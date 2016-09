Dash Button Verbraucherschützer klagen gegen Amazons Kaufknopf

Geschlechterkampf: Der lila Kugelschreiber "für Sie"

Die Firma Bic bietet diese lilafarbenen Kugelschreiber in rosa Verpackung ausdrücklich "For Her", also "für Sie" an. "A keen skier" scheint sich darüber zu ärgern und schreibt in einer ironischen Bewertung: "Mein Mann hat mir nie erlaubt zu schreiben, denn er will nicht, dass ich Stifte für Männer anfasse. Als ich jedoch dieses Produkt sah, entschied ich mich, es zu kaufen (von meinem Taschengeld) und bis jetzt war es großartig! Sobald ich gelernt hatte zu schreiben, ermöglichte die feminine Farbe es mir, meine Gedanken über Rezeptideen, übers Nähen und Gärtnern auszudrücken."