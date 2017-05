Computer, Tablet und Smartphone Acht Tipps für den Elektronik-Frühjahrsputz

Fotos auf der Festplatte sortieren



Es wird Zeit, die vielen Schnappschüsse auf dem Smartphone zu sortieren. Und zwar in zwei Schritten: Hässliche und doppelte Bilder löschen und den Rest auf den Rechner kopieren. Die Fotos sollten auf der Festplatte in strukturierten Ordnern angelegt werden, die zunächst grob nach Themen sortiert sind. Kategorien wie Reise, Familie und Freunde geben zunächst einen Überblick, welche Bilder in dem Ordner zu finden sind. Spätestens in der nächsten Ebene sollten die Fotos chronologisch gespeichert werden nach dem Schema: Jahr, Monat und Ereignis. Bei einer Reise im September 2014 nach Paris würde der Unterordner in der Kategorie Reise dann lauten: "2014-09_Paris".



Bilder lassen sich auch im Windows Explorer oder im Mac-Finder sortieren. Einfacher klappt das allerdings mit Software wie Adobe Lightroom oder Mylio. Mit den Programmen lassen sich die Fotos bearbeiten, bewerten und gleich im richtigen Verzeichnis ablegen. Bei so wichtigen Erinnerungen wie Familienfotos ist ein Backup unverzichtbar. Am besten die Bilder auf mindestens zwei Datenträgern speichern, die getrennt voneinander an verschiedenen Orten lagern.