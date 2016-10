Download-Tipps Das sind die zehn spannendsten Apps des Oktober

"That Dragon, Cancer": Spielerischer Ernst



Das Indie-Spiel "That Dragon, Cancer" ist nun auch für iOS erschienen. Es handelt vom kleinen Joel, der noch vorm Kindergartenalter an Krebs erkrankt. Der Spieler lauscht den besorgten Eltern, geht mit Joel zum Arzt und sieht Joels Träume. Mal wird er zum Vertrauten, mal zum Voyeur.



Das Spiel basiert auf einer wahren Geschichte: Mit "That Dragon, Cancer" haben die Entwickler Amy und Ryan Green ihrem verstorbenen Sohn ein Denkmal gesetzt. Eine ausführliche Besprechung lesen Sie hier.



Für 4,99 € von Numinous Games, ohne In-App-Käufe: iOS, Windows/Mac