Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Autos werden zu Computern auf vier Rädern. Als Teil des "Internets der Dinge" sollen alle möglichen Geräte mit dem Netz verbunden werden, vom Drucksensor bis zum Thermostat. Und das "Smart Home", das vernetzte Zuhause, ist auf dem Weg, mehr zu sein als nur eine Vision der Elektronikbranche.

Doch alle technischen Entwicklungen haben ein gemeinsames Problem: neue Sicherheitsrisiken. Darüber, was die Menschen künftig erwartet, sollte man sich laut Sicherheitsforschern keine falschen Hoffnungen machen: "Alles, was angegriffen werden kann, wird auch angegriffen", sagt etwa Thomas Hemker. Der Experte der Firma Symantec kommt außerdem zu dem Schluss, dass sich die Cyberkriminellen zunehmend professionalisieren.

Im "Internet Security Threat Report 2016" seiner Firma heißt es, manche Gruppen würden sich die Fähigkeiten staatlicher Angreifer zu eigen machen. Sie verfügen demnach zum Beispiel über hochqualifiziertes Personal, das zu regulären Arbeitszeiten Dienst macht und sich an Wochenenden und Feiertagen freinimmt.

Das Botnetz als Ziel

Doch nicht nur Profi-Kriminelle sind ein Risiko. Wie das Jahr 2016 immer wieder gezeigt hat, sind viele "Internet der Dinge"-Geräte so schlecht gesichert, dass sie sich sogar ohne Hackerkenntnisse manipulieren lassen. Einige Webcams, Drucker und Fernseher können mit Standardanwendungen übernommen werden - mit Schadsoftware, die im Internet zu bekommen ist.

Doch warum sollte jemand "Internet der Dinge"-Geräte angreifen, bei denen nicht direkt etwas zu holen ist?

Die Geräte werden zum Beispiel mit dem Ziel attackiert, sie zu übernehmen und zum Teil eines ferngesteuerten Rechner-Netzwerks zu machen, zu einem Botnetz. Damit können Distributed-Denial-of-Service-Attacken (DDoS) gestartet werden, Attacken, bei denen Server mit massenhaften Anfragen aus dem Internet überschwemmt werden.

Üblicherweise wird so versucht, Rechner zu überlasten, etwa, um von ihnen bereitgestellte Webseiten unzugänglich zu machen. Mit dieser Methode lassen sich Unternehmen erpressen - was auch seit Jahren geschieht. Besonders klein- und mittelständische Firmen seien betroffen, sagt Thomas Hemker.

Code für Schadsoftware in Hackerforum veröffentlicht

Zwei der größten bisher bekannten DDoS-Attacken richteten sich 2016 gegen einen Sicherheitsexpertenund einen Internetdienstleister. Auch der massenhafte Ausfall von Telekom-Routern Ende November lässt sich auf den Versuch zurückführen, ein Botnet zu erweitern. Hinzu kommt, dass der Quellcode der Mirai genannten Schadsoftware in einem Hackerforum veröffentlicht wurde: Damit ist es für potenzielle Angreifer noch leichter, Botnetze einzurichten.

REUTERS Webcam

Meistens sind es kleine Geräte wie Kameras, aber auch Lampen, die für Botnetze gekapert werden. Die niedrigen Sicherheitsstandards machten es Hackern oft leicht, sagt Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs (CCC). Geräte würden schnell auf den Markt geworfen, mit mangelnder Qualität: "Es herrscht enormer Preisdruck." Updates und Wartung seien mitunter nicht vorgesehen.

Wenn der Kühlschrank ausfällt

Doch auch manche automatische Aktualisierung birgt Gefahren. "Wenn Updates bei Kühlschränken oder Überwachungskameras schiefgehen, könnten die Geräte ausfallen", sagt Neumann. Da die Wartung von Geräten zudem aufwändig und teuer sei, würden viele Billighersteller direkt darauf verzichten - zumal sie für mangelnde Sicherheit bisher nicht haften müssen.

