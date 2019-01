CES-Neuheiten So sehen die Fernseher von 2019 aus

Großes wird größer

Der maßgebliche Trend auf der CES ist, dass Bildschirmgrößen, die vor ein paar Jahren noch als gewaltiger Luxus galten, mittlerweile beinahe Standard werden. In den USA habe sich die Zahl der 2018 verkauften TV-Geräte mit Diagonalen von mehr als 75 Zoll im vergangenen Jahr gegenüber 2017 verdoppelt, erklärte ein LG-Manager auf der Pressekonferenz des Unternehmens. Bei anderen Herstellern sieht es ähnlich aus, wie man in Gesprächen mit Managern erfährt. Geräte mit 55 Zoll sind in Deutschland derzeit der Durchschnitt, zunehmend mehr Käufer greifen aber zu größeren Geräten.

Dieser Nachfrage kommen die Firmen gerne nach, schließlich spülen XL-TVs mehr Gewinn in die Kasse als kleine Geräte. Sonys neue Top-Modelle der ZG9-Serie sind 85 und 98 Zoll groß, LG hat mit dem Z9 ein 88-Zoll-Modell im Angebot. Samsung geht mit seinem "The Wall"-Fernseher noch weiter, bietet den Riesen-TV mit bis zum 219 Zoll, das sind fast 5,6 Meter, an. Es ist nicht lange her, dass die Grenze noch bei 85 Zoll lag.

Noch sind die ultragroßen Formate den teuren Top-Modellen vorbehalten, es wird aber nicht lange dauern, bis mehr als 75 Zoll große Fernseher auch für Normalverdiener bezahlbar werden.

8K muss sein

Mit den neuen XL-Formaten hält auch die 8K-Technik Einzug. Darüber mag man sich wundern, schließlich gibt es selbst für die zusehends populäreren 4K-Fernseher noch recht wenige Filme, Serien oder Übertragungen in echtem, also nicht nachträglich hochgerechnetem 4K. Bis man Fernsehinhalte in echter 8K-Auflösung ansehen kann, werden noch Jahre vergehen.

Trotzdem kann es sinnvoll sein, Fernseher mit einer solchen Auflösung zu bauen. Denn je größer ein Fernseher ist, desto mehr Pixel braucht man, um zu verhindern, dass einzelne Pixel sichtbar werden und das Bild grobkörnig wirkt. Darüber, ab welcher Bildschirmdiagonalen das sinnvoll ist, haben die Hersteller allerdings sehr unterschiedliche Ansichten. Bei Sony fängt man mit 8K erst bei den ganz großen Modellen mit mindestens 85 Zoll an, LG bietet 8K-TVs schon ab 65 Zoll an und Samsung sogar schon in den vergleichsweise kleinen 55-Zoll-Modellen.

Künstliche Intelligenz

Damit ein Fernsehbild, das in 4K, Full-HD oder gar dem alten SD-Format verbreitet wird, auf einem solchen 8K-Fernseher gut aussieht, muss es digital aufbereitet werden. Skalieren heißt dieser Prozess, bei dem der Prozessor des Fernsehers versucht, zu den Pixeln, aus denen das Videomaterial aufgebaut ist noch möglichst geschickt weitere hinzuzufügen, so dass das resultierende Bild nicht pixelig wirkt, sondern so, als wäre es in der Auflösung des Fernsehers produziert worden.

Die Technik ist nicht neu, muss aber immer mehr leisten, je größer die Fernseher werden. Ein Full-HD-Film muss für einen 4K-Fernseher auf das Vierfache seiner ursprünglichen Pixelzahl hochgerechnet werden. Für einen 8K-TV muss dasselbe Video auf das Sechzehnfache seiner eigentlichen Größe skaliert werden.

Früher ist so etwas von Algorithmen erledigt worden. Samsung aber beschreibt die Technik bei seinen neuen Fernseher so: "8K AI Upscaling skaliert Inhalte in 4K oder geringerer Auflösung mit Hilfe künstlicher Intelligenz hoch". LG schlägt in die gleiche Kerbe, sagt, die neuen TVs böten "eine auf künstlicher Intelligenz basierende, weiter gesteigerte Bild- und Klangqualität." Darüber, ob es sich dabei aber wirklich um sogenannte künstliche Intelligenz handelt, kann man streiten. Denn tatsächlich vergleichen etwa LGs Geräte den jeweiligen Bildinhalt mit einer Datenbank von Referenzbildern und passen ihren Einstellungen entsprechend an.

Alexa und Google Assistant

Mit einem guten Fernseher muss man heute sprechen können, egal ob man bloß das Programm wechseln, bei Amazon ein Buch bestellen oder wissen will, ob Rihanna gerade einen Freund hat. Damit es klappt, integrieren immer mehr Hersteller sowohl Amazons Alexa, als auch den Google Assistant in ihre Fernseher. Der feine Unterschied etwa zu einem Echo-Lautsprecher von Amazon: Die digitalen Assistenten fangen in der Regel erst dann an mitzuhören, wenn man eine Taste auf der Fernbedienung drückt.

Apple, Apple, Apple

Obwohl Apple nicht auf der CES vertreten ist, wird dort viel über das Unternehmen gesprochen. Denn so ziemlich jeder größere TV-Hersteller, der etwas auf sich hält, bietet in seinen neuen TV-Geräten Apples AirPlay-2-Technik an. Die ermöglicht es, Filme und Musik kabellos vom iPhone oder iPad aus auf dem TV abzuspielen. Dass Apples Marketingabteilung hier ein Wörtchen mitzureden hatte, merkt man schon daran, dass alle Unternehmen, die so etwas anbieten, mit demselben Bild dafür werben - einer Szene aus "Game of Thrones". Apple liebt es, Werbung zu vereinheitlichen.

Während AirPlay künftig also fast zum Standard bei neuen TV-Geräten gehören dürfte, ist der Zugang zu Apples iTunes Store allein Samsung vorbehalten. Nur auf Samsung-TVs kann man also Filme aus Apples Angebot kaufen und leihen oder bereits gekaufte und geliehene Titel ansehen. Wie lange der koreanische Konzern diese Exklusivität für sich hat, ist unklar.

Immer neue Buzzwords

Im Übrigen pflegt die TV-Branche auch in diesem Jahr ihre Vorliebe, sich immer wieder neue Begriffe für ihre Technologien auszudenken. Samsung etwa hat seine Micro-LED-Technologie herausgestellt, die auf dem Markt bisher so gut wie keine Bedeutung hat. Weiter verbreitet sind Bezeichnungen wie QLED, Nanocell und Triluminous. Sony etwa ergeht sich zudem in Kunstworten wie "Backlight Master Drive" und "Sound-From-Picture-Reality".

AFP Nanocell-TV auf der CES 2019

Wer sich nicht sowieso gerne mit TV-Technik und den Begriffen der Branche beschäftigt, dürfte davon nur verwirrt werden. Oder können Sie sich etwas unter "Calibrated beam LED design" vorstellen?