auftritt. Samsungs Erzkonkurrent zeigte einen Fernseher, der sich aufrollt, wenn man ihn nicht benutzt. Auf LGs Pressekonferenz war das dem Publikum einen Szenenapplaus wert. Bei genauerer Betrachtung in einer von LG extra dafür angemieteten Hotel-Suite konnten wir den Fernseher mit dem Modellnummer 65R9 schon genauer anschauen.

Wobei man den TV beim ersten Blick darauf gar nicht sieht. Zunächst steht nur eine große rechteckige Box im Raum. Erst nach einem Druck auf die Fernbedienung wird an der Oberseite eine Klappe zur Seite geschoben, woraufhin sich langsam der Fernseher erhebt. Das erinnert an eine elektrisch betriebene Leinwand - was sich da auseinander rollt, ist aber ein richtiger Fernseher.

Sieht cool aus: LGs OLED TV R rollt sich bei Nichtbenutzung in seinem Standfuß zusammen. Der Rolli unter den Fernsehern? #CES pic.twitter.com/S6Tzcc9qHH — Matthias Kremp (@mkremp) 7. Januar 2019

Ein Schwergewicht

Seine Rückseite sieht ein bisschen aus wie ein Lattenrollo. Vorne hingegen liefert der Rollfernseher ein Bild, wie man es von einem guten OLED-Fernseher erwarten würde, mit kräftigen Kontrasten und Farben, sowie tiefdunklem Schwarz. Der Sound, den er dabei erzeugt, ist allerdings viel kräftiger, als üblich, denn neben der Rollmechanik steckt in dem rechteckigen Kasten, aus dem sich der Fernseher entrollt, eine Soundbar mit 100 Watt Leistung.

Diese Konstruktion dürfte ihren Anteil daran haben, dass das Gerät laut einem LG-Manager rund 100 Kilogramm auf die Waage bringt. Einmal platziert wird man es nicht mehr bewegen wollen.

Interessant ist noch ein Modus, in dem man den Bildschirm nur zu etwa zwei Dritteln wieder aufrollt. Das verbliebene Drittel enthält dann ein Menü, in dem man beispielsweise eine Uhr einblenden, Hintergrundbilder anzeigen oder die Musik steuern kann.

Mit weiteren technischen Details hält sich LG allerdings noch zurück. Im zweiten Halbjahr 2019 soll das aufrollbare 65-Zoll-Modell in den Handel kommen: Der September, wenn in Berlin die IFA stattfindet, könnte ein passender Zeitpunkt sein. Was das Gerät kosten wird, ist noch nicht beschlossen. Sicher scheint bislang nur, dass es nicht billig wird. Eine fünfstellige Summe dürfte realistisch sein.

Samsung blickt weit in die Zukunft

Statt auf solche recht zeitnah erscheinende Produkte fokussierte sich Samsung bei seiner Präsentation neuer TVs auf Zukunftsprojekte. Vergangenes Jahr hatte der Konzern den 146 Zoll großen "The Wall" gezeigt, einen Riesenfernseher, dessen Bildschirm aus quadratischen Kachelmodulen aufgebaut ist. In diesem Jahr wurde eine neue Version davon präsentiert, die mit 219 Zoll, also gut fünfeinhalb Metern Bilddiagonale nochmal deutlich größer ist.

Samsungs Highlight war allerdings eine Miniversion des "The Wall", die mit 75 Zoll eher in ein normales Wohnzimmer passt. Für Samsung ist das ein Schritt nach vorn. Auf den Kacheln des "The Wall" waren die Bildpunkte nicht fein genug, jedenfalls nicht für solche vergleichsweise kleinen Bildschirmgrößen. Für das kleinere Modell hat man die Technik nun so verfeinert, dass auf 75 Zoll eine 4K-Auflösung möglich ist. Samsung nennt diese Technik Micro LED.

Gezeigt wurden auch einige ganz andere Bildschirme, die aus den Kacheln des 75-Zoll-Modell zusammengesetzt worden waren: Manche davon waren sehr breit, andere hochkant und sehr lang. Die Exponate sollten zeigen, wie man sich in Zukunft seinen Wunschfernseher aus Kacheln so zusammenstecken kann, wie man ihn eben haben will - unabhängig von genormten Formaten. Reizvoll ist dabei auch die Möglichkeit, einen Fernseher einfach zu vergrößern, indem man ein paar Kacheln hinzukauft.

AP Samsung-TV mit knapp 2,5 Meter großem Bildschirm

Wie schon 2018 blieb Samsung aber klare Aussagen dazu schuldig, wann und zu welchen Preisen man seinen Fernseher auf diese Weise wird selbst basteln können. Das konkreteste Produkt auf der Bühne war deshalb ein neuer 8K-Fernseher mit knapp 2,5 Metern Bildschirmdiagonale. Solche Produkte brauche man jetzt, erklärte ein Samsung-Manager. Schließlich habe Samsung vergangenes Jahr doppelt so viele TVs im Format 75 Zoll und größer verkauft wie 2017. Ein Preis wurde aber auch für dieses Gerät nicht genannt.

Sony zeigt nichts

Noch zurückhaltender als Samsung war Sony. Die Pressekonferenz des japanischen Konzerns drehte sich primär um Sonys Filmsparte und dort um einen neuen Teil der "Spider-Man"-Filmreihe. Ausführlich wurden noch verschiedene Profi-Filmkameras abgehandelt. Ebenso wurde der Verkaufserfolg der Playstation 4 betont und das florierende Musik-Business gelobt. Als Stargast kam Pharrell Williams auf die Bühne.

AP Sony-Präsident Kenichiro Yoshida( links) mit Pharrell Williams und Rob Stringer von Sony Music Entertainment

Neue Produkte hingegen gab es nur wie unabsichtlich zu sehen. Während eines Vortrags über Animationsfilme wurden kurz zwei neue TV-Modelle auf dem Großbildschirm gezeigt. Doch weder ging die Rednerin auf die Geräte ein, noch wurden deren Bezeichnungen oder gar technische Details genannt.

Immerhin, per Pressemitteilung klärte Sony auf, dass es sich dabei um zwei neue Geräte der Masters-Serie handelte, die mit 8K-Auflösung und einem neuen Prozessor "das letzte bisschen Bildqualität aus Stream, Blu-ray oder dem TV-Programm" herauskitzeln sollen. Dem allgemeinen Trend folgend sind auch diese Geräte sehr groß, sie haben 85 beziehungsweise 98 Zoll Bilddiagonale. Preise nannte auch Sony nicht.