AFP Kühlschrank mit Touchscreen

Dieter Gollmann, der das Institut für Sicherheit in verteilten Anwendungen der TU Harburg leitet, meint, beim "Internet der Dinge" wiederhole sich die Geschichte der ersten Computer mit Netzverbindung. Auch hier seien Sicherheitsstandards zunächst weitgehend ignoriert worden.

Das sind die größten Hackerangriffe Yahoo



Unbekannte haben beim Internetkonzern Yahoo Daten von mehr als einer Milliarde Konten erbeutet. Der Vorfall ereignete sich bereits im August 2013. Die Hacker seien dabei an persönliche Daten wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter gekommen, heißt es. Yahoo machte den bis dahin größten bekannten Hackerangriff Mitte Dezember 2016 öffentlich.



Im September 2016 hatte das Unternehmen bereits eingeräumt, dass auch 2014 mindestens 500 Millionen Konten kompromittiert wurden. Auch bei dieser Attacke sollen ähnliche Daten in die Hände der Angreifer gefallen sein. Darunter auch verschlüsselte und unverschlüsselte Sicherheitsfragen samt Antworten. Yahoo vermutet hinter dem Hack einen Angreifer mit staatlichem Hintergrund. Sony Pictures



Rund 50.000 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Sony Pictures waren 2014 von einem Datenleck betroffen. Hacker haben zahlreiche Dokumente, die sie von einem Sony-Server erbeutet hatten, im Netz veröffentlicht. Die Dokumente enthielten Lohnabrechnungen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern. Auch Auszüge aus dem Strafregister und ärztliche Atteste von Mitarbeitern wurden veröffentlicht.



Die Angreifer hatten zudem E-Mails und Filme des Unternehmens ins Netz gestellt. Es wird vermutet, dass Nordkorea hinter dem Angriff steckt. Die Angreifer drohten Kinos mit Gewalt, wenn sie den Film "The Interview" zeigten, in dem zwei US-Journalisten den nordkoreanischen Machthaber töten sollen. Die Regierung in Pjöngjang hatte den Film zuvor scharf kritisiert. T-Mobile



Bei einem Angriff auf einen Dienstleister der Telekom-Tochter T-Mobile erbeuteten Hacker die Daten von etwa 15 Millionen Menschen. Die Attacke auf den Dienstleister Experian, der für T-Mobile die Kreditwürdigkeit von Kunden prüft und bei der Betrugsprävention hilft, lief von September 2013 bis September 2015.



Laut T-Mobile seien komplette Datensätze mit Namen, Geburtstagen und Adressen entwendet worden. Auch Angaben zu Sozialversicherungs-, Führerschein- und Reisepassnummern seien von dem Hack betroffen. Diese seien zwar verschlüsselt gewesen, allerdings könne dieser Schutz geknackt worden sein, hieß es damals. Daten von Bankkonten und Kreditkarten seien dagegen nicht erbeutet worden. Office of Personnel Mangement



Bei dem Angriff auf die Personalverwaltung der US-Regierung wurden Daten von rund 21,5 Millionen Betroffenen erbeutet. Darunter waren aktuelle, ehemalige und potenzielle zukünftige Regierungsangestellte, zivile Auftragnehmer sowie deren Familien, Verwandte und Freunde.



Bei dem Großangriff auf das Office of Personnel Mangement (OPM) sind den Hackern auch die Fingerabdrücke von rund 5,6 Millionen Beschäftigten in die Hände gefallen. Der Hack ereignete sich dem OPM zufolge 2014 und wurde im Frühjahr 2015 bekannt. Die Behörde geht von einem chinesischen Spionageangriff aus. TJX



Bereits im Juli 2005 wurde die TJX, Muttergesellschaft der US-Einzelhandelsketten T.J. Maxx und Marshall Opfer eines Cyberangriffs. Dabei erbeuteten die Hacker Nummern von 45,6 Millionen Kredit- und Bankkarten der Kunden. Den Angaben zufolge verlief der Angriff zwischen Juli 2005 und Dezember 2006.



Betroffen waren Karten, mit denen in diesem Zeitraum in Geschäften in den USA, Kanada und Puerto Rico bezahlt worden war. TJX machte den Angriff im März 2007 öffentlich. Experten zufolge handelte es sich dabei um den bis dahin größten bekannt gewordenen Zugriff auf Kartennummern. Home Depot



Die US-Baumarktkette Home Depot wurde 2014 Opfer eines groß angelegten Hacks. Dabei könnten die Daten von rund 56 Millionen Kunden-Kreditkarten erbeutet worden sein, teilte das Unternehmen damals mit.



Die Angreifer hätten eine eigens entwickelte Schadsoftware eingesetzt, hieß es weiter. Die Kosten bezifferte Home Depot damals auf 48 Millionen Euro für das Geschäftsjahr. Dropbox



Der Speicherdienst Dropbox hat erst kürzlich eingeräumt, dass 2012 bei einem Datenleck mehr als 68 Millionen verschlüsselte Passwörter kompromittiert wurden. Im Netz war eine Datenbank mit knapp 68,7 Millionen Kombinationen aus E-Mail-Adressen und verschlüsselten Passwörtern gehandelt worden.



Dropbox hatte zunächst bestritten, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Die Angreifer hatten offenbar Zugang zu dem Konto eines Angestellten. Anthem



Der US-Krankenversicherer Anthem gab Anfang 2014 bekannt, dass Hacker an Informationen über rund 80 Millionen aktuelle und ehemalige Kunden sowie Mitarbeiter gekommen seien. Die Angreifer hätten dabei unter anderem Zugriff auf Sozialversicherungsnummern, Namen, Adressen, Geburts- und Personaldaten haben können.



Laut Anthem hätte es aber keine Hinweise gegeben, dass sie auch an finanzielle oder Krankheitsdaten herangekommen seien. Nach dem Hack berichteten mehrere Anthem-Kunden über Identitätsdiebstähle. J.P. Morgan



Bei der US-Großbank J.P. Morgan griffen Hacker im August 2014 83 Millionen Datensätze ab. Dabei seien Informationen von 76 Millionen Haushalten und sieben Millionen kleinen Unternehmen betroffen gewesen, teilte die Bank mit.



Die Angreifer hätte allerdings keinen Zugriff auf Passwörter und Kontonummern bekommen, hieß es weiter. Auch Benutzernamen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern seien nicht betroffen gewesen. Dafür wurden Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen sowie interne Informationen von J.P. Morgan abgegriffen, etwa, bei welcher Abteilung der Bank die Kunden seien. Vk.com



Bei dem russischen Netzwerk Vk.com sind offenbar mehr als 100 Millionen Nutzerprofile abgegriffen worden. Im Internet wird eine Datenbank zum Kauf angeboten, die Millionen Datensätze enthält. Neben dem Nutzernamen sollen darin auch noch E-Mail-Adresse, Passwort und Telefonnummer stehen.



Offenbar handelt es sich um Informationen, die in den Jahren 2012 und 2013 erbeutet worden waren. Die Plattform war früher unter dem Namen VKontakte bekannt und hat eigenen Angaben zufolge mehr als 350 Millionen Nutzer. LinkedIn



2012 gab es ein Datenleck bei dem sozialen Netzwerk LinkedIn. Dabei wurden die Passwörter von mehr als 100 Millionen Kunden kompromittiert. Auch diese Liste wurde später im Internet zum Kauf angeboten.



Die Daten sollen früheren Angaben zufolge mit einem Algorithmus unkenntlich gemacht worden sein. Derart verschlüsselte Daten können mit einigem Aufwand aber wiederhergestellt werden. Target



Auch die Supermarktkette Target wurde angegriffen. Dabei haben die Täter nach Angaben des Unternehmens knapp 40 Millionen Kredit- und Bank-Kartendaten erbeutet. Die Attacke geschah zwischen November und Dezember 2013. Betroffen waren vor allem die Daten der Kunden, die in diesem Zeitraum ihre Einkäufe in einer Target-Filiale mit Karte bezahlt haben.



Wochen später gab Target bekannt, dass die Hacker auch persönliche Daten von 70 Millionen Kunden abgreifen konnten, darunter Namen, E-Mail-Adressen, Wohnadressen und Telefonnummern. Ebay



Bei dem Hackerangriff zwischen Ende Februar und Anfang März 2014 wurde eine Datenbank mit verschlüsselten Passwörtern und anderen persönlichen Daten wie E-Mail-Adressen, Geburtstagen und Telefonnummern angezapft.



Offenbar konnten die Angreifer Login-Daten von Mitarbeitern abgreifen und sich so Zugang zu den Kundendaten verschaffen. Wie viele Nutzer genau betroffen waren, teilte Ebay damals nicht mit, riet aber allen 145 Millionen Nutzern dazu, ihr Passwort zu ändern.

Die Kamera als Verräter

Davon, dass Technik schlecht gesichert ist oder schlecht eingesetzt wird, profitieren auch Kriminelle, die analog auf Beutezüge gehen. So können Einbrecher nicht nur dank Beiträgen in sozialen Medien erfahren, wann potenzielle Opfer nicht zu Hause sind. Manche Menschen geben Einbrechern auch unfreiwillig Tipps, indem sie nicht oder kaum geschützte Überwachungskameras benutzen. Anfang 2016 machten in diesem Kontext unter anderem Aldi-Webcams Negativschlagzeilen.

Gelingt es Kriminellen, per Internet eine Kamera zu kapern, können sie Opfer in ihrem Alltag beobachten. So lässt sich herausfinden, zu welchen Zeiten die Bewohner zu Hause sind. Und wenn es für die Einbrecher besonders gut läuft, kommen sie im richtigen Moment sogar durch die Vordertür ins Haus - wenn diese ein elektronisches Schloss hat, wie es viele Hersteller auf den Markt bringen.

Goji Bluetooth-Schloss

Diese Schlösser seien oft angreifbar, warnt Symantec-Experte Hemker. Einige Systeme hätten sogar von Haus aus gravierende Sicherheitslücken. Auf der Hackermesse Defcon zeigten derweil Anthony Rose und Ben Ramsey von Merculite Security, dass man sich nicht allzu sehr auf Bluetooth-Türschlösser verlassen sollte. Sie fanden heraus, das von 16 getesteten Smartlocks zwölf unzureichend gesichert waren. Vier Schlösser hatten Klartext-Passwörter, eins ließ sich mit einem Schraubenzieher knacken.

Hacker-Fiktion mit wahrem Kern

Wie ein versierter Angriff auf ein "Smart Home" aussehen könnte, war im Juli in einer Folge der Hacker-Serie "Mr. Robot" zu bestaunen (Achtung: Es folgen einige Sätze mit minimalen Spoilern). Zum Auftakt der zweiten Staffel wurde in einem Gebäude unter anderem das Türschloss manipuliert. Um jemanden aus dem Haus zu graulen, greifen Hacker dann auf den Fernseher zu, den sie unvermittelt anstellen. Die Lautstärke wird aufs Maximum gedreht, dafür stellen die Angreifer die Heizung aus. Auch eine kleine Lichtshow mit flackernden Lampen darf nicht fehlen.

Als dann noch die Alarmanlage unvermittelt mit schrillen Pieptönen losgeht, hat die Person die Nase voll. Nachdem sie keinen Schalter zum Ausmachen der Geräte findet und der Technik-Support auch nicht hilft, verlässt sie die Wohnung.

Martin Rösler, der beim IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro künftige Bedrohungsszenarien untersucht, sagt, alle gezeigten Angriffsmethoden seien technisch realistisch. Und kuriosen Folgen von Attacken begegnet man auch in der Realität: Anfang November beispielsweise mussten einige Finnen frieren, weil ihre Heizungen durch einen DDoS-Angriff vorübergehend ausfielen.

Auch Autos sind angreifbar

Für die kommenden Jahre lässt all das wenig Gutes erahnen - zumal es nicht nur Bedrohungen beim "Internet der Dinge" oder beim "Smart Home" gibt. Moderne Autos etwa sind auch mit modernen Methoden angreifbar. Gewiefte Autodiebe versuchen beispielsweise, den Datenverkehr von Funkfernbedienungen mitzuschneiden und den entsprechenden Schlüssel zu kopieren.

Auf diese Weise lässt sich ein Autos einfacher und spurloser öffnen als mit herkömmlichem Einbruchswerkzeug. Ein Nachteil dieser Masche: Die Täter müssen sich in der Nähe des Opfers befinden, wenn es den Wagen abschließt. Aus der Ferne funktionieren die Angriffe meistens nicht.

Doch inzwischen gibt es auch hier Fortschritte. Im August nahm die Polizei im texanischen Houston zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, mehr als 100 Fahrzeuge gestohlen zu haben - ohne Abpassen der Opfer.

Ransomware bei Autos

Hacker, die Autos attackieren, haben ohnehin nicht immer das Ziel, Wagen zu klauen. Mehrfach ist es Profis in den letzten Jahren gelungen, sich in die Steuerungselektronik fahrender Autos einzuklinken. Dieter Gollmann von der TU Harburg hält mit Blick auf die Zukunft auch andere Angriffe für möglich: So könnten Hacker etwa in Navigationssysteme eindringen und ihre Opfer an bestimmte Orte lotsen.

Sicherheitsexperte Thomas Hemker befürchtet, dass es die zunehmende Verbreitung etwa der Softwareplattform Android Auto Kriminellen einfacher machen, Auto-Technik zu hacken. Je weiter ein System verbreitet ist, desto attraktiver wird sie für Angreifer.

Er hält es für möglich, dass Ransomware, wie sie bei PC und Smartphones das ganze Jahr über ein großes Thema war, bald auch Autos betrifft. "Angreifer könnten Autos lahmlegen und Lösegeld verlangen", sagt er.

Wo zahlt man für sein Auto?

Linus Neumann vom CCC gibt dazu zu bedenken, dass Angreifern bei Autos noch die passenden Bezahlmethoden fehlen: Bei Erpressungsversuchen, bei denen am PC Daten verschlüsselt werden, sei es wahrscheinlicher, dass ein Betroffener direkt Überweisungen tätigt. Steht ein Autofahrer vor seinem verschlossenen Fahrzeug, sei die Frage, wie bequem und zu welchem Preis er wieder Zugang erhält. Das Zahlen müsste attraktiver sein, als das Kontaktaufnehmen mit der nächsten Werkstatt.

Vielleicht lohnt es sich für Hacker bei Ransomware-Erpressungen daher eher, auf Car-Sharing-Dienstleister wie Car2Go oder DriveNow zu zielen, die viele Autos desselben Typs in ihrer Flotte haben. Wenn die alle nicht mehr starten, würde sich die Firma wohl mehr Sorgen machen als einzelne Fahrer - und vielleicht die Hacker bezahlen.

Zusammengefasst: Im Jahr 2016 gab es viele Cyberangriffe, die auch Normalnutzer betrafen: Schlecht gesicherte Kameras und Haushaltsgeräte wurden von Kriminellen etwa für Überlastungs-Attacken gekapert. Hacker entdeckten Sicherheitslücken in Schlössern, Attacken mit Erpressungstrojanern legten Computer lahm und auch beim Autoklau werden technische Angriffe wichtiger. Da immer mehr "Internet der Dinge"-Produkte erscheinen, spricht wenig dafür, dass die Attacken 2017 weniger werden. Im Gegenteil